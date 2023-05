Moldavsky en el Alto Valle: historia de un hombre común que llena teatros con su método infalible

Roberto Moldavsky tiene el método infalible para los tiempos difícil: la risa. Y no es otro que El Método Moldavsky, el espectáculo teatral que no para de llenar teatros en la calle Corrientes y que, en estos días, se estará presentando en Cipolletti y Neuquén. Este miércoles, en el Complejo Cultural Cipolletti; mañana jueves y el viernes, en Casino Magic de Neuquén. En todos los casos, con funciones a las 21. (ver aparte)

“Es un método muy sencillo para hacer reír”, revela Roberto Moldavsky sobre su exitoso espectáculo, en diálogo con RÍO NEGRO. “Es un viaje donde hay sketches, monólogos, canciones armadas en función del show, mucho para reírse mucho. Se la pasa muy bien y la verdad es el que más nos representa porque mezcla lo que a nosotros nos gusta como humor. Los monólogos son de actualidad, política, la vida diaria, la pospandemia”.



Moldavsky no está solo en escena, ya que lo acompaña la Valentín Gómez, en palabras del humorista “una banda divina que tiene unos músicos impresionantes que acompañan y visten lo que está sucediendo con los monólogos”. Además, está su hijo Eial, quien además de trabajar como guionista junto a su padre, protagoniza una escena donde ambos hacen de lo que son: padre e hijo. El otro momento es acaso el más standapero, donde el propio Moldavsky monologa sobre la actualidad política y económica del país y en el que no se sala ni oficialismo ni oposición. “Es como un gran paseo por las muchas formas de hacer humor”, resume. Son siete en escena cada noche en la calle Corrientes y serán siete en las funciones que darán en el Alto Valle: “A mí me gusta que vean el show que hacemos en Buenos Aires, no un modelo adaptado. Que puedan disfrutar del método tal como es”.

Roberto Moldavsky y Susana Giménez, una sorpresiva visita para una de sus funciones.



El espectáculo que propone se alimenta de lo que sucede en la calle, de lo que habla la opinión pública y de lo (nos) dicen los políticos. “Es muy flexible y nos encanta”, sostiene Moldavsky, quien se hizo conocido al gran público con sus intervenciones en La Peña de Morfi, donde llegó de la mano del recordado Gerardo Rozín.

El humorista sostiene que no hay dos métodos iguales, que cada vez hay cosas que antes no estaban. El Método Moldavsky comenzó cuando la cuarentena se flexibilizó, pero, advierte, “de ese método al de hoy quedó Moldavsky nomás (risas), el material va cambiando y seguramente cambie la próxima semana porque este país no te da descanso”, apunta entre risas.

Gerardo Rozín le dio un impulso definitivo a la carrera de Roberto Moldavsky, cuando lo incluyó en La Peña de Morfi.



“Nos divertimos mucho de ir sumando cosas al show que en otro momento quizás no estaban. Siempre les estamos muy agradecidos a los políticos, son nuestros principales guionistas te diría (risas) Más allá de lo que se sufre en la Argentina por lo que vivimos hay allí un alimento constante de todo lo que nos dan los políticos y la actualidad misma”, reconoce.

Una de las virtudes de los buenos humoristas que trabajan con la actualidad, y Roberto no es la excepción, es la de hacer reír con aquello que, en la vida misma, suele hacer sufrir. El Método Moldavsky es infalible convirtiendo en risa lo que afuera es bronca. “La verdad es que el humor tiene una virtud respecto a otras disciplinas y es que, si estás mal necesitas reírte, y si estas bien te dan ganas de reírte. La movida del humor no tiene temporada”, y lo resume todo con una definición del hecho humorístico: “La virtud del humor es poder decir más fácil lo difícil”.

Moldavsky durante su participación en Masterchef Celebrity.



Roberto Moldavsky es un tipo que llena teatros, pero no siempre fue así porque simplemente se dedicaba a otra cosa: vendía camperas en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires. Hasta que un día decidió que podía estar bueno hacer algo para cortar con la rutina del negocio de camperas y se anotó en un curso de stand up: se metió en (el) humor para mejorar su vida cotidiana y logró mejorar la vida de los otros, además de la suya, claro, con ese método infalible para mejorarlo todo que es hacer reír.

“Fue fortuito”, dice Moldavsky sobre sus orígenes como humorista. “Un día comencé a hacer un curso de stand up como para olvidarme por un rato del negocio y tuve la suerte de que allí me va Jorge Schussheim (N. de la R.: integrante de I Musicisti, predecesor de Les Luthiers, y guionista de Tato Bores, solo por mencionar algo de esta enorme figura), que me lleva a trabajar con él y allí tengo la suerte que Fernando Bravo ve ese show en el que estoy yo y de ahí se dan una serie de circunstancias, la primera fue la de irme con Fernando Bravo a Radio Continental. Luego, el queridísimo Gerardo Rozín me lleva a la tele, donde llego hasta Gustavo Yankelevich, quien toma la decisión de hacer masivo mi espectáculo. Lo hacíamos en sala pequeña dos veces por mes hasta que viene a verlo Gustavo en 2017. Nada comercial, algo medio under. Y a partir de ese momento fue muy meteórico. La gente me pregunta de donde saliste (risas). Gustavo trabajó muchísimo para que yo me hiciera conocido con mi espectáculo. Mi carrera tomó un camino hacia la masividad, la calle Corrientes… algo que yo nunca había imaginado”.

Roberto Moldavsky alternó sus espectáculos con intervenciones en realities como Masterchef Celebtrity y Quién es la máscara y programas como Trato Hecho y el mencionado La Peña de Morfi.

