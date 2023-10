Este viernes, Les Luthiers llega a Neuquén con «Más tropiezos que Mastropiero», su show despedida

Luego de cincuenta y cinco años de exitosa trayectoria, el conjunto humorístico- musical Les Luthiers anunció su despedida definitiva de los escenarios. Para ello, nada mejor que hacerlo con un espectáculo que esté a la altura de semejante trayectoria. Ese espectáculo es “Más tropiezos que Mastropiero”, porque, tratándose de estos luthiers tan particulares no podía ser de otro modo: si el momento de decir adiós para siempre llega algún día, pues entonces que sea junto al maestro.



“Más tropiezos que Mastropiero” gira en torno a una supuesta entrevista -culta, aguda, documentada y ejemplificada- al mítico creador de las obras de Les Luthiers, Johann Sebastian Mastropiero. En el transcurso de esa entrevista se rememora, con oportunos ejemplos musicales y escénicos, buena parte de la vida del compositor, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes.

Sus autores son dos de los integrantes históricos del grupo, Carlos López Puccio y Jorge Maronna. Además de ellos, el elenco 2019 de Les Luthiers –tal como ellos mismos dieron en llamar a la actual formación está integrado por Roberto Antier, Tomás Mayer-Wolf, Martín O’Connor y Horacio Tato Turano.

“Más tropiezos que Mastropiero” se presentará este viernes, a las 21, en el estadio Ruca Che de Neuquén. Las entradas, a $14000, están en venta en Jugueterías Flipper, boleterías del Complejo Cultural Cipolletti y de Casino Magic y, por sistema, a través de entradauno.com.

En una entrevista reciente con Diario RÍO NEGRO, a propósito de la despedida de Les Luthiers, Carlos López Puccio contaba los motivos que lo impulsó, junto a Jorge Maronna, a despedir definitivamente al grupo. “Se suele decir que la edad, el paso del tiempo, confieren experiencia y sabiduría. Un aspecto de esa sabiduría es entender cuándo es el momento de terminar. El éxito de Más tropiezos de Mastropiero, que escribimos conjuntamente Jorge Maronna y yo a lo largo de tres años y medio, fue sorprendente aun para nosotros. Antes de su estreno sufrimos mucho la carga de estar osando crear un espectáculo nuevo de Les luthiers sin el concurso de nuestros viejos compañeros, en especial de Marcos, junto con quien a lo largo de muchos años constituimos el motor creativo del grupo. Pero a partir del estreno recibimos con mucha alegría las buenas devoluciones, tanto de la crítica como del público. Fue entonces, sólo entonces, cuando con Jorge llegamos a la decisión. Nos dijimos: qué bueno es poder retirarnos con la alegría de un éxito en lugar de languidecer gradualmente con la mera evocación del pasado”.

Acerca del espectáculo original creado para la despedida, López Puccio decía: “Es un espectáculo muy bueno, enormemente divertido. Tal vez sea el más reidero de todos los espectáculos de Les Luthiers (claro que esto es discutible y habrá opiniones diversas). Pero, además, el hilo conductor es una supuesta entrevista a Mastropiero quien, por primera vez, aparece encarnado en escena como eje de la narración. Porque, más allá del modelo clásico de collage de nuestros espectáculos, en este hay una narración; leve, velada, pero significativa: a lo largo de las dos horas que dura, se van revelando facetas desconocidas del compositor (y obras) que concluyen en un final inesperado. Así, el espectáculo se convierte en una suerte de homenaje al gran maestro. Y un poquito a nosotros mismos”.

Mastropiero siempre fue parte de Les Luthiers por lo que no le resultó extraño a nadie que el maestro fuera parte del espectáculo de despedida. AL respecto, López Puccio le decía a Río Negro que, más que una convocatoria, la de Johann Sebastian Mastropiero, tal es su nombre completo, fue una evocatoria: “Un repaso evocador de su historia y una exaltación de su calidad artística ¿Cómo no iba a estar presente Mastropiero en este espectáculo tan significativo? Ha sido siempre nuestro modelo, nuestro numen inspirador, nuestro maestro: con él aprendimos todo lo que no se debe hacer”.

Otro argumento que explica la presencia de Mastropiero en la despedida es que, para López Puccio, el espectáculo “Mastropiero que nunca”, estrenado en 1977, marcó definitivamente el canon humorístico y estilístico del grupo. “No creo que haya sido el mejor”, aclaraba en su entrevista con Diario RÍO NEGRO, pero sí que “fue el espectáculo que definió gran parte del formato de todos los posteriores. Allí, por primera vez utilizamos elementos decididamente teatrales (por ejemplo: pusimos luz teatral, algo que antes del estreno algunos amigos tomaron como una herejía) y en el que más conscientes fuimos del crecimiento exponencial de nuestro público. Por primera vez habíamos tomado un teatro grande en pleno centro de Buenos Aires (el Odeón que, lamentablemente, pocos años después fue demolido) y presentamos, con enorme incertidumbre, un repertorio totalmente nuevo. Lo que recuerdo de ese tiempo es la explosión, el aluvión de público que sucedió al estreno y que creció día a día. Tanto que al año siguiente nos mudamos al Coliseo, que doblaba en tamaño al Odeón”.

