Fiesta de sábado por la noche: Dante Spinetta trae su Mesa Dulce a Neuquén

“Para mí la mesa dulce es el mejor momento de la fiesta”, dice Dante Spinetta. Y tiene razón. ¿Quién no espera la mesa dulce? Ahora bien, la fiesta en cuestión se pone mucho mejor aún si esa mesa dulce es en realidad una explosión de funk. Porque eso es la Mesa Dulce cuando se trata de Dante Spinetta: un disco funkero y bailable como para que sea lo sea el mejor momento de cualquier fiesta.

La metáfora de Dante para explicar -por si acaso fuera necesario- el nombre de su quinto disco y más reciente disco solista, editado en diciembre del año pasado, adquiere pleno sentido cuando pensamos en qué sucede cuando irrumpe la mesa dulce: reúne. La mesa dulce vuelve a juntar a su alrededor a todos los invitados de la fiesta. Eso es Mesa Dulce: un disco que celebra y reúne el mejor momento de lo que sea que estemos viviendo.

Con las colaboraciones de Trueno y Ca7riel, referentes generación nativa que tomó la posta de la escena que Dante, junto a Emma Horvilleur, viene construyendo desde treinta años, una banda “picante”, según sus propias palabras y la colaboración nada menos que de Michael B. Nelson, viejo colaborador del mejor Prince, el kuryaki (nunca dejará de serlo o acaso McCartney dejó de ser beatle) construyó un disco que sacó su mejor versión groovera y cantante, además de soltar destellos del gran guitarrista que es y que no siempre (se) deja ver.

Bajo la forma de “Funky Latin Nation Tour”, Dante desplegará su Mesa Dulce, este sábado, a las 21, en Mood Live, de Neuquén. En una larga entrevista telefónica con Diario RÍO NEGRO, dante habló de su pronto regreso a Neuquén, tras su visita en 2021, de lo que significó hacer este disco y de por qué eligió quedarse -po ahora- en el funk.

P: ¿Cómo será el show que veremos este fin de semana en Neuquén?

R: Va a ser un show que es una celebración de música funk, con el combo que me acompaña y grabó en el disco. Realmente lo que está pasando es una experiencia increíble porque en verdad es una celebración de la música, una misa espiritual funkera.

Para mí también es un reencuentro con Neuquén, donde fuimos hace no tanto, pero ahora volvemos con el disco bajo el brazo, con otro show y con la banda más picante de todas las que tuve por cómo está sonando. Está buenísimo.

Dante Spinetta en Lollapalooza 2023. (Foto: trigogerardi/prensa Dante Spinetta)

P: ¿Cómo fue ese camino que recorriste hasta llegar a este disco al que definís como el mejor, al menos de tu etapa solista, y a esta banda a la que destacás como la más picante?

R: Creo que la vida misma en la que uno va aprendiendo. Yo me sigo considerando un alumno del sonido, sigo aprendido, viendo cómo mejorar, sigo estudiando a los músicos que me inspiran, que me nutren, sigo viendo y asombrándome como el primer día. Mantener la humildad frente al sonido y seguir aprendiendo de los maestros de antes y de los nuevos también. Todo esto me mantiene activo, mutando, mejorando.

Y creo también que pasó algo más espiritual, de una toma de conciencia que me costó razonar en su momento y que lo entendí después. En el medio de la pandemia dura, esa en la que no podíamos salir y donde desinfectábamos las manzanas con lavandina, en el medio de todo eso, mientras estaba toda la situación diario sobre cuántos miles de infectados, cuántos muertos y todas esa cosas que pasaban, yo decía ‘bueno loco, no sé qué va a pasar’ porque no se sabía realmente en ese momento, que parecía el comienzo de un apocalipsis, yo estaba encerrado en mi casa con mis hijos y sentía que tenía que agradecer, tener un techo, comida en la mesa y que había gente que la estaba empezando a pasar muy mal y otros en situación de mucho riesgo mucho más heavy como los médicos y uno decía ‘loco, hay que estar agradecido’ y me conecté con la música desde ese lugar también, de preguntarme por qué estoy haciendo esto. Y lo estoy haciéndolo porque amo esto y salió todo el álbum desde ahí, desde el darme cuenta dónde estaba parado. Era ese agradecimiento a la música y a vivir de lo que hago.

En el medio mi madre se enfermó y falleció, no de covid, sino de otra cosa, y eso también me destruyó, pero me rearmé con esa sensación de agradecimiento, gracias por la mamá que tuve, por el papá que tuve, gracias por la música y hacer que cuente cada segundo que esté sobre el escenario o dentro del estudio al grabar una canción o lo que sea que haga. Vamos a nivelar para arriba en un momento en el que todo parece fast-food en todos los aspectos, yo creo que hay poner lo mejor de cada uno, bancando el camino que te toca y agradecer y lucharla desde lo que sabés hacer.

Dante Spinetta en Lollapalooza 2023. (Foto: trigogerardi/prensa Dante Spinetta)

P: ¿Y por qué elegiste el funk como bandera, si bien no es el único sonido del disco? ¿Qué encontraste allí o en todo caso con te reencontraste?

R: El funk enmarca mucho de lo que me gusta, en cuanto a la posibilidad de tener un groove bien pesado, puedo rapear arriba, puedo tocar la guitarra, puedo hacer una canción lenta y flashearla… creo que todo eso te lo permite el funk. Es un estilo que también me permite jugar con las armonías y cantar, rapear… todo. Claro que es un funk post hip hop, hago un funk aggiornado a esta era y creo que me da una libertad tremenda. De todos modos, lo que a mí me gusta es tocar, me fui dando cuenta de eso con el paso del tiempo, que de lo que más disfruto es tocar la guitarra, hacer unas buenas bases rítmicas o solos, y eso quizás la música urbana no me lo permitía tanto como el funk.

Dante Spinetta en el Teatro Ópera, el 30 de junio pasado. (Foto: Aitor Fernández/Prensa Dante Spinetta)

P: ¿Cómo sigue este viaje, como imaginas la próxima escala en la búsqueda de ese sonido del que decís sentirte un alumno?

R: Vamos a ver, pero la verdad es que no lo sé tanto. Vamos fluyendo. Ya estoy grabando un disco nuevo, estoy empezando a armarlo y viene por estas líneas. Quizás haya un poco más de hip hop, pero básicamente creo que me voy a quedar de lado funkero del espacio porque es donde siento que soy yo full. Lo que se genera con el grupo humano que tengo y que es esta banda con la que voy a ir a Neuquén, que son los chicos con los que grabo, tengo una comunión y un sonido con ellos y voy a seguir explorando eso. Estoy muy en sintonía con este momento y este es un momento muy importan porque en otros momentos no he estado tan conforme. Es difícil cuando sacás un disco y al toque cambiás, la cabeza te hace pum! Y aparecés en otro lado onda Volver al futuro (risas). Pero hay que seguir ese flash porque es lo que te dice el corazón también y porque en la música tampoco hay leyes, la gente que me sigue le copa que sea así, que saque un disco como “El apagón” y diez años después haga “Puñal con temas como “Soltar”, que es completamente diferente. Es parte también de lo que constituimos con Illya Kuryaki de hacer un disco como Chaco que tenía temas como Humeda, Abismo y Hombre blanco y sigue siendo es mestizaje musical y cultural que yo siento normal. Quiero fluir con lo que realmente siento porque ahí es donde se transmite algo real, con contradicciones, sí, pero hay honestidad. Por eso de nuevo resalto que estamos en un mundo en el que pareciera cada vez menos importante jugártela por algo. Se buscan fórmulas, del éxito, del hit y yo no estoy a la búsqueda de eso, yo estoy a la búsqueda de hacer lo que me representa y si colaboro con gente mejor, como colaboré con Trueno, con Cato o Duki, porque hay un flow real, hay una energía real, hay un reconocimiento de igual a igual y eso es lo que me copa. Lo demás es fake.

P: Pensando en estas colaboraciones que mencionás, hay generaciones nativas que tomaron la posta de lo que ustedes con Illya Kuryaki comenzaron hace 25, 30 años y que ahora con una escena consolidada decís ‘ok, ahora síganla ustedes’.

R: Para mi ser parte de la genética de la música urbana de latinoamericana, no solo de Argentina, es muy groso porque cuando arrancamos estaba mal visto el rap, esa es una realidad, por un montón de gente que nos prejuzgaba por ser pendejos, nos tirabas cosas en los shows y la verdad es que nosotros la rompíamos arriba del escenario teniendo 15, 16 años y era una cuestión de que la gente cuando ve algo diferente ataca primero antes de ver qué onda. Con el paso del tiempo la música urbana argentina tiene exponentes que la están rompiendo a nivel mundial y eso me pone muy contento.

Y yo algunas veces rapeo más que otra vez porque si lo siento para la canción voy por ahí. Yo estoy al servicio del sonido, esa es la verdad. El sonido y la música es lo que me guían. No tengo ese ego de decir acá tengo que meter solo de guitarra porque… no, si la canción no lleva guitarra, no va guitarra, aunque sea lo que mejor me salga. Cuando hice la canción Sudaka, en mi cabeza al toque se me apareció Trueno, este Flow era para Trueno porque la iba a partir y por eso está él. Hoy, Argentina tiene unos raperos letales.

Dante Spinetta se presenta este sábado, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Entradas desde $7500, disponibles en boletería y en fivepro.tuentrada.