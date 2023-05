Eterna Inocencia llega a Neuquén: por un hardcore para el siglo XXI

Eterna Inocencia, una de las bandas que protagonizó la escena hardcore de mediados de los 90, y que aún sigue en escena para contarlo (y cantarlo), regresa a Neuquén para presentar su tan esperado disco nuevo, “No bien abran las flores”. El show será este viernes, en Mood Live (Ministro González 40) con entradas en venta en moodlive.com.ar y en boletería de la sala.



Editado en agosto del año pasado, “No bien abran las flores” se hizo esperar ocho largos años, ya que su último trabajo de estudio publicado, “Entre llanos y antigales”, databa de 2014. Pero la banda tiene sus razones para tomarse este tiempo, incluida una pandemia, claro.

Una de las razones tiene que ver con su propia dinámica de trabajo porque, justamente, tiene n otros trabajos que nada tiene que ver con la música. Por caso, Guillermo Mármol, su cantante y miembro fundador, es historiador y director de nivel medio del Colegio Alemán de Quilmes.

Impulsados por el contracultural concepto de “hazlo tu mismo” que hizo posible al punk y el hardcore, para los Eterna Inocencia las cosas siguen se siguen haciendo del mismo modo como se hacían cuando eran unos adolescentes que decidieron tener una banda que se pareciera a Bad Religion.



Otra buena razón para no salir tan de inmediato fue la cuarentena decretada en marzo de 2020, mes y año en que tenían reservado uno de los estudios ION para grabar el disco nuevo. Exactamente un año después volvieron al mismo lugar para, ahora sí, grabarlo, pero, un nuevo ajuste en las restricciones por pandemia, a mediados de 2021, retrasó una vez más el trabajo y su lanzamiento quedó para agosto del año pasado.

«No bien abran las flores»: antes y después de la pandemia



Si bien el disco tiene mucho de lo compuesto y trabajado prepandemia, fue la pandemia la que le dio el tono definitivo a su sonido y varias letras que fueron apareciendo durante el encierro. Buen parte de su producción fue puertas adentro y bajo los efectos de la incertidumbre, personal y colectiva; sin embargo, es un disco luminoso y esperanzador. Y lo es ya desde su mismo nombre: no bien abran las flores como metáfora de lo bueno por venir y de lo mucho por hacer.

“Veníamos de un montón de años de no mostrar música nueva y ahora, por razones de fuerza mayor, tampoco estábamos pudiendo aun cuando teníamos la música lista. Pero estábamos tan contentos con las canciones que estábamos convencidos de que cuando finalmente salieran sería porque ese debía ser el momento”, reflexiona Guille Mármol, en un diálogo con RÍO NEGRO. Y el momento finalmente fue en vísperas de la primavera pasada… no bien abran las flores.

“La música y los conceptos no variaron, pero si es verdad que hubo canciones que terminaron quedando afuera porque había pasado tanto tiempo que ya ni siquiera estábamos convencidos y fueron reemplazadas por otras más nuevas que nos representaban mejor en ese momento”, cuenta.

La banda se complementa con la presencia en el escenario como le sucede a todo músico que se precie de tal. Ese momento donde uno genera una obra singular. Acercarse a experimentar a banda en escena es lo que termian de cerrar la experiencia». Guille Mármol, voz, autor de las letras y miembro fundador de Eterna Inocencia



El sonido del disco, pero, sobre todo sus letras, son la resultante de tres momentos muy diferentes y cercanos entre sí en el tiempo. Atravesado por las sensaciones prepandémicas de un mundo conocido y naturalizado, pasó a la angustia y la incertidumbre del paréntesis y el encierro por tiempo indeterminado y luego, a volver a ser y estar en un mundo que ya no era el mismo de antes. “Es una amalgama de deseos”, resume Guille Mármol. “Después todo eso se vertió en el disco. Hay un tema que se llama ‘Cosas por hacer’ que tiene que ver cómo como quedamos viendo mira a la vida pasar por la ventana y de valorar ahora los momentos de poder estar juntos, abrazarnos, saludarnos con amigos y de volver a disfrutar de shows”.

«No bien abran las flores» (feat. Marina Fages)



Compuesto de doce canciones, “No bien abran las flores” es un disco largo para los estándares de la banda. Cuenta con tres invitados: Bernabé Cantlón, en la rutera “Cuando salgo a tocar”; El Chico López, en “La empresa del naufragio”; y Marina Fages, en la canción que le da nombre al disco, una verdadera joya del cancionero de Eterna Inocencia que marca como pocas el cambio en el sonido de la banda.

Con menos distorsiones y machaques acelerados propios y más guitarras de melodías y ritmos cristalinos, con timbres que oscilan entre NoTeVaGustar y los Foo Fighters.

Surgida de la escena hardocre de mediados de los 90, Eterna Inocencia es el resultado de combinar tres cuestiones muy particulares: skate, trabajo comunitario y punk rock. “Nacimos como banda a mitad de una década muy compleja como la fue la de los 90, éramos estudiantes del colegio secundario y queríamos transformar el mundo; y eso estaba asociado nuestras tareas cotidianas, muchos tratábamos de ayudar con lo que podíamos y conocíamos, hacíamos acompañamiento escolar y lúdico en hogares de niños. Por esa razón, entre otras, le pusimos Eterna Inocencia a la banda. Otro punto en común que teníamos era que andábamos en skate. Actualmente, seguimos colaborando, bajo otro prisma, pero seguimos teniendo la misma relación con dos de esos hogares específicamente”, cuenta el cantante y autor de casi todas las letras de la banda.

Formado por bandas como Joy Division, New Order y The Smiths, Guille Mármol le sumó la crudeza originaria de los Pistols, Ramones y Clash. El cambio de paradigma sonoro ocurrió cuando mudó su oído a la costa oeste norteamericana para prestarle atención a bandas como Bad Religion y NOFX. Con todo eso en la mochila, Eterna Inocencia lleva un cuarto de siglo haciéndolo por ellos mismos.