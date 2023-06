«Me queda la palabra», el clásico programa de literatura de Antena Libre que revive en forma de podcast

“Me queda la palabra” está de vuelta, pero de un modo muy particular. Aquel programa de radio conducido por la profesora Cecilia Boggio quien, durante más de veinte años, divulgó la literatura en el Alto Valle desde la FM universitaria Antena Libre, de Roca, están disponibles, desde hoy, como podcasts en las plataformas de streaming de Spotify y Amazon. La recuperación de este valioso programa tiene una motivación extra: ser un regalo de cumpleaños. Cecilia cumple hoy 80 años y se enterará, al leer esta página del Diario RÍO NEGRO que “Me queda la palabra” vuelve a vivir. El regalo y la sorpresa fue preparado desde Inglaterra por uno de sus hijos.



“Me queda la palabra” comenzó a salir al aire en 1993, por Antena Libre, la radio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Hasta 2013 fue un programa de emisión semanal de media hora. A partir de entonces pasó a ser una columna dentro de otro espacio en la grilla de radio de Antena Libre.

No solo fue un espacio de difusión de la literatura, sino también un lugar desde el que se dio a conocer la obra de escritores locales, quienes también eran entrevistados por Cecilia y Jesús Nori, productor y presentador. Escritores argentinos de renombre como Antonio Dal Masetto o Leopoldo Brizuela fueron invitados de “Me queda la palabra”. En 1998 el programa fue nominado al Martín Fierro Federal.



«Me queda la palabra»: un viaje del archivo al streaming

Para que ese valioso material radiofónico no se pierda y esté nuevamente al alcance de todos, el hijo de Cecilia creó el podcast y subió cien programas emitidos originalmente entre 2002 y 2009, que pueden ser encontrados como Me Queda la Palabra o con el nombre de Cecilia Boggio. Desde Cambridge, Lucio Boggio, cuenta que “el objetivo es seguir sumando programas al podcast, pero no es tarea sencilla ya que hay que digitalizar los audios de los de los primeros años, que se grabaron en casetes”. Además, agrega, “con cada programa hay que hacer un pequeño trabajo de hormiga antes de convertirlo en podcast”. No se sabe con certeza cuántos programas se han hecho. La cifra total puede ser superior a 500.



En la era prestreaming, además de salir al aire cada semana, el programa se difundió a través de casetes o CDs que se regalaban a universidades, colegios secundarios y radios, mayormente de Argentina, pero también de otros países latinoamericanos e incluso más lejanos. “Me queda la palabra” también formó parte de diversos proyectos de extensión universitaria, en los que la literatura se empleó como herramienta de cambio social. Uno de ellos fue el trabajo realizado con internos de la Alcaidía de Roca.



Nacida en Buenos Aires, llegó a Roca en diciembre de 1974 junto a su esposo y dos de sus tres hijos. La tercera nacería en Roca. Durante más de 30 años transmitió su pasión por la literatura dando clases a generaciones de roquenses y valletanos en el Colegio Nº 9 y en la carrera de Periodismo de la Facultad de Derecho Ciencias Sociales (UNCo). La jubilación la alejó de las aulas, pero no de la difusión de la literatura ya que se mantuvo tan activa como siempre.

Sigue dirigiendo el taller “Leyendo a…”, que se reúne una vez al mes para analizar una novela. Este taller, como el programa de radio, es otra hermosa historia que se mantiene activo desde hace 30 años y que no se detuvo ni durante la pandemia, cuando se pasó momentáneamente a formato zoom. Además, Cecilia sigue colaborando con la Biblioteca Julio A. Roca, entidad de la que fue presidenta y forma parte de su Comisión Directiva desde hace más de 45 años.

Cecilia Boggio en la radio: la palabra poética al alcance de todos

Por Lucrecia Reta (Docente investigadora UNC)

Lo dice el poeta, desgarrados los labios, nos queda la palabra. Juan Mocciaro me llamó y el pasado asaltó mi día. En esa Roca de los 90, una buena radio. Nuevitos en la zona un programa nos imantó. “Me queda la palabra”. Y era ella. Y eran ellos. Y era Antena Libre. Eran Cecilia Boggio y Jesús Nori. “Encontré Un programa ameno, espontáneo, no intelectualoide. Tiene el acierto de la brevedad. Una profe y un entrevistador forman una dupla que no compite. El, un musicalizador-musicólogo, conocedor de un espectro discográfico amplísimo. Ella, sabe, tiene una voz clara, profundamente radial, pausada. Y te engancha”, me comentó hace ya tantos años Ernesto Pugni. Gracias a un círculo virtuoso, la vida me colocó en ese “Me queda la palabra” en el que esa dupla, Cecilia-Jesús, construía el sentido. Me convocaste y dije sí. Y en 1995, las cintas magnetofónicas volaron hasta la Universidad de Oviedo. Programas en los que había participado, pisé el estudio por tu invitación, dedicados a María Elena Walsh, Mempo Giardinelli y Nicolás Guillén fueron seleccionados y te solicitaron más. Siempre más. Y vos seguiste.

Y en esa radio, nuestra Antena, universitaria, pública y gratuita, la memoria se atesora. Su entonces grabador de cinta abierta junto al equipamiento que solicitabas para el Proyecto –pilas, grabador de cinta abierta, casetes de cromo, casetes de cinta normal, material discográfico, fotocopias- lo hicieron posible.

Trascenderás en este 2023 ese destinatario inmediato e inicial de tu Proyecto de extensión. A saber, el oyente de Antena Libre. Trascenderás ese horario de emisión de 17 a 17:30.

Pues hoy, otro Boggio, un hijo tuyo Cecilia, logra que ese trabajo de tantos años, sostenido desde un vínculo con la literatura que escapó a la frialdad de la academia y puso al alcance de tantos la palabra poética, ingrese a las plataformas de streaming. Disponible estará para más, para muchos, esa literatura desalmidonada, ese diálogo ameno. Otro círculo virtuoso permite que tu voz no se pierda en la maleza.

(*) Docente investigadora (UNC)