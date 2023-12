Estreno de cine: «Priscilla», la voz cantante en la mansión del rey del rock

Sofia Coppola tiene un tono. Un tono de colores que la caracterizan, y un tono para imprimirle a sus personajes, sobre todo femeninos, que son su marca registrada. Su nuevo filme, “Priscilla”, que llega hoy a los cines, no escapa a ese sello personal que la define.



En esta nueva propuesta, basada en una autobiografía que hizo la propia Priscilla en 1985, “Elvis and Me”, Coppola ofrece una mirada íntima y desconocida sobre la esposa del rey del rock, protagonizada por Cailee Spaeny (Mare of Easttown) y Jacob Elordi (Euphoria). Una mirada íntima que revisita el mito pero desde el punto de vista de Priscilla Beaulieu Presley, a la que el cantante conoció en Alemania mientras cumplía su servicio militar. Ella apenas tenía 14 años, él 24.



De una maneraserena y lúcida, “Priscilla” aborda una peculiar relación: la de una chica apenas adolescente que logra no solamente convencer a sus padres de que Elvis guarda buenas intenciones, sino incluso a permitir que se vaya vivir con él a su mansión de Graceland. “Fue muy dificíl para mis padres entender porqué Elvis estaba tan interesado en mi”, explicó una emocionada Priscilla Presley en rueda de prensa en el Lido, cuando se presentó el filme del que ella misma es productora.



Elvis Presley la instala en su casa y la inscribe en un colegio de monjas en Memphis para que la entonces adolescente termine la escuela, sin consumar nunca sexualmente su relación durante años, hasta que se casó con ella (cuando ella tenía 21 años). La gente pensaba: ‘era el sexo’. Pero no fue así. Nunca tuve relaciones con él [hasta la boda]. Era muy dulce, muy amoroso, pero también respetó el hecho de que yo tenía solo 14 años”, aseguró Priscilla en aquella presentación.



Como en “Elvis”, la película que Baz Lhurman estrenó en 2022, el rey del rock es retratado como un hombre herido por la muerte de su madre, enganchado a las drogas, algo que estuvo a punto de hacer naufragar también a su joven esposa. Ambos divorciaron en 1973.



Pero esta historia, claro, no tiene nada de rosa. La de Priscilla, bajo la lente de Coppola, es la historia de una princesa moderna encerrada en una mansión, Graceland, y abandonada a su suerte. Allí pasó más de una década con todas las comodidades aparentes pero con un creciente vacío alrededor suyo. Elvis estaba de gira, salía a sus conciertos, tenía sus amantes, y cuando venía a su mansión muchas veces pasaba de largo, sin siquiera mirarla, o la manipulaba hasta la asfixia. Allí posa su mirada Coppola, que retrata la creciente tensión emocional de una joven que tuvo que soportar, durante años de espera, las infidelidades y el lado posesivo del intérprete de “Heartbreak Hotel”.



La “Priscilla” de Sofia y Cailee, es víctima y heroína a la vez. Como la mirada es la de Priscilla, el entusiasmo, el flechazo amoroso hace que ese elemento quede algo en penumbras frente a lo que es una búsqueda de libertad, de emancipación de la casa paterna, de lucha por el amor. Sin embargo, el tono sombrío que caracteriza la fotografía de la película adelanta esa incomodidad, esa impertinencia que con el paso del tiempo se irá profundizando, haciéndose más evidente.



Lisa Marie Presley, la única hija que tuvo el matrimonio, había manifestado abiertamente su rechazo hacia la película. Antes de su muerte, en enero de 2023, le escribió una carta a Coppola manifestando preocupación de que el guion hacía parecer a su padre como “un depredador y manipulador”.

Pero Priscilla no sólo fue productora ejecutiva de la película, sino que estuvo en contacto cercano con Coppola durante la filmación. “Estuvo realmente dispuesta a contestar mis preguntas a medida que trabajaba en mi guion, y revisó todos los borradores, pero no quiso venir al set. No quería poner nervioso a nadie. Cuando le mostré la película por primera vez, yo estaba muy nerviosa. Tenía pavor”, reconoce la cineasta.

Venice (Italy), 04/09/2023.- US director Sofia Coppola (L), with US actors Cailee Spaeny (C) and Priscilla Presley (R), arrives at the Lido Beach to present the movie ‘Priscilla’ in the Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 04 September 2023. The movie is presented in the official competition ‘Venezia 80’ at the festival running from 30 August to 09 September 2023. (Cine, Cine, Italia, Niza, Venecia) EFE/EPA/ETTORE FERRARI



“Pero luego se emocionó realmente y me dijo: ‘Esa fue mi vida’. Así que la conmovió. Y me sentí aliviada porque era la primera vez yo era responsable de alguien que está viva, contando su historia”.