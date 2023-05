«Ant-Man and the Wasp: Quantumania» llega a Disney+: siete datos cuiosos

El 17 de mayo llega a Disney+ “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, la película de Marvel Studios que reencuentra a los fans con la querida dupla de Súper Héroes, Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lily), introducida en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) ocho años atrás, en Ant-Man: el hombre hormiga.

La película, que inaugura la fase 5 del MCU y prepara el terreno para títulos futuros, transporta a Scott Lang/Ant-Man y Hope Van Dyne/The Wasp al Reino Cuántico, donde interactúan con extrañas criaturas y enfrentan un nuevo gran peligro junto a los padres de Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Hank Pym (Michael Douglas), y la hija de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton).

Para celebrar el estreno de ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA en Disney+, siete datos curiosos sobre el detrás de escena del esperado film.

EL REINO CUÁNTICO FUE CONCEBIDO COMO EL NUEVO GRAN MUNDO DEL MCU

Jonathan Majors como Kang The Conqueror. (Foto: Marvel Studios).

La nueva película de Marvel Studios presenta el Reino Cuántico, un mundo multiversal que ha llegado para quedarse y marcará el ritmo de lo que vendrá dentro del MCU. ”Creo que el Reino Cuántico es una idea tan grande como cualquiera de los otros mundos que exploramos en el MCU hasta la fecha. Es un mundo en sí mismo, al igual que Asgard o Wakanda, o el mundo de las artes místicas en DOCTOR STRANGE: HECHICERO SUPREMO. Tener la oportunidad de establecer algo de tanta envergadura fue muy interesante, y también un gran desafío”, cuenta el productor Broussard.

PARA CREARLO, LOS REALIZADORES RECURRIERON A LAS FUENTES DE INSPIRACIÓN MÁS DIVERSAS

Tener la oportunidad de dar vida desde cero a este nuevo mundo entusiasmó al equipo creativo del film. Para empezar a imaginarlo, los realizadores recurrieron a las fuentes de inspiración más diversas. Por un lado, en el ámbito de las ciencias, exploraron fotografías tomadas con microscopio electrónico. Por otro, se nutrieron del arte de tapa de revistas de heavy metal de los años setenta y ochenta. A su vez, tomaron como referencia las tapas de libros de ciencia ficción de las décadas del sesenta, setenta y ochenta, un género que fascina al director Peyton Reed. “Coleccioné muchas imágenes de tapas de libros de ciencia ficción viejos, de artistas como John Harris, Paul Laird, Richard M. Powers. Esas obras eran evocativas y muy lúgubres. Nos gustó esa estética visual y ese tono para el Reino Cuántico”, cuenta Reed.

SE APLICARON GRANDES EFECTOS VISUALES AL VESTUARIO

Jonathan Majors como Kang The Conqueror (Foto Jay Maidment. © 2022 MARVEL).

El talentoso equipo de vestuario, liderado por Sammy Sheldon Differ, trabajó codo a codo con Ivo Coveney, supervisor de efectos de vestuario, para llevar a la pantalla los efectos que buscaban los realizadores en términos de la tecnología que, dentro de la historia, permite a los personajes ocultar sus trajes, activándolos, agrandándolos y achicándolos en cualquier momento. Coveney cuenta que un promedio de 50 artistas trabajó en cada traje de principio a fin, durante unas 12 semanas.

Los nuevos looks de los héroes incluyen cascos protectores y máscaras, y como los personajes debían pasar de estar cubiertos a descubiertos rápidamente, el equipo desarrolló un método singular: construyeron cascos de referencia con placas faciales y lentes que se podían colocar y quitar dependiendo de los requerimientos de la escena. Los cascos fueron luego escaneados para permitir que el equipo de efectos visuales los colocara en los personajes en posproducción.

160 PERSONAS DE MAQUILLAJE, PEINADO ESTUARIO TRABAJARON EN LOS LOOKS DE LOS 150 PERSONAJES DEL REINO CUÁNTICO

Construir el Reino Cuántico implicó dar vida a 150 personajes que habitan en él. Las texturas, las paletas de colores, los diseños y los tamaños de estos personajes estuvieron influenciados por la investigación, las referencias bibliográficas y la rica imaginación de los integrantes del equipo creativo. ¿Algunos detalles de la población del Reino Cuántico? Hay personajes extremadamente altos y otros muy pequeños. Algunos son dorados, otros transparentes, y hay un grupo envuelto en rojo, así como rostros con flequillos, enmascaradas y cubiertos de pelo. Los artistas y los técnicos se valieron de técnicas variadas para crear sus looks, incluyendo bordado, tejido, telar, pintura, cortado, entre otras.

EL DIRECTOR RECURRIÓ A LA MISMA TECNOLOGÍA VISUAL QUE UTILIZÓ PARA THE MANDALORIAN

Luego de una rica experiencia creativa con The Mandalorian, la serie original de Disney+ que contó con su dirección en dos episodios de la segunda temporada, Reed decidió implementar en escenas de ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA la tecnología visual llamada volumen StageCraft LED, desarrollada por la compañía de efectos visuales Industrial Light & Magic (ILM). En un escenario de volumen StageCraft permanente ubicado dentro de los estudios Pinewood de las afueras de Londres, Reed trabajó con paneles de LED de 360° que ofrecen transiciones suaves y de alta resolución en paredes y techo. Las imágenes proyectadas en estos paneles son fotorrealistas. El paralaje se mantiene fiel, lo que da como resultado la posibilidad de captar mundos virtuales con las cámaras. Entre otros, se utilizó la tecnología para el restaurante de Axia, el cielo cuántico, el cielo de Axia y la selva cuántica.

EL MUSEO DEL DISEÑO DE LONDRES SIRVIÓ DE LOCACIÓN PARA DOS MOMENTOS DEL FILM

Si bien gran parte de la película se grabó en estudio, se utilizaron locaciones de exteriores en California y en Londres. Entre ellas se destacada el Museo del Diseño de Londres, una pieza arquitectónica única que nunca había sido usada en filmaciones. Allí se creó el interior de las oficinas de Hope y el exterior de un evento de gala.

LA BANDA SONORA CREADA POR CHRISTOPHE BECK COMBINA REFERENCIAS PASADAS Y SONIDOS INÉDITOS

Michelle Pfieffer como Janet van Dyne en ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA. (Foto: Jay Maidment. © 2022 MARVEL).

Christophe Beck, compositor de la música de ANT-MAN: EL HOMBRE HORMIGA y ANT-MAN & WASP, regresó para crear la banda sonora de ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA. Colaborando estrechamente con Reed, Beck revisitó las composiciones de las películas anteriores. “Ant-Man, The Wasp y Hank Pym tienen sus propios temas, que ya están establecidos, y se usan mucho en ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA. Para Peyton y para mí fue importante conectar musicalmente esta película con las otras para seguir un hilo temático. Sigo usando una métrica irregular, algo que establecí en las primeras dos películas”, señala el compositor.

Al mismo tiempo, el director y el compositor trabajaron para crear melodías únicas que separaran a la nueva historia de las anteriores, especialmente teniendo en cuenta que transcurre en un mundo no explorado hasta ahora. Así, Beck dio rienda suelta a su imaginación y empleó instrumentación y técnicas inusuales para plasmar el entorno vasto y extraño. “Desempolvé unos viejos sintetizadores y aproveché algunos instrumentos más recientes. También usé instrumentos reales muy procesados para un tema nuevo de un personaje en particular, un violín muy desafinado brinda una interesante yuxtaposición entre lo nuevo y lo conocido”, cuenta Beck. ¿Un detalle extra? La banda sonora se grabó en los míticos Abbey Road Studios de Londres.

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA estrena el 17 de mayo en Disney+.