La historia de Cause, la banda de Viedma que viaja a lo profundo de la música de Los Beatles

Los Cause en la puerta de The Cavern Buenos Aires, durante su presencia en la Semana Beatle Latinoamérica.

La aventura musical de un padre y un hijo unidos por el amor a la música de Los Beatles terminó en un proyecto multiinstrumental que se dio el gran gusto de ser parte de la 23° Semana Beatle de Latinoamérica en Buenos Aires.

Cause, el proyecto en cuestión, formado por músicos y músicas de Viedma, fue parte, hace dos semanas, del evento beatle más importante del continente, el cual, junto con la Beatle Week de Liverpool, es el único festival oficial del mundo dedicado a la mítica banda autorizado por The Cavern Liverpool.



“Nos fue muy bien, una experiencia hermosa y muy emocionante. La primera vez que una banda de nuestro lugar llega a un evento de este tipo”, dice Gabriel Pavelka, bajista de la banda, quien junto a su padre dio comienzo a lo que luego sería Cause. A comienzo de año se inscribieron para participar del trascendental evento beatle y, tras ser confirmados a mediados de año, solo se abocaron a preparar la trascendental participación que finalmente ocurrió el sábado 2 de diciembre.

Cause propone un original recorrido por la música de Los Beatles, a partir de la conformación misma de la banda: son el doble de integrantes, de los cuales tres son mujeres, una de ellas la voz principal. También su instrumentación permite la incorporación de otros sonidos a las partituras originales y enriquecer lo otro caracteriza a Cause: sus arreglos.

Cause: Beatles con arreglos de la comarca



Integrada por Mica Oyarzo (voz) Majo Farias y Tamara Cayumil (coros), Nahuel Plaza (guitarra), Gabriel Pavelka (bajo), Juan Carlos Ardiles (saxo), Yanina Barrionuevo (teclado) y Bruno Pavelka (batería), más que un homenaje o tributo, Cause se propone algo más interesante: incursiona en la música de Los Beatles y la “arregla” para ofrecer nuevos matices, sobre todo a partir de las voces femeninas y de los vientos que aporta el saxo.



“Por un lado, tenemos tres voces femeninas, lo cual ya le da una impronta única, una voz y dos coros”, apunta Gabriel, en un diálogo con Diario RÍO NEGRO, luego de disfrutar de la experiencia de tocar en el evento beatle desarrollado en el Cavern porteño ubicado dentro del Paseo La Plaza. “Tenemos teclados y tenemos saxo que es otra de las incorporaciones porque no son instrumentos que hayan sido parte de la estructura original de Los Beatles”.

Cause, durante su presentación en la Semana Beatle Latinoamérica, en The Cavern de Buenos Aires.



Sobre el modo en que abordan el cancionero beatle, dice Gabriel: “Nos mantenemos en la estructura original de las canciones y dentro de eso empezamos a jugar con las posibilidades instrumentales que tenemos con nuestra formación y se genera algo que lo estamos disfrutando mucho”.

El bajista da tres ejemplos al respecto: “A ‘I Want You’, del disco Abbey Road, la fuimos trabajando y la cerramos con un solo de saxo que le dio una impronta Floyd, lo mismo que con ‘I Feel Fine’. Con ‘One 909’ también trabajamos especialmente los arreglos, son canciones no tan clásicoas del repertorio de la banda, pero que nos ofrecen diversos matices para trabajar nuestros arreglos de voces y demás”.

Con respecto a la conformación de la banda, Gabriel cuenta que se fue dando de a poco a partir de amigos que se acercaban al proyecto. “Probábamos y veíamos como iba quedando. Primero se sumó la cantante y fue cuando se dio un cambio total en lo que hacíamos hasta allí y lo que comenzamos a hacer desde ese momento”.

Surgida de un encuentro familiar, Cause interpreta la música de Los Beatles de un modo original, con arreglos propios y el aporte de voces femeninas.



La incursión de la banda por la música de Los Beatles comenzó por las canciones clásicos de la etapa de los años de la Beatlemanía para luego ir profundizando hacia composiciones más complejas. “Al principio, nos centramos en las canciones que originalmente tocaba mi viejo en aquellos tiempos”, cuenta Gabriel. “Eran los primeros hits de los Beatles, esos rocanroles con ritmo beat. A medida que se fueron sumando otros músicos nos animamos a incursionar más en su música y terminamos armando un repertorio bastante variado que las canciones más representativas, los rocanroles clásicos, otras de corte más bluseras, otras tirando a progresivas y algunas más densas como Helter Skelter, por ejemplo”.

Cause: padre e hijo unidos por la música beatle



El origen de Cause es familiar: un hijo, Gabriel, conectando con su padre, un baterista de la primera hora beatle. En un principio fueron el bajo de Gabriel y la batería de su padre, quien por entonces ya tenía 70 años y enfrentaba una compleja enfermedad. “De joven, había tocado la batería en una banda que tenía en Comodoro Rivadavia y que hacía temas de Los Beatles”, cuenta Gabriel. “Con las vueltas de la vida empezamos a tocar juntos ya en el último período de su vida, él tenía una enfermedad compleja, temas de Los Beatles, se suma mi sobrino y ya éramos tres generaciones tocando Beatles. Mi sobrino tenía 20, yo 40 y mi viejo 70. Empezamos tocando canciones que nos gustaban y que nos conectaban porque era música que escuchábamos de chicos en casa. Canciones que nos emocionaban y nos gustaba tocar”.



“Al tiempo, falleció el padre de Gabriel y se sumó a la batería Bruno, hermano de Gabriel. Luego, se fueron integrando otros músicos de la comarca, cada uno con su impronta: “Somos ocho y hay varias generaciones, muchas edades que se nota en el modo en tocar y hacer la música de Los Beatles”.

¿Y por qué Cause?, que, a simple vista, no remite de ningún modo a Los Beatles más allá de alguna cercanía gráfica con “Because”, uno de los temas del lado B de Abbey Road. Que no remita a (casi) nada referido a Los Beatles no quiere decir que no haya buenos argumentos para nombrar así a la banda. “Representa distintas cosas, por un lado, causa, el origen del deseo nuestro por la música”, revela Gabriel. “Por otra parte, somos de la comarca y la cuestión del río es muy importante, el cauce con ce, como un juego sonoro de la palabra cause”.