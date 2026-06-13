El mapa del RIGI se agranda: tres nuevos proyectos aprobados 

Los proyectos aprobados prevén desarrollos en la Patagonia y el norte argentino, regiones que concentran buena parte de las inversiones energéticas y mineras. Foto archivo.

El Gobierno nacional anunció, que fueron aprobados dos nuevos proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que apunta a fortalecer la infraestructura energética vinculada a Vaca Muerta y al desarrollo de las exportaciones de gas natural licuado.

Uno de ellos, se trata del Gasoducto San Matías, una obra valuada en US$ 1.300 millones que permitirá conectar la producción de gas de la cuenca neuquina con el Golfo San Matías, en la costa de Río Negro.

El proyecto contempla la construcción de un ducto de 472,5 kilómetros entre Neuquén y San Antonio Oeste. La iniciativa forma parte del esquema de exportación de GNL impulsado por Southern Energy y habilitaría ventas al exterior por unos US$ 2.500 millones anuales.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que la iniciativa tendrá una capacidad de transporte de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural y estará dedicada exclusivamente al abastecimiento del proyecto de exportación de GNL impulsado por Southern Energy S.A. (SESA), que ya había sido incorporado al RIGI durante el año pasado. Según indicó el funcionario, la obra habilitará exportaciones por alrededor de US$ 2.500 millones anuales.

La obra será desarrollada por San Matías Pipeline y forma parte de un esquema más amplio liderado por Southern Energy, el consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El objetivo final es transformar parte de la producción de gas de Vaca Muerta en GNL para su comercialización en los mercados internacionales.

Para ello, el proyecto prevé la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción en el Golfo San Matías. Se trata de las embarcaciones Hilli Episeyo y MKII, que contarán con capacidades estimadas de producción de 2,4 millones y 3,5 millones de toneladas anuales de GNL, respectivamente. Estas instalaciones serán las encargadas de procesar el gas transportado desde Neuquén antes de su exportación.

El otro proyecto suma un nuevo respaldo a la segunda etapa del proyecto Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, una de las áreas de mayor potencial minero del país. La iniciativa contempla una inversión de US$ 547 millones para alcanzar una producción anual de 23.000 toneladas de carbonato de litio, un volumen que permitiría generar exportaciones superiores a los US$ 300 millones por año.

El tercer lugar de los anuncios, se lo lleva la empresa Minera Exar tras oficializar una inversión de equivalente a US$1.241 millones, destinada a expandir e incrementar la capacidad productiva de litio en la provincia de Jujuy. La iniciativa contempla la construcción de infraestructura adicional en la zona de Cauchari Olaroz, incluyendo pozos y una nueva planta comercial.

Con la admisión de estos tres nuevos proyectos, desde la reglamentación y puesta en marcha del RIGI en 2024, ya son 18 los proyectos e iniciativas aprobadas como grandes inversiones, que en total equivalen a US$31.739 millones.

Proyectos aprobados

Hasta el momento, la minería y la energía ganan el podio en la totalidad de proyectos presentados, entre ellos se encuentran: