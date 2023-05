Michael League se desmarca de Snarky Puppy (un rato) para tocar en Neuquén junto a Bill Laurece

Michael League y Bill Laurence, miembros fundamentales del super grupo de jazz internacional Snarky Puppy, se desmarcan de la banda para presentar “Where you wish you here”, su proyecto musical, íntimo y ambicioso, de piano y laúd con el que recorrerán varias ciudades de la Argentina, entre ellas Neuquén, donde tocarán este jueves, a las 21, en el Centro Cultural Desafíos (Brentana 46).



Snarky Puppy volverá a la Argentina para presentar el domingo 21 de mayo, en el estadio Luna Park de Buenos Aires, su más reciente disco, Empire Central, con una particularidad: su creador, el bajista, guitarrista, tecladista… en fin, el multiinstrumentista Michael y League, y su viejo amigo y compañero de banda, el no menos imprescindible pianista y tecladista Bill Laurence, viajaron unos cuantos días ante a la Argentina para presentar su trabajo a dúo surgido de las vicisitudes de la pandemia. Un trabajo introspectivo que experimentó las posibilidades sonoras del piano y el laúd, en clave de jazz & pop.

Hace unas semanas, desde Washington, Michael League le concedió a RÍO NEGRO una entrevista vía Zoom, en un perfecto castellano, idioma que maneja con pericia a partir de haber fijado su residencia, hace ya tres años, en un pueblito de Cataluña, en España.



“Where you wish you here” (“Donde quieras que estés”) es el resultado de una experiencia que Michael y Bill tuvieron en plena pandemia. El agente italiano de League lo contactó a mediados de 2020 para preguntarle si no estaría interesado en participar, de manera virtual, en un festival italiano de música, dado que les resultaba imposible contratar músicos debido a la cuarentena.

Sé que muchos cuando piensan en mi piensan en Snarky Puppy, pero hago muchas cosas que no tiene nada que ver con la banda. Esta es una experiencia muy diferente a Snarky Puppy”. Michael League.

El fundador de los Snarky Puppy llamó a su colega y amigo Bill y se pusieron a trabajar en un repertorio. “Billy yo hemos sido mejores amigos durante 20 años y por casualidad ambos vivíamos en Europa cuando salió el covid”, cuenta League. “Entonces armamos un repertorio inmediatamente porque tenemos mucha química. Empezamos haciendo versiones y adaptaciones mías y suyas. Era tan divertido y tan inspirador que decidimos que teníamos que componer para este dúo y sacar algo”.

Michael League y Bill Laurence dieron forma a un trabajo introspectivo que experimentó las posibilidades sonoras del piano y el laúd, en clave de jazz & pop.



Ese algo es lo que terminó siendo “Where you wish you there”, un proyecto en formato de dúo, el cual, en palabras de League, “es de mis formatos favoritos porque hay tanta libertad allí porque no tocamos fuerte, solo con piano y laúd. La idea era componer temas sencillos, pero bellos, que se pudieran tocar en dúo sin más músicos, como algo que no necesitás overdubs y más producción para que salga bien, algo natural, muy desnudo y vulnerable, de alguna forma. Billy y yo tenemos ese lado de nuestras personalidades. Sé que muchos cuando piensan en mi piensan en Snarky Puppy, pero hago muchas cosas que no tiene nada que ver con la banda. Esta es una experiencia muy diferente a Snarky Puppy”.

En general, los últimos tres años han sido raros. Cualquier disco que alguien este grabando hoy es un disco pandémico de alguna forma”. Michael League.



Nacido en California, residente de Cataluña y muy interesado en el flamenco, líder de un conjunto por el que suelen pasar decenas de músicos de muy diversas procedencias y formaciones, por todo esto (además de que toma clases con profesores turcos y marroquíes) es que Michael League es definitivamente un músico del mundo. ¿Sorprende entonces que haya elegido el laúd para componer a dúo con su amigo Bill? “El laúd tiene un sonido muy distinto y a la vez muy reconocible, pero la verdad es que todo viene de un vocabulario que Bill y yo hemos desarrollado durante 20 años. Bill siempre ha tenido un sonido muy visual, su manera de tocar inspira muchas cosas visuales, cómo una banda sonora. Yo estoy contribuyendo con algo más pop. La idea era componer ideas super claras, emocionales, pero también como un modo de descubrir distintas maneras de relacionarnos como dúo”.

“El laúd -sigue explicando- tiene posibilidades que una guitarra no tiene, va más bajo que cualquier guitarra, como un quinto más bajo. No tiene traste por lo que es mucho más expresivo melódicamente. También es muy percusivo, mucho más que la guitarra, en mi opinión es más o menos un tambor y hay posibilidades de microtonos que son muy interesante también. Y porque era como un desafío para mí llevar adelante un proyecto musical con un laúd”.



Lo más típico, describe League, sería el laúd tocando melodías y el piano tocando acordes, pero en este disco intentaron cambiar eso, a veces el laúd está tocando una línea de bajos, el piano tocando melodías o él mismo haciendo algo de percusión con el instrumento. “Sobre todo, queríamos capturar una emoción, algo nostálgica”, dice sobre el sonido del disco. “Nuestro trabajo como músicos es crear un mundo imaginario, algo mágico, cuando escuchas la música te pone en otro lugar, ni tu lugar ni el de los músicos, otro. Y siempre ha sido ese mi objetivo como musico. En este disco sacamos una onda distinta, definitivamente”.

“Where you wish you there”, producido en circunstancias pospandémicas, no es en rigor de verdad su primer trabajo solista. Antes (no mucho), había grabado “So Many Me”, un disco auténticamente pandémico. Grabado durante 2020 en la más absoluta soledad Michael League dio forma a un muy recomendable disco electropop donde él toca todo.

Puestos a la par, podría decirse que el pandémico es el trabajo a dúo junto a Laurence, pero no. Y League tiene una buena explicación al respecto: “En general, los últimos tres años han sido raros. Cualquier disco que alguien este grabando hoy es un disco pandémico de alguna forma”.

Las entradas para este show están disponibles, por sistema, a través de livepass.com.ar y en Flipper (Av. Agentina 179, Neuquén).