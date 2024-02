Antes de su show en Cipolletti: entrevista con Mike Stern, el virtuoso guitarrista de jazz rock

La noche cipoleña del jueves 7 de marzo no será una noche como cualquier otra: en algún lugar de la ciudad estará tocando Mike Stern. Será en el bellísimo Centro Cultural Cipolletti. Y nada mejor que una de las mejores salas del país para recibir a uno de los mejores guitarristas contemporáneos de jazz rock. De gira por Sudamérica, llega a la Argentina con la Mike Stern Band con la cual se presentará en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, antes de llegar a Cipolletti. Luego, se irá por unos días del país para tocar en Santiago y Montevideo, y retornar para cerrar la gira argentina en Mendoza y Mar del Plata.

Mike Stern llegará con una banda que es un verdadero All Stars del jazz rock, con el propio Mike y su esposa Leni en guitarras y voces, Bob Franceschini en saxo, el argentino Juan Chiavasa en batería y el bajista Javier Malosetti, quien se suma al tramo argentino. Para el show de Cipolletti contará con el guitarrista Abel Calzetta como invitado.

Nacido en Boston y graduado en el Berklee College of Music, en su ciudad natal, Mike Stern es considerado uno de los grandes guitarristas de su generación. Comenzó escuchando a B.B King, Eric Clapton y Jimi Hendrix, pero es Berklee, en 1971, donde descubre el jazz y comienza su búsqueda en las aguas fusionadas del jazz rock.

Estableció su carrera como guitarrista de Miles Davis (cuatro años y tres discos), grabó y fue parte de la banda de Jaco Pastorius, Billy Cobham lo llama a su banda con apenas 20 años. Como solista tiene más de quince discos editados, seis nominaciones al Grammy.

En sus discos solistas, ha grabado músicos de la talla de Vinnie Colaiuta, Michael Brecker, Dave Weckl, John Pattituci, Dennis Chambers, Richard Bona, Victor Wooten, por solo nombrar algunos. En 2014 edita un disco en colaboración con Eric Johnson. En 1997, fue ganador del premio guitarrista de jazz del año por la prestigiosa revista Guitar Player.

Antes de su llegada al país, MikeStern se entrevistó por escrito con Diario RÍO NEGRO

P: Hola Mike, gracias por concedernos esta entrevista para Diario RÍO NEGRO. Quería empezar preguntándote ¿dónde estás en este momento?

R: En este momento me encuentro terminando una gira europea y preparándome para una semana de shows en Birland New York, junto a Victor Wooten, Dennis Chambers, Bob Franceschini y Leni Stern,

En Mendoza la última vez que estuve descubrí La Tonada, unos guitarristas increíbles. Algo imposible de tocar para mí, pero que todavía recuerdo. Mike Stern.

P: ¿Qué tienen pensado para esta gira por Argentina, que tendrá uno de sus shows aquí en Cipolletti?

R: Argentina es un país que quiero mucho y donde disfruto mucho tocando allí, la gente es muy entusiasta con mi música, no tengo más que palabras de agradecimiento. Sobre nuestro show en Cipolletti, solo les digo que se abrochen los cinturones, daremos más que un 100%

Mike Stern dará un show junto a su banda en el Complejo Cultural Cipolletti. (Foto: Sandrine Lee)

P: ¿Qué puede decirme de la banda que le acompañará?

R: Estoy muy expectante, me han hablado maravillas de Javier Malosetti, y he visto y escuchado su música y no deja de sorprenderme, solo que esta vez será la primera vez que tocamos juntos. Juan Chiavassa toca conmigo en New York y hemos girado bastante ya, es una suerte que hayamos podido combinar en este tour, es un batero demoledor, pero con mucho swing y matices. Bob Franceschini es uno de mis saxofonistas preferidos y hace 20 años que toco con el, tengo mucha suerte. Leni Stern es mi mujer y una excelente guitarrista. Todos ellos aportarán sus ideas, en un combo de jazz, funk, rock y quien sabe hasta música de África!, así que no puedo pedir mas, grandes personas e increíbles músicos! ¡nada puede fallar!

P: Estudiaste en el Berklee College of Music de Boston, tu ciudad natal. ¿Qué supuso esa formación para tu música y qué cosas descubriste allí sobre la guitarra que te convirtieron en el guitarrista que sos?

R: Creo que Berklee me dio las herramientas, pero creo que lo más importante de mi formación fue haber estudiado y escuchar a los grandes guitarristas de mi generación, no te olvides que soy de la generación que se crio escuchando a Jimi Hendrix, Jimmy Page, B.B King, y por suerte también descubrí a Wes Montgomery o saxofonistas como John Coltrane. Algo muy importante para mi formación y estudio es transcribir los solos de Wes Montgomery, “Cannonball” Adderly, Coltrane, te diría que es algo que siempre me abre nuevas ventanas.

Estoy terminando de grabar mi nuevo disco, entiendo que estará listo para Setiembre, participaron Richard Bona, Dennis Chambers, Antonio Sánchez, entre otros. Mike Stern.

P: Tocaste en las bandas de Miles Davis y luego de Jaco Pastorius, ¿qué clase de guitarrista eras para uno y otro, ¿qué significaron ambas experiencias, ser trompetista y bajista, respectivamente?

R: Creo que, si bien eran dos músicos distintos, tenían mucho en común. Ambos fueron innovadores, pero ambos tocaban siempre desde el corazón, con una sinceridad que pocas veces vi, por algo trascendieron, ¿no? Solo estuve ahí, al servicio de la música y de lo que me pedían, creo que Miles y Jaco, son artistas como Picasso o Da Vinci, trascienden e influencian no solo a músicos.

P: ¿Qué música le interesa actualmente, algún músico actual que le haya llamado la atención?

R: Me interesa las distintas músicas que hay en el mundo, trato de llevarme algo de cada país o ciudad que visito, lamentablemente no siempre hay tiempo. ¡En Mendoza la última vez que estuve descubrí “La Tonada” unos guitarristas increíbles! Algo imposible de tocar para mí, pero que todavía recuerdo.

P: Más allá de la gira que le traerá a la Patagonia Argentina, ¿en qué proyectos está inmerso, quizás nueva música o nuevo trabajo de estudio?

R: Estoy terminando de grabar mi nuevo disco, entiendo que estará listo para septiembre, participaron Richard Bona, Dennis Chambers, Antonio Sánchez, entre otros, creo que la música fluyó en el estudio, así que estoy muy contento con los resultados.

Las entradas pueden conseguirse en Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén), Nikkel (San Martín 526, Cipolletti) o por sistema a través de entradauno.com.