Un himno para mi pasión: La Mosca llega a Cipolletti para cerrar la Fiesta de la Actividad Física

La Mosca, ya no Tsé-Tsé, es una banda arraigada en la música popular argentina. Hasta aquí, lo obvio. Pero La Mosca, como la banda de raigambre popular que es, fue más allá, lo suficiente como para cerrar el círculo y convertir un (viejo) hit de en una construcción colectiva entonada por (casi) todo un país y por la propia banda, por supuesto.



“Muchachos, esta noche me emborracho”, ese lejano hit en cuestión, de corte melancólico y matriz tanguera que La Mosca grabó justamente en “Tango latino” (2003), su cuarto disco, encontró una nueva y acaso definitiva vida a partir de su reformulación popular y su coinversión en nuevo “himno nacional futbolero”.

La historia es conocida: Fernando Romero, un docente fanático de Racing que vive en la zona oeste del conurbano bonaerense reescribió hace algunos años la letra de “Muchachos…”, cuya melodía ya se cantaba en la hinchada de la Academia, pero para alentar al Seleccionado argentino.



Pero aquel viejo hit de La Mosca reescrito por un hincha recién se hizo, viral en redes primero (porque así son las cosas ahora) y masivo después, cuando, tras el título de Copa América de 2021, el equipo de Lionel Scaloni jugó contra Bolivia, en septiembre, por las eliminatorias mundialistas y Fernando intentó conseguir entradas, pero no pudo. Entonces, desde afuera, con sus amigos comenzaron a cantar la canción de su autoría, un cronista deportivo lo filmó y la canción comenzó a circular.

Desde entonces, se convirtió poco a poco en la canción oficial de los hinchas argentinos hasta ser definitivamente la banda de sonido de la celebración popular de las últimas décadas en Argentina.

Fernando Romero, un docente hincha de Racing, autor de la letra de la canción que será por siempre banda de sonido de una época.



Así, Fernando Romero, el docente bonaerense hincha de Racing, terminó, al menos en el fútbol, y no es poca cosa, con la grieta entre Diego Maradona y Lionel Messi: por primera vez desde la aparición del crack rosarino, alguien (se) propuso cambiar la conjunción disyuntiva Maradona o Messi por una “y”. Porque, ¿por qué no Maradona y Messi? Era tan simple como cambiar una letra.

“Quería hacer un tema que deje de lado esa comparación y competencia constante que hubo durante tanto tiempo entre Messi y Maradona. Los dos son nuestros”, decía Romero en un diálogo con Telenoche.

Pero Romero hizo algo más que eso: incorporó a Don Diego y Doña Tota. Ellos también, junto a su hijo Diego, alentaban a Lionel. Así, ya no se trata solo de Diego, sino de la familia Maradona. De manera genial, Romero incorpora a los progenitores del Diez de Fiorito y amplía la familia incluyendo en ella al Diez de Rosario.



El “Muchachos…” futbolero propone, por primera vez, una continuidad entre un crack y otro y no la disyuntiva eterna de discutir entre uno u otro. En la letra de Romero, Messi no destrona a Maradona, lo hereda. Y, por qué no pensarlo así, todos, incluido Messi, necesitábamos que sea canción popular.

Por supuesto, Guillermo Novellis, cantante de La Mosca, hizo lo que todo genuino artista popular hace en estas circunstancias: entendió inmediatamente lo que había sucedido con su propia canción, convocó a Romero para hacer el videoclip y lo agregó como coautor del hit. Aquel “Muchachos…” de 2003 se convirtió casi veinte años después en el himno popular definitivo.