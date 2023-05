Ed Sheeran ganó el juicio donde lo acusaron de plagio (de una canción de Marvin Gaye) y lanzó su disco más crudo 

Ed Sheeran fue acusado de plagio parcial por su exitosa canción Thinking Out Loud en 2017 y este jueves 4 de mayo, por fin, fue declarado inocente. La demanda había sido iniciada por los herederos de Ed Townsend, quienes sostenían que el británico había copiado parte de Let´s get it on, canción coescrita por Townsend y Marvin Gaye.

El juicio se desarrolló en Nueva York y duró dos semanas. En sus declaraciones, Sheeran dijo que el parecido de las canciones es “mera coincidencia“ e incluso interpretó Thinking Out Loud en vivo en el juicio para sostener su defensa. En el pleito también estaban incluidas Warner Music Group y Sony Music Publishing, sus productoras.

Desde el principio del caso, el artista negó las acusaciones e incluso llegó a decir que si era declarado culpable, dejaría la música. “Parece que después de todo no tendré que retirarme de mi trabajo diario“, expresó a la prensa una vez fuera del tribunal. Y apenas un día después del final del juicio, el viernes 5 de mayo, lanzó su quinto disco de estudio titulado “-“.

Sobre Thinking Out Loud, Ed Sheeran contó que escribió la canción en su casa en Inglaterra con su amiga Amy Wudge y que se había inspirado en sus abuelos y en una nueva relación romántica que acababa de comenzar. Paradójicamente, el artista contó después que por haber tenido que estar presente en el juicio en Estados Unidos, se perdió de acompañar a su familia en el funeral de su abuela.

Lo importante, es que ahora el músico se siente liberado y que no se retirará de los estudios ni de los escenarios. Su nuevo álbum tiene 14 canciones nuevas y muestran un costado aún más íntimo y crudo de la vida de Sheeran. En el comunicado de su disco, el artista dijo que estas nuevas canciones están marcadas por sus momentos oscuros y que en todo este tiempo, componer fue su terapia.

En el transcurso de un mes, además de enfrentar el juicio, Ed Sheeran perdió a su mejor amigo y hermano Jamal, que murió repentinamente, y su mujer embarazada fue diagnosticada de un cáncer que no tendría tratamiento hasta después del parto. “Mi vida transcurría en una espiral de miedo, depresión y ansiedad“, relató el cantautor que logró refugiarse en la música para seguir adelante.

En su nuevo material “-“ (que se lee como “Substract“), Sheeran dice que por primera vez no está tratando de crear un álbum que le guste a la gente, si no mostrando con honestidad el momento que atraviesa: “Como artista, no creo poder dar a conocer en forma creíble una obra que no represente la situación en la que estoy y cómo necesito expresarme en este momento de mi vida. Este disco abre la puerta de la trampa hacia mi alma“.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.