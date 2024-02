Tarja Turunen, la voz finlandesa del metal sinfónico, llega a Neuquén: «La música clásica es la base de todo»

Tarja Turunen editó "Best of: Living the Dream", su primer álbum recopilatorio que motivó al gira que la traerá a Neuquén.

Tarja Turunen estará en Neuquén y, sin dudas, será, hasta nuevo aviso, el espectáculo más destacado del año para la región. La cantante clásica finlandesa, una de las primeras voces de femeninas del metal sinfónica, se presentará el próximo miércoles 28 de febrero, a las 21, en Casino Magic (Planas 4009, Neuquén), en el marco de su gira sudamericana “Living the Dream – The Hits Tour 2024”.

Miembro original de Nightwish, banda que reformuló el metal sinfónico a partir de la inclusión de una voz femenina, Tarja Turunen fue parte del grupo finlandés desde su creación, a mediados de los ‘90, hasta 2005, cuando fue expulsada a través de una controvertida carta pública firmada por todos sus integrantes.

Desde entonces, construyó una sólida y muy original carrera solista volviendo una y otra vez a la música clásica y una relación con la Argentina, donde vivió casi diez años, a partir de su matrimonio con un argentino. Radicada en España, desde donde respondió a las preguntas de Diario RÍO NEGRO, Tarja no dejó de visitar la Argentina.



Curiosamente, Tarja compartirá gira con Marko Hietala, bajista de Nightwish. Ambos se reencontraron hace no mucho tiempo y comenzaron a compartir shows, algo que también sucederá en Neuquén y en los shows posteriores en Buenos Aires y Rosario. Marko tocará sus propias canciones con su compañero de banda, el talentoso guitarrista Tuomas Wäinolä y después sí, se unirá a Tarja en el escenario para una noche memorable.



De un intenso registro barítono, Tarja editó en 2022 “Best Of: Living The Dream”, disco que recorre sus quince años de carrera solista y que incluye un tema inédito, “Eye of the Storm”, un tango en clave de rock sinfónico que abre el compilado. De este trabajo, de la gira que la traerá a Neuquén y de los desafíos de su etapa solista post Nightwish, de la influencia del tango en la música finlandesa, de su gusto por el rock nacional y por Charly García en particular, entre otras cosas, habló Tarja Turunen.

P: Hola Tarja, gracias por esta entrevista con Diario RÍO NEGRO. Antes que nada, quería preguntarte dónde estás en este momento.

R: Estoy en casa, en Andalucía, España en este momento. Preparándome para las próximas giras y trabajando intensamente con las canciones.

P: ¿De qué se trata “Living the dream the hits”, la gira que te traerá nuevamente a Argentina y a Neuquén en particular?

R: Lancé mi álbum “Best of” Living the dream el año pasado y he estado de gira con ese álbum desde entonces. El concierto está basado en mis canciones de rock favoritas de mi carrera, además como tengo un invitado especial Marko Hietala conmigo en esta gira en Sudamérica, vamos a interpretar canciones junto con él. Puedes esperar pasar un rato fantástico en el espectáculo con nosotros que te llenará de adrenalina, ¡seguro!

Tarja Turunen llega a Neuquén para presentar su «Living The Dream: The Hits Tour 2024».

P: ¿Cómo fueron tus orígenes con la música y el canto y cómo te involucraste con el rock?

R: Empecé a estudiar música clásica a los seis años y mi objetivo era convertirme en cantante lírica profesional, pero mi vida dio otro giro cuando fundamos la banda de heavy metal Nightwish e inesperadamente empezamos a hacer giras por todo el mundo. Era muy joven cuando el éxito de la banda y la fama que obtuve de repente cambiaron naturalmente mis planes. Sin embargo, nunca dejé de cantar e interpretar música clásica, porque sentía que el canto lírico me ayudaba a cantar mejor la música rock y me mantenía en buenas condiciones para cantar. Y aunque mis actividades con el rock ocupan la mayor parte de mi tiempo, sigo haciendo muchos planes para eventos y discos de música clásica cada año.

P: ¿Cómo conviven la cantante clásica y la cantante de metal sinfónico y qué se aportan el uno al otro?

R: El rock y la música clásica viven en mí y me completan. Soy un artista que lleva 28 años trabajando profesionalmente con estos dos estilos musicales y no veo el final. Me encanta el hecho de que tengo una hermosa libertad para expresarme con la música rock y con mis canciones y que no hay nadie que me diga lo que debo hacer con mis canciones o que me dé indicaciones sobre cómo afrontar mi vida artística. Soy completamente libre, y esa libertad no tiene precio. La música clásica es entonces la base de todo y sigo volviendo a esa base cuando realmente necesito sentirme más centrado. También me motiva a trabajar duro con la técnica del canto y me mantiene sana. Es una combinación fantástica y creo que mucha gente puede identificarse con esta sensación en mis espectáculos y al escuchar mi música. Estos dos estilos musicales encierran muchas emociones y, desde siempre, la música clásica ha servido de inspiración a artistas y compositores de rock. Tengo mucha suerte de haber podido trabajar con ambos estilos desde el principio de mi carrera.

P: Llevás casi 20 años fuera de Nightwish, ¿cuáles fueron los principales retos a los que tuviste que enfrentarte cuando empezaste tu carrera en solitario?

R: No sabía si tenía futuro como artista, ya que nunca antes había escrito canciones por mi cuenta, así que me encontré en una encrucijada. Necesitaba buscar en mi corazón lo que quería decir y cómo quería expresarme con la música. Había perdido toda la confianza en la humanidad después de lo que pasó con mi salida de la banda, pero necesitaba encontrar gente que pudiera ayudarme con mi misión. Necesitaba un sello discográfico, músicos, canciones y un gran plan para mi futuro sin saber si algo de eso se haría realidad. Lo hizo, por suerte, y aún más.

«La música de tango también es muy importante en mi país natal, Finlandia, y tenemos muchas canciones y compositores de tango finlandeses en nuestro país. Tarja Turunen.

P: ¿Cómo surgió el reencuentro con tu antiguo compañero de Nightwish Marko Hietala y cómo será en el escenario?

R: Actuamos unas cuantas veces durante el pasado verano europeo y como estas actuaciones fueron tan bien, decidimos que trabajaríamos juntos en un futuro próximo, ¡lo que está ocurriendo ahora! Estoy muy contento de que se produzca esta reunión. Podéis esperar que hagamos canciones que puedan gustar a la gente, pero también hay algunas sorpresas esperando a nuestros fans.

P: En 2022 editaste el single “Eye of the storm”, con música de tango, ¿cómo llegó el tango a su música?

R: Digamos que el tango argentino es una inspiración en mi canción “Eye of the storm”. Viví muchos años en Buenos Aires y, naturalmente, conocí un poco el mundo del tango mientras vivía allí. Quería incluir elementos del tango en mi canción, ya que la canción trata de dos países de mi vida: Finlandia y Argentina, y tenemos algo en común. De hecho, la música de tango también es muy importante en mi país natal, Finlandia, y tenemos muchas canciones y compositores de tango finlandeses en nuestro país.

P: Qué me puedes contar de “Outlanders”, uno de tus últimos trabajos y muy particular, por cierto, electrónico, con otros climas y tan alejado de la intensidad del metal sinfónico; y con colaboraciones de Al Di Meola, Joe Satriani, Vernon Reid y Walter Giardino, entre otros guitarristas virtuosos pero muy diferentes entre sí.

R: Outlanders es un proyecto de música electrónica en el que he trabajado junto a mi amigo y productor Torsten Stenzel. Casi todo para el álbum se ha hecho en la isla de Antigua, en el Caribe, donde viví algún tiempo en el pasado. Quería acercarme a la escena de la música electrónica de una forma que no se ha hecho hasta ahora. Outlanders combina voz con guitarras y música electrónica. Esos tres elementos tienen la misma importancia en cada canción. Es un álbum relajante y muy diferente de lo que he hecho hasta ahora. Ha sido un verdadero placer trabajar con guitarristas increíbles en este proyecto.

P: ¿Qué música encontraste cuando llegaste a Argentina? ¿Qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que, por alguna razón, te llamó la atención de lo que se hacía en el país?

R: Como mi marido es argentino, me enseñó la música de muchos artistas y grupos locales poniendo siempre sus discos en casa. Cuando empecé a entender un poco más de español, pude apreciar mejor las letras de forma natural. Me gusta mucho la música de Seru Giran, Soda Stereo, Alejandro Lerner y Charly García, por ejemplo. Solía ir bastante al Teatro Colón para ver las óperas y otros conciertos de música clásica. Me encantaba la vibrante ciudad cultural de Buenos Aires.

P: ¿Cómo sigue siendo su vínculo con Argentina?

R: Todavía hoy tengo muchos amigos y relaciones comerciales en Argentina. Para mí es muy importante poder hacer espectáculos en Argentina lo más a menudo posible, ya que el público argentino es el mejor del mundo y echo de menos Argentina cuando no estoy allí. Estoy muy agradecido de que la gente local me haya acogido tan calurosamente desde el comienzo de mi carrera. Nunca me sentí como un turista en el país cuando viví allí, porque me sentí acogido por la gente local. ¡No veo la hora de rockear con ustedes una vez más Argentina! ¡Hasta pronto Neuquén!