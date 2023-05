Everlong, la banda neuquina tributo a Foo Fighters, presenta su show «No Way Back»

Everlong, la banda neuquina tributo a Foo Fighters, tendrá este viernes su primer gran show denominado «No Way Back», luego de su participación en la última Fiesta de la Confluencia. Será en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén) con apertura de puertas a las 20:30.

Surgida de la inquietud de su guitarrista Andrés Bejarano, la banda que toma su nombre de uno de los temas más significativos de los Foo Fighters y el más reproducido en las plataformas, comenzó con otro tema característico de la banda de Dave Grohl: “Time Like This”, segundo single de One by One (2003).

Esa canción fue el punto de partida de un proyecto nacido del encierro pandémico de 2020. En su casa, Bejarano comenzó a tocar y regrabar guitarras de algunas que le gustaban, entre ellas los Foo Fighters. Luego de tocar “Time Like This” algo se encendió en el músico. Lo llamó al baterista Marcos Quintana y todo comenzó a suceder.

Everlong necesita cantante: la voz de Julio Breshnev

El paso siguiente fue grabar la canción y para ello convocaron al guitarrista Julián Braico y a la bajista Holms, pero le estaba faltando nada menos que el cantante, alguien que pudiera sostener la energía vocal de Dave Grohl. Bejarano pensó en sumar alguien de “afuera”. El primer nombre fue el de Lula Bertoldi, de Eruca Sativa, pero alguien le sugirió el de Julio Breshnev, exCosméticos y Vetamadre.

Bejarano le mandó a Breshnev el material y este aceptó de inmediato. El resultado fue un videoclip hecho en modo pandemia, con webcams y pantalla dividida que compartieron en redes a mediados de abril de aquel 2020. La versión fue tan buena y la experiencia, tan gratificante, que no dudaron en seguir adelante.

Tributar la música de Foo Fighters como proyecto comenzó a tomar forma, pero una distinta a la que finalmente resultó porque, en un principio, la idea era una formación con músicos rotativos e interpretar diferentes canciones, como había sucedido con “Time Like This”, pero no prosperó por falta de tiempo y recursos.

Pasaron dos años de aquella experiencia pandémica hasta que, a fines del año pasado, tomó fuerza la idea de conformar una banda tributo a Foo Fighters. Así, a Bejarano y Quintana se sumaron Jean Paul Trotta (guitarra y coros) y Luciano Walter (bajo). Pero seguían teniendo el mismo problema: el cantante. Quién tomaría el lugar de Dave Grohl seguía siendo la cuestión… hasta que apareció Cesar Valenzuela.

“Cuando ensayó por primera vez con nosotros nos dio vuelta, era lo que queríamos”, recuerda Bejarano en diálogo con Río Negro. Valenzuela venía de la banda tributo a Audioslave, donde tenía que llegar a los registros de Chris Cornell, no muy lejanos de los de Dave Grohl. “Su voz terminó de darle la esencia a nuestra banda tributo», remarca el guitarrista.

Everlong llegó al escenario de la Fiesta Nacional de la Confluencia de manera algo fortuita y fue, para ellos, pero también para buena parte del público, un golazo al ángulo. “Nos escuchó alguien cercano a la producción de la fiesta y nos dijo ‘quiero que toquen. Fue impensado, pero la gente se enganchó de inmediato, nos empezaron a seguir en redes, fue muy fuerte. Nos tomó por sorpresa, pero, al mismo tiempo, sabíamos que el trabajo que estábamos haciendo era bueno”, cuenta Bejarano.

Para nosotros, Foo Fighters es la última gran banda de rock de esta generación» Andrés Bejarano, guitarra y voz de Everlong.

La de este viernes será la primera fecha propia de la banda, con un show de más de veinte temas extraídos de toda la discografía de los Foo Fighters apoyados en una puesta audiovisual importante. “Que la gente se identifique con el sonido de esta banda, para nosotros la última gran banda de rock de esta generación”, sostiene el guitarrista.

El show incluirá versiones de temas en vivo interpretados alguna vez por los Foo Fighters, pero con arreglos propios que le dan su impronta a la versión: “Ellos improvisan mucho en vivo, nosotros tomamos esa idea y hacemos nuestras propias improvisaciones”, adelanta Bejarano.