Pedro Aznar llega este fin de semana a la región para presentar «El mundo no se hizo en dos días»

Este fin de semana, Pedro Aznar regresará a la región para presentar “El mundo no se hizo en dos días”, su más reciente disco, en Cipolletti, este viernes; Neuquén, el domingo; y San Martín de los Andes, el próximo miércoles (ver abajo).



El exSerú Girán estuvo hace exactamente un año en el Alto Valle. En aquella ocasión para presentar “Flor y Raíz”, un trabajo con el cual recorrió el cancionero folclórico latinoamericano, y revisitar clásicos de su propio cancionero. Esta vez, la excusa (gran excusa, por cierto) será “El mundo no se hizo en dos días” un disco realizado con algunas composiciones de 2018 y otras escritas durante la pandemia.

“El mundo no se hizo en dos días es mi disco más personal en mucho tiempo. Lo empecé a escribir en 2018 (de ese momento son “En espejo”, “Mientras”, “Corpoland” y “Dejando la tormenta atrás”) y luego su composición se nutrió de la experiencia de la pandemia, que me llevó a una introspección muy profunda y a manifestar una visión del mundo más profundamente involucrada, por la urgencia que les imprimió a nuestras vidas esa cuerda floja global entre la vida y la muerte”, contó el propio Pedro Aznar, sobre este disco.

Portada de «El mundo no se hizo en dos días», último disco de Pedro Aznar.



Son 19 canciones originales más una adaptación al castellano de una balada de John Legend, “Todo de mí”. Estilísticamente abarca un terreno amplio que va desde rock, soul y jazz a balada, folk, neobarroco, clásico, trap y reggaetón.

De hecho, el tema que da título al proyecto es un inesperado trap donde Aznar pone en evidencia su posición contraria al extractivismo, tal como lo hizo en un poético alegato en la audiencia pública sobre la explotación petrolífera frente a las costas de la provincia de Buenos Aires.



Así, “El mundo no se hizo en dos días” funciona como “un manifiesto” estético y político. “Cualquier toma de posición política o de opinión implica que haya gente a la que no le va a gustar. Pero la única manera de gustarle a todo el mundo es estar muerto”, sostiene Aznar.

“Creo que pretender gustarle a todo el mundo es una trampa, y yo decidí poner toda la carne al asador y hablar sobre todo lo que me ocupa y me preocupa y le digo a la gente que me escucha ‘yo pienso esto y creo que puedo aportar algo’”, decía Aznar en una charla con Télam, en diciembre pasado, con motivo del lanzamiento del disco.



Consultado acerca de la decisión de abrir con una expresión de freestyle, decía: “Partió de la idea de lo que quería comunicar pero lo hice rapeando a toda velocidad, lo que escribí primero un poco así como flujo de conciencia estirando las ideas, una atrás de la otra y que la rima me fuera llevando y se fuera enganchando sola”.

Al respecto añade que “ponerlo como el primer track fue porque me pareció que es un poco el tema distinto del resto en muchos sentidos y, al mismo tiempo, un poco el tema manifiesto y decir ‘ciudadanos de la comarca, aquí tenéis lo que pienso’”.



“Esto es lo que estoy pensando, esto es lo que me preocupa por estos días y me gustaba – se explaya- que fuera como al principio como para marcar ‘bueno, arranquemos así nos entendemos, y ahora vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a bailar, vamos todos a rockearla’ y por eso me parecía importante que estuviera en un lugar de privilegio”.

Y enseguida acerca del estilo musical utilizado para esa proclama, subraya que “el freestyle a mí me encanta y me entusiasma mucho porque es un resurgimiento de la poesía puesto en funcionamiento también con un concepto de improvisación y yo amo la improvisación por mi lado jazzístico, a la poesía por mi lado poeta y soy músico de rock, entonces en ese baile yo me siento en casa”.

Con información de Télam

Los shows de Pedro Aznar en la región

Este viernes

En en Complejo Cultural Cipolletti, a las 21. Entradas desde $5.500.

El domingo

En Casino Magic, a las 20. Entradas desde$5.500.

Miércoles 22

En Salon Le-Village, de San Martín de los Andes. A las 21. Entradas desde $6.000.

En venta a través de entradauno.com y en boleterías de las salas.