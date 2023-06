Relics vuelve al Español de Neuquén para recrear, de principio a fin, «The Dark Side of The Moon»

Relics, el extraordinario homenaje patagónico a la música de Pink Floyd vuelve este sábado a escena para (re)presentar “The Dark Side of The Moon”, el consagratorio disco de la banda inglesa, a cincuenta años de su edición original. El espectáculo, que agotó entradas hace ya varios días, será, en el Cine Teatro Español de Neuquén.



Con su formación actual conformada por Alejandro Sandoval (voz principal y guitarra), Negro Farías (batería, percusión), Kathy Fuentes, Cecilia Benítez y Mariana Benítez (voces y coros), Rodrigo Lara (guitarra), Sebastián Barrio (piano, teclados, programación y samplers), Nicolás Villagra (guitarra, coros y slide-guitar), Sebastián Mozzoni (bajo) y Pablo de la Fuente (saxo, coros), Relics recreará de principio a fin y en el orden original el emblemático octavo disco de Pink Floyd, editado en marzo de 1973.

Voces. Mariana Benítez, Kathy Fuentes, Cecilia Benítez y Pablo de la Fuente.



Además de la maravillosa excursión por “El Lado Oscuro de la Luna”, Relics se dará una vuelta por otros clásicos sueltos de la discografía de Pink Floyd, entre ellos varias sorpresas para los oídos de quienes los siguen desde los primeros shows, tal como lo adelantó Alejandro Sandoval en un diálogo con Diario RÍO NEGRO. La puesta en escena incluirá una serie de pantallas led distribuidas a lo largo del escenario y un trabajo de imágenes a cargo de Nico Quesada.

No será la primera vez que los Relics hagan este disco completo, pues ya lo habían tocado en 2014 a modo de “vuelta de tuerca” del proyecto. Pero sí es “The Dark Side of The Moon” el único disco de Pink Floyd que el proyecto llevó completo a escena, de principio a fin, tal como sucederá este sábado.

«El Lado Oscuro de la Luna»: un viaje increible



¿Qué es “The Dark Side of The Moon”? “Es una especie de viaje”, dice Ale Sandoval, sin dudarlo. “Así tocado, de principio a fin, es un viaje increíble. Nosotros siempre tocamos temas sueltos de este disco en los shows, ‘Time’, ‘Money’, ‘Us and Them’… pero todos juntos tocados de principio a fin es una cosa hipnótica, por el arranque que tiene con los gritos y latidos y después, al toque ‘Breathe’, donde parece que viniéramos del caos y empezáramos a flotar con ‘Breathe’, muy sensiblemente tocado. ‘Breathe’ tiene dos partes, la otra está después de ‘Time’, que, cuando termina, vuelve a ser una parte de ‘Breathe’ pero cargada de un poco más de overdrivers, de otra agresividad en las guitarras. Son los mismos arreglos que tienen el ‘Breathe’ del principio, pero tocados con otra intensidad, va a ganando otro carácter el disco a medida que va avanzando”, cuenta el guitarrista, uno de los tres que tiene Relics.

Alejandro Sandoval, uno de los tres guitarristas de Relics.



“On the Run” es otro de los temas del disco que mereció un comentario aparte de Sandoval, un modo de poner en valor el trabajo decisivo del tecladista Rick Wright: “Es uno de los temas que sentó las bases de la música electrónica y de lo que son hoy los DJ’s tocando, ese momento de Wright y otro con un matiz completamente distinto como es el comienzo de ‘The Great Gig in the Sky’”.

Curiosamente, la versión original de este tema y la no menos impactante versión de Relics tienen un interesante punto en común: ambas cantantes desconocían lo que iban a hacer. Clare Torry había sido convocada por Alan Parsons, productor del disco, para que improvisara una entonación sin letra sobre el delicado piano de Wright. “Cuando llegué me explicaron el concepto del álbum y me tocaron la secuencia de acordes de Rick Wright”, contó alguna vez Torry. “Dijeron: ‘Queremos que cantemos un poco’, pero no sabían lo que querían. Así que sugerí ir al estudio y probar algunas cosas. Empecé usando palabras, pero dijeron: ‘Oh, no, no queremos palabras. Así que lo único que se me ocurrió fue hacerme sonar como un instrumento, una guitarra o lo que sea, y no pensar como un vocalista. Hice eso y les encantó”.

Negro Farías, baterista y uno delos creadores del proyecto Relics.



Kathy Fuentes, la virtuosa cantante neuquina que forma parte del coro de Relics, le contó a Diario RÍO NEGRO que, cuando aceptó la invitación de entrar al proyecto no sabía que estaban pensando en ella para, entre otras cosas, hacer la entonación de “The Great Gig in the Sky”, canción que desconocía hasta que la escuchó y dijo “‘ah, ok’, esto me pasa por hacerme la copada (risas)”. Luego de escuchar todas sus versiones, la de estudio y en vivo, Kathy le dio su impronta y es, sin dudas, uno de los momentos más impresionantes del espectáculo de Relics. “The Great Gig in the Sky” es una de las canciones que suele formar parte del repertorio del grupo: “La primera vez que lo interpreté en vivo fue en el Cine Teatro Español, literalmente me temblaban las piernas y cuando terminé de cantarlo ver el teatro lleno y de pie la verdad no entendía nada qué había pasado”.

Relics vuelve al Cine Teatro Español, después de seis años. Su último show allí fue en 2017.