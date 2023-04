“Clownfluencia”: un festival de teatro de humor para reír y reflexionar

Un nuevo Festival Nacional de teatro de Humor “Clownfluencia” está pronta a comenzar. La quinta edición de este encuentro , que este año lleva el nombre de Río con Vos, contará con la presencia de ocho obras de teatro provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro y Neuquén.



La funciones se realizarán en las salas de Deriva teatro ( Sarmiento 841, Neuquén) y Teneas Teatro ( Leguizamon 1701, Neuquén) y, en Plottier, en la Plaza San Martín y en la Sala de Las Artes desde e l jueves 20 al domingo 23 de abril.

Clownfluencia es un festival independiente y autogestivo, producido desde 2014 por Ain Andres , directora del elenco Entretenedores teatro y gestora cultural. El valor de la entrada difiere según los espectáculos y lugares, ya que algunas son a la gorra y otras con precio popular. “Creemos que el humor es una herramienta discursiva popular que permite afrontar y evidenciar problemáticas sociales un lenguaje expresivo que ayuda a identificarse de manera colectiva , desdramatizando situaciones que genera frustración, humanizando el fracaso , fomentando la resiliencia”, sostiene Ain Andrés .

La programación del «Clownfluencia 2023



“La Vieja Ucha” ( Rocha Mocha Producciones, Neuquén) Jueves 20 de abril , a las 21.30 en Deriva teatro. Una VIEJA Marginal que desarrolla un vínculo oscuro con la muerte. La condición paranormal de la inmortalidad pesa sobre sus hombros y en los albores de la sociedad de consumo encuentra en su propia historia la posibilidad de fagocitarse a sí misma, en una embestida más contra el tiempo y la degradación de las cosas.

La Bufona Murga Estilo Uruguayo (Neuquén) Viernes 21 a las 20 en Teneas teatro.

“La risotada” (La Pampa) viernes 21 de abril a las 20 en la Sala de las Artes de Plottier Cuando menos lo esperas en cualquier lugar del mundo, cualquier plaza o espacio es el lugar indicado, para que estos dos payasos, intervengan la cotidiana realidad, transformándola en un momento mágico. Euforia y algarabía se ve en cada uno de los presentes, acompañando a los artistas que, por medio de sus destrezas, equilibrios, acrobacias y malabares, no paran de sorprender.



“25.000 años de Humor” (Sr Micozzi, Buenos Aires) Viernes 21 de abril 22 en Deriva teatro) Domingo 23 a las 21hs en Sala de las Artes Plottier. Es un espectáculo de Humor compuesto por los mejores monólogos y sketchs que el actor fue recopilando en los 25 años de trabajo. El espectáculo está basado en la Técnica del Bufón con recursos pertenecientes al café concert, el varieté y la improvisación de actores, pero con la particular visión del Humorista, que se explaya en monólogos mordaces y provocativos sobre la actualidad.

“Suite Criolla” (Teatral Compañía, Entre Ríos) Sábado 22 a las 17.30 en Teneas, domingo 23 a las 18 en Sala de las Artes de Plottier. Una Suite es una composición formada por varias piezas dispares, con algún elemento de unidad entre ellas. Y eso es lo que les pasa a estos dos payasos: preparados para hacer su espectáculo, tienen un sin fin de posibilidades diferentes para decirse sus gracias y torpezas, que hilan con música en vivo, historias de amor, burbujas, gags tradicionales del mundo de la payasería y juegos que divierten a chicos y grandes.

«Suite Criolla», historias de amor, burbujas, gags tradicionales del mundo de la payasería y juegos que divierten a chicos y grandes.



“Volando Ando” (Intrigal Teatro, El Bolsón) Sábado 22 a las 18 en Sala de Las Artes Plottier, domingo 23 de abril a las 17 en Teneas. ¿Podrá despegar como un cohete? ¿Podrá convertirse en una abeja? ¿Y aletear tan fuerte con las pestañas hasta levantar vuelo?…“Volando Ando” nos invita a compartir un pedacito de la vida de Zafe, una payasa callejera que utilizando su amplia imaginación logra inventar una realidad sin miedos. Recolectando amor para volar por el mundo.

«La puta mejor embalsamada», cinco bufones te lo relatan la historia de la Santita, abanderada de los humildes.



“La Puta Mejor embalsamada” (C O R T O C I R C U I T O, Córdoba) Sábado 22 de abril a las 20 y 22 en Deriva teatro. Cinco bufones te lo relatan la historia de la Santita, abanderada de los humildes, de una revolución que hoy se manifiesta y camina en las calles, pidiendo por ese cuerpo, por todos los cuerpos.



«Suburbia».

“Suburbia” ( Goodbye Stanislavsky, Neuquén) Domingo 23 de abril a las 21.30. Suburbia es un refugio para los parias. Una invocación a los malditos y a su fuerza provocadora. Un llamamiento de la disidencia homosexual evocando un mundo que pudo ser y no fue: se lo llevó puesto el pinkwashing.