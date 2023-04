Homenaje Miyazaki Quinteto vuelve a Roca para otro impresionante show en Casa de la Cultura

Homenaje Miyazaki Quinteto, el ensamble integrado por músicas y músicos de Cinco Saltos que interpreta la música de las películas de Hayao Miyazaki, el responsable creativo de títulos como “Mi Vecino Totoro”, “Porco Rosso” y “El Viaje de Chihiro”, entre otros, llega este domingo, a las 19, a Sala II de Casa de la Cultura (9 de Julio 1043, Roca).



Este espectáculo que combina la excelencia interpretativa de la música del director japonés Joe Hisaishi, con postales audiovisuales y un vestuario propio del universo creativo de Miyazaki, es el resultado de un trabajo minucioso de los músicos, pero también de la fascinación de Roberta Orlandini, pianista y creadora del proyecto, por la cultura pop japonesa en general y de la cinematografía de Miyazaki.



Homenaje Miyazaki, orquestación original con toques pop

El quinteto integrado por Sol Yacopini (bajo, ukelele, sinte), Joaquín Orlandini (batería y percusión), Tomás Jara (guitarra), Francisco Fuchs (guitarra, bajo y sinte) y Roberta Orlandini (pianos) le da un toque pop a la orquestación original a parir de una instrumentación propia del pop, sobre todo a partir de la incorporación del sintetizador para, justamente, sintetizar una cantidad de instrumentos que superaría el formato de quinteto.

De hecho, la propuesta original del Homenaje a Miyazaki estaba compuesta por casi 30 músicos en escena. La propuesta se fue achicando de modo directamente proporcional a su continuidad. En otras palabras, si pretendían continuar, debía achicar(se). Así fue que se redujeron a quinteto, previo paso por el octeto, más sintetizador.



Por eso, la novedad -que a esta altura ya no es tal- es, si dudas, el sintetizador, un instrumento que le da ciertas características pop a esta propuesta que, si bien fue creada para orquesta, no menos cierto es que Isaishi es un compositor al que no le resultaba extraña la música electrónica. “Las músicas recrean las películas de una manera hermosa”, sostiene Roberta. “Paras nosotros es un viaje sonoro. Esta música es una invitación a hacer un viaje introspectivo”.

“La música original es orquestada, nosotros hacemos una adaptación a quinteto con piano, sintes, percusión, batería, bajo y guitarras. Hay mil versiones de cada tema, hay quintetos, grupos de cuerdas, orquestas…. Se puede tocar de forma individual y desde ahí lo que se te ocurra”, revela Roberta.

Para el espectáculo que ofrecerán en Roca este domingo, cuenta que “hicimos nuevos arreglos para los temas y hay una sorpresita también musical porque estuvimos trabajando con las transiciones entre tema y tema, también metemos algunas texturas sonoras a lo largo del show que antes no estaban”.



La pianista y alma mater de Homenbaje Miyazaki apunta que “estamos cada vez más afianzados y felices con este proyecto que sabemos que no es de consumo masivo, pero que día a día va teniendo más seguidores y gente que se reconoce en el anime o en el cine de Miyazaki y gente que quedó copadísima con la primera vez y nos dice volvemos a verlos porque la verdad que nos encantó”.

Homenaje a Miyazaki tuvo su origen en 2018 cuando Roberta Orlandini reunió a unos 28 músicos para darle forma un espectáculo orquestal que interpretara la música del director japonés Joe Hisaishi, compositor de las músicas de los filmes Miyazaqui.

Aquella presentación se dio en el marco del Kabuki Oriental Neuquén, uno de los festivales de cultura pop oriental más importantes del país. Tras aquella presentación, Roberta mantuvo el proyecto, pero lo redujo a un octeto con arreglos especialmente realizados para una formación de ocho músicos. En febrero de 2020, se presentaron en el marco del festival de Cine La Picasa, de Cinco Saltos.

Las entradas

$1500 generales y $1300 para socios.