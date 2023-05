Estreno de teatro: “Criminal” vuelve a escena en Neuquén

“Criminal”, la obra de Javier Daulte, vuelve a la escena local de la mano de Pablo Todero, mismo director que la estrenó en 2009, aunque el propio director diga que (ya) no es el mismo de entonces ni tampoco el texto lo sea. Con una puesta en escena tan simple en su materialidad como impactante en su efecto sobre los actores y el propio público, esta versión de “Criminal” estrenará este sábado con una doble función, a las 21:30 y 23, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén), donde permanecerá en cartel durante cuatro meses seguidos, algo poco habitual en la región.



Carolina Sancho, Juan Fontana, Ariel Azcurra y Pablo Cosa protagonizan “Criminal”, oscura mezcla de policial negro, comedia y parodia a las teorías y practicas del psicoanálisis. “Es una obra que conozco y que quiero mucho porque ya la había hecho en su momento y que, después de muchos años, decidí retomar”, dice Pablo Todero en diálogo con RÍO NEGRO. “Es un texto de Daulte sumamente interesante porque toca mucho del psicoanálisis. Daulte, además de ser un gran dramaturgo es psicoanalista”.

“Criminal”, la multipremiada obra de Javier Daulte.



En “Criminal”, un matrimonio y los psicoanalistas de ambos conviven entre un crimen latente y cierta locura evidente. La reunión de los dos analistas ocurre con el fin de evitar un crimen, cuyas víctima y victimario se irán revelando en el transcurso de la obra, al tiempo que se van construyendo las historias de los cuatro personajes, cómo se van entretejiendo estas historias y el crimen que está latente todo el tiempo.

Todero destaca el desempeño de los actores -”se verán grandes actuaciones”, avisa- quienes se apoyan en la puesta en escena cargo de Bárbara Treves , junto con Yazmin Mer en vestuario y diseño. “La gente va a disfrutar muchísimo, se va a divertir y, sobre todo, se va a sorprender”, adelanta el director.

Sobre la puesta en escena, Todero revela que “es una tela va desde al piso hacia los laterales y el techo y que envuelve toda la escena, como si estos consultorios estuviesen devorando a los protagonistas. Una puesta muy bien resuelta por Bárbara, Yazmín Mer y todo el equipo que estuvo trabajando en la escenografía”.

«Criminal», de Javier Daulte, con puesta en escena de Pablo Todero.



Pero la puesta tiene otras particularidades no solo desde lo escenográfico, sino también desde el diseño espacial y del recorrido de los personajes, que van pasando de una escena la otra sin que se detenga nunca. “Es una obra con un ritmo y una vorágine constantes”, destaca.

Sobre cómo se trabajó en esta puesta en particular, cuenta Todero: “Yo siempre trabajo a partir de las propuestas de las actrices y actores. Cuando conversamos, doy una mirada de lo que creo que es la obra, los personajes, y a partir de ahí trabajo mucho con la propuesta escénica de ellos. Así vamos construyendo la puesta”.

En este caso, el director neuquino remarca que “trabajo con actores de mucha experiencia y eso te resuelve un montón de cosas. Están permanentemente trabajando sobre el texto, sobre los personajes, las escenas. Y después se conjuga con el resto de los elementos. Y todo confluye en un lenguaje particular que le damos a esta propuesta”.



Con respecto a la elección del elenco, revela: “El año pasado volví a leer algunos textos y cuando releí Criminal inmediatamente empecé a imaginarme a la actriz. A los actores, en cambio, los fui buscando en mi cabeza para lograr un equilibrio y apenas tuve en claro quiénes eran los personajes los convoqué y empezamos a trabajar inmediatamente. En ese sentido, fue bastante sencilla la conformación de este elenco”.



«Criminal»: ficha técnica

«Criminal estrena este sábado en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén), con doble función, a las 21:30 y 23. Todos los sábados a las 21:30 por los próximos cuatro meses. Por reserva de entradas, al 0299-154530771.

Dramaturgia: Javier Daulte.

Dirección: Pablo Todero.

Actúan: Carolina Sancho, Juan Fontana, Ariel Azcurra y Pablo Cosa.

Vestuario y diseño gráfico: Yazmin Mer.

Escenografía: Barbara Treves.

Operación técnica: Max de la Parra.

Fotografía: Ana Velaz.

Prensa: Mariana Lesa Brown.