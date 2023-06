El esperado regreso a Neuquén de la coreógrafa Margarita Bali

Treinta años pasaron desde aquella visita de “Nucleodanza” a Neuquén. Por aquel entonces, las bailarinas y docentes Patricia Alzuarena, Laura Pulozzi y Mariana Sirote, fundadoras de la recordada compañía de danza contemporánea “Locas Margaritas”, serían las anfitrionas del emblemático grupo porteño que marcó la vida de tanta gente.



Un subsidio de la Fundación Antorchas permitió que, durante dos años, Nucleodanza realizara giras por el país, llevando no solo sus espectáculos a las provincias sino también, las más variadas clases de técnica, composición, repertorio y análisis de obra. Todo sucedía entre el gimnasio Turner, espacio de Laura Pulozzi, y el INSA, de General Roca.

La impronta que dejaron en aquellos encuentros Susana Tambutti, Margarita Bali, Inés Sanguinetti, Laura Hansen y Gustavo Lesgart fue inolvidable porque marcó un referente respecto al trabajo en equipo, en lo artístico y en lo pedagógico. Fue un gran estímulo para lo que ya empujaba con fuerza desde finales de los 80 y principios de los 90 la danza contemporánea de nuestra región.

«Escaleras sin fin»



Ese lugar que ocupaba la Fundación Antorchas, y que ya no existe, hoy lo ocupa el Instituto Nacional del Teatro, que posibilita esta visita de Margarita Bali y su conferencia llamada “El cuerpo en la danza escénica. Multimedia Videoinstalaciones y Mapping Arquitectónico”.

Se trata de un recorrido de obras coreográficas multimedia, concebidas en la naturaleza y en la arquitectura urbana. También, se apreciará videoinstalaciones en ámbitos de las artes escénicas y mapping arquitectónico a gran escala.

La actividad fue organizada por el Proyecto Arq.Danza.Mar y el grupo “Cuatromares”. También participan la cooperadora de la Escuela Experimental de Danza Contemporánea, que depende de la secretaria de Cultura, Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Neuquén, y el Museo Nacional de Bellas Artes, donde tendrá lugar el conversatorio, hoy a partir de las 16,30 en el Auditorio. La entrada es libre y gratuita.

Buenas tardes, Margarita

La charla con Margarita Bali se abre necesaria, prudente y emotiva, luego de todo lo expuesto que une a esta querida coreógrafa y videasta con la historia dancística de Neuquén. Necesaria porque es imposible no evocar aquel tiempo de siembra; prudente por todo lo acontecido después; y emotiva porque pasó media vida y su voz sigue allí, con el candor de quien anuncia expectante, el regreso, un viaje. “Todo me sorprende”, me dice, por teléfono, desde Buenos Aires. “Tengo hermosos recuerdos de las veces que visitamos el sur: los salones con muchos alumnos interesados en todo lo que proponíamos. No fue tan difícil llevar a cabo esa tarea puesto que ya existía en Neuquén y Río Negro, un movimiento muy interesante de gente. Conocíamos a Mariana Sirote y su trabajo, por lo que pudimos unirnos en esos objetivos de clases y seminarios. Fueron años muy intensos en el que las etapas se fueron sucediendo de manera natural. Uno no determina un buen día, otra búsqueda. Me refiero a mi encuentro con el lenguaje visual. Cuando sucedió, sucedió y ya”.

“El Exilio de Gardel, que fue mi encuentro con el cine. Trabajar para la cámara y ver el proceso de filmación de lo que es la danza a partir del ojo de la cámara, me fascinó. Ese proceso me pareció súper interesante y es el que me llevó a hacer en 1993, un curso de video con Jorge Coscia, específicamente para bailarines y coreógrafos”, evoca Margarita.

Margarita Bali.



“A partir de allí, hice mi primer video danza con una cámara que proveyó el curso. Luego me inscribí en la Escuela de Video y Cine de Rodolfo Hermida, una de las instituciones privadas más interesantes que existía por aquel entonces en Buenos Aires. Aprendí, entonces, cámara, edición analógica y luego, digital. Me interesó muchísimo ese proceso: filmar, editar y proyectar en el espectáculo. Fui haciendo diversos videodanza que de apoco los fui incorporando en la escena”, sigue recordando.

En 1994, Margarita crea el primer espectáculo multimedia de nuestro país: incorporó un video a la coreografía de dos bailarines que se movían en canon. A partir de esta obra la mayor parte de su trabajo estuvo ligado al video en la escena.

Su formación académica inicial fueron la Biología y la Física. Por eso, dice que “hay una visión artística y detrás hay una metodología científica que los une. Todo tiene alguna solución si lo estudias. Fui muy autodidacta cuando me encontré con la cámara, con la edición y sus programas. Sabía que debía aprender por lo que me puse con los manuales y a experimentar. Me gusta saber que lo puedo hacer si aplico un método. Lo que más me interesa es lo que produzco a nivel artístico. Hay tantas maneras de editar, de filmar, pero lo rico es cuando empiezo a unir todo eso, a construir un discurso que tiene un comienzo, un desarrollo y un final y en donde el foco siempre es la temática y el espacio”.

“Es toda una metodología de trabajo fascinante. Es un momento de creación muy privado con su propio tiempo, donde el tiempo real no corre. El trabajo en la sala de ensayo con los bailarines es siempre acotado, ya sea por los horarios que se tiene o por la fecha de estreno. Trabajar con la computadora requiere de un tiempo propio. Es un disfrute distinto porque existe un alto grado de libertad”.

Quién es Margarita

Margarita Bali es coreógrafa, videasta y realizadora de videoinstalaciones. Codirectora, junto a Susana Tambutti, del grupo NUCLEODANZA, con 25 años de trayectoria internacional.

Recibió la Beca Guggenheim (USA), el Premio Fundación Alexander Onassis (Grecia), el Premio FAENA de Arte y Tecnología, el Premio a la Trayectoria del FNA y la Beca Residencia artística de la Universidad de Washington.

Oscar Sarhan