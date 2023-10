Todo lista para una nueva edición del Festival de Música Clásica, en Roca

El 8º Festival de Música Clásica, organizado por FCP, se desarrollará desde este jueves hasta el sábado en el Auditorio “Dr. Tilo Rajneri” (Rivadavia 2263) y la Sala 3 FCP (San Luis 2080) de Roca. El evento contará con la actuación de alumnos del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), los conjuntos Ensamble del Alto Bronce y Cuerdas del Alto Valle (formado por integrantes de la Orquesta Filarmónica de Río Negro) y la Orquesta Sinfónica FCP y Artistas FCP.

El cronograma

Jueves

14:30 hs.: Concierto: Alumnos de la Cátedra de Flauta de IUPA (Sala 3, Entrada libre y gratuita).

21 hs.: Concierto: Ensamble del Alto Bronce (Auditorio). El grupo compartirá un programa compuesto por “Back to the future” de Alan Silvestri, “James Bond theme” de Monty Norman, “Once upon a time in the west” de Ennio Morricone, “Love theme” de Ennio Morricone, “Pirates of the Caribbean (medley)” de Hans Zimmer, “Dancer in the dark” de Björk, “Mononoke theme”, “A town with an ocean view”, “One summer’s day” y “Merry-go round of life” de Joe Hisaishi.

Viernes:

14:30 hs.: Concierto: Alumnos de la Cátedra de Música de Cámara de IUPA (Sala 3, Entrada libre y gratuita).

21 hs.: Cuerdas del Alto Valle (Auditorio). El programa está integrado por “Estampas mexicanas” de José Elizondo; “Concierto de Contrabajo con Cuarteto de Cuerdas” e “Impresiones de la Puna para cuarteto de cuerdas y flauta” de Alberto Ginastera.

Sábado:

21 hs.: Concierto: Orquesta Sinfónica FCP y Ángel Frette (Auditorio). Programa: “Ginasterium” (Concierto para Marimba, Orquesta de Cuerdas y Percusión) de Jorge Moeckert, con la actuación solista de Ángel Frette, marimba; y “El pájaro de fuego” (Suite para Orquesta) de Igor Stravinsky.

Las entradas

La entrada general para cada concierto de las 21 h, posee un valor de $2500 y tiene descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA, y docentes afiliados a Unter. El evento tiene diez entradas gratuitas para alumnos del IUPA, que se pueden retirar con anticipación en la Secretaría de FCP. Los espectáculos poseen el descuento 2 x 1 para socios de Club Río Negro.

Las localidades se pueden adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263, Roca), de lunes a viernes de 9 a 19 hs. y sábado de 10 a 13 hs. Además, es posible obtener las mismas mediante WhatsApp al 298 486 6666, de lunes a viernes entre 9 y 19 hs..