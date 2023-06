La historia de «All you need is love», el himno que Los Beatles estrenaron vía satélite al mundo

El 25 de junio de 1967, Los Beatles volvían a tocar en público, pero en circunstancias y condiciones muy diferentes a las que habían experimentado hasta entonces. De hecho, hacía poco menos de un año que habían resuelto no tocar más en vivo. Aquella última vez había sido el 29 de agosto de 1966 en el Candlestick Stadium de San Francisco, ante unas 25 mil personas. Aquel día, la banda de Liverpool había resuelto terminar con la Beatlemanía: era evidente que Lennon, McCartney, Harrison y Starr estaban listos para pasar a otro nivel. Y en verdad lo estaban. Lo cierto es que aquel regreso al directo no implicó que abandonaran el estudio de grabación porque fue allí dentro, en el estudio 1 de Abbey Road, el segundo hogar de Los Beatles, donde tocaron durante un puñado de minutos para más de 400 millones de personas: esta es la historia de «All you need is love»



Sin shows ni giras en sus agendas, Los Beatles se recluyeron en el estudio de grabación y lo convirtieron en algo más que el lugar donde grabarían el resto de su música: fue un laboratorio donde experimentaron todo lo que les venía en mente y ganas, cuyo primer trabajo surgido de allí fue nada menos que “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, el primer álbum de la post Beatlemanía.

En eso estaban los cuatro músicos, su productor George Martin y los ingenieros de Abbey Road, el estudio de la EMI donde Los Beatles lo hicieron casi todo, cuando apareció Brian Epstein con una noticia que apenas los conmovió. El hombre detrás de todo lo que sucedía con Los Beatles vino a anunciarles lo que para él (y para cualquiera, hay que decirlo) era una “fantástica noticia” en palabras de Geoff Emerick, ingeniero de grabación de la banda.



“Fueron elegidos para representar a Inglaterra en un programa de televisión que, por primera vez en la historia, se transmitirá en directo a todo el mundo vía satélite. La BBC los filmará durante la grabación del próximo disco”, les anunció Epstein según recuerda Emerick en su libro de memorias “El sonido de Los Beatles”. El programa en cuestión, llamado “Our World” se emitiría vía satélite el domingo 25 de junio de 1967 a las 9 de la noche de Londres para una audiencia estimada de entre 400 y 700 millones de personas.

Con “Sargent Pepper” aún sin terminar, la banda se desinteresó absolutamente del anuncio lo que generó la comprensible indignación del manager, que se veía cada vez más afuera de los asuntos de la banda. Sin giras ni eventos en vivo, cualquiera sean estos, ¿para qué lo necesitarían? se preguntaba Epstein. Para peor, la respuesta de Lennon lo devastó: «Bueno, Brian, esto es lo que te mereces por comprometernos a hacer algo sin consultarnos primero». La banda sentía que su manager no había respetado la decisión de no hacer más vivos y que había dado por hecho un trato sin haberlos siquiera consultado antes.

Una vez más, fue John quien respondió a la propuesta como quien se saca una situación incómoda de encima: “De acuerdo. Haré algo para eso”, apunta Emerick en su libro. Ese “algo” iba a ser nada menos que “All you need is love”, pero para llegar hasta allí debieron pasar casi dos meses de acentuado desinterés en el asunto y, por qué no, olvido.

Había que hacer algo… e hicieron «All you need is love»



Terminado y editado “Sargent Pepper”, todos pensaron en tomarse unas merecidas vacaciones luego de casi un año de trabajo para un disco tan complejo como extraordinario, pero no fue así. A los pocos días la banda estaba en Abbey Road trabajando en las canciones de dos proyectos que no eran discos sino bandas sonoras. Las películas en cuestión eran “Magical Mistery Tour” y “Submarino Amarillo”, esta última protagonizada por unos Beatles en dibujos animados.

Ninguno de los proyectos entusiasmaba demasiado a la banda, salvo Paul, que se había enfocado en “Magical Mistery Tour”. En cambio, ninguno se interesó por el submarino amarillo.



Recién un mes después de que Epstein les anunciara el evento donde volverían a tocar en vivo, cuando McCartney le preguntó a Lennon, como al pasar, cómo venía con la canción para el programa de tevé, Neil Aspinall, quien llevaba la agenda de la banda entre otras labores de logística, le recordó que faltaban apenas dos semanas. “Bueno, supongo que será mejor que escriba algo”, respondió Lennon. En otras palabras, a dos semanas de la presentación, “All you need is love” seguía siendo ese algo del que Lennon todavía no se había ocupado.

Los Beatles en el estudio 1 de Abbey Road, desde donde tocaron «All you need is love».



¿Cuánto le tomó a Lennon convertir es “algo” en la banda de sonido del Verano del Amor y el himno de toda una generación y más allá? Apenas un puñado de días. Luego de descartar algunas canciones que ya tenían compuesta, entre ellas “Hello, goodbye”- optaron la propuesta de John de componer una para la ocasión. La pista base que utilizarían a modo de “falso vivo” fueron grabadas en los Olympic Studios.

Para George Martin era de sumo riesgo tocar en vivo ante semejante audiencia sin un trabajo previo por lo que pensó en el playback. Sin embargo, de vuelta en Abbey Road, Lennon cambió de opinión y dijo que cantaría en vivo. Para no ser menos, McCartney dijo que el también tocaría en vivo. Y ambos convencieron a Harrison para que también lo hiciera en vivo. Solo Ringo fue regrabado ya que la orquestación que incluía la canción se iba a filtrar por los micrófonos de su batería.

Los Beatles en el estudio 1 de Abbey Road, probando la canción antes del comienzo de la transmisión vía satélite y del ingreso de los amigos y familiares para los coros.



Si bien la canción era sencilla cuando se presentó y ensayó, su estructura se fue complejizando a medida que se sumaban arreglos e ideas. En cuanto a su lírica, Lennon fue al grano: sintonizó con la época y no dudó en cuál sería la palabra clave: amor. Estaba obsesionado con los eslóganes y la forma en que afectaban a quienes los leían, y en una ocasión declaró: “Me gustan los eslóganes. Me gusta la publicidad. Me encanta la tele”. Más tarde afirmó que “All You Need Is Love” era propaganda en sí misma. “Soy un artista revolucionario. Mi arte está dedicado al cambio”, dijo.

En el tomo 2 del libro Los Beatles” (Planeta), Sergio Marchi y Fernando Blanco cuentan: “Se le pidió a George Martin un arreglo orquestal y se le dio vía libre. George Martin: ‘Les pregunté cómo querían terminar el tema y me dijeron que escribiera lo que quisiese; que juntara todas las canciones que me gustasen y las tocara así nomás. Martin pensó en temas internacionalmente conocidos, y por eso ´All You Need is Love arranca con La Marsellesa. En el largo fade-out, se escuchan entremezclados extractos del Concierto de Brandemburgo de Bach, ‘Greensleeves’ (canción folk tradicional) y la introducción de “In The Mood”, un foxtrot de Glenn Miller”.

John Lennon, Brian Epstein y Paul McCartney, días antes del evento.



El programa se emitiría desde el estudio 1 de Abbey Road, decorado para la ocasión con globos, flores y pancartas que reproducían las frases de la canción. Allí, Los Beatles iban a estar acompañados de familiares y amigos que harían los coros: Mick Jagger, Keith Richards, Marianne Faithfull, Jane Asher (novia de Paul), Mike McCartney (hermano de Paul), Pattie Boyd Harrison (esposade George), Eric Clapton, Graham Nash, Keith Moon, Hunter Davies, Gary Leeds, entre otros.

La transmisión fue un éxito, salvo por un detalle que pudo resultar peor: antes de salir la BBC perdió contacto con el estudio 1 apenas unos minutos antes del vivo. Martin y Emerick estaban tomando un whisky cuando de repente perdieron contacto y recibieron la orden de salida… cuarenta segundos antes de lo pautado. “De principio a fin, el segmento duró poco más de cuatro minutos, pero parecieron horas”, confiesa Emerick en su libro. “La interpretación de Los Beatles fue muy inspirada”.

Apenas retocada, “All you need is love” se editó como single el 7 de julio de 1967 en Inglaterra y el 17 de julio en Estados Unidos. En ambos casos llegó al puesto número 1 de inmediato.