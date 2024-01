La banda Serpentine trae la música de Guns n´Roses al Valle

Serpentine es una banda tributo, unida por la pasión por Guns n’ Roses, (GNR) e integrada por Mauro Barra (voz), Sergio Farías (batería), Fernando Rogel (bajo), Howen Rava (guitarra y teclados) y Ricardo Gutiérrez (guitarra).



Durante este mes, tienen cinco conciertos pautados. El primero será mañana, en Oktober bar, de Roca. Luego se presentarán el domingo, en el ciclo verano cultural de Neuquén, en el monumento a San Martín, a las 20. Y siguen: sábado 13, en Marshall de Plottier; sábado 19 en La vieja estación de Centenario y el miércoles 24, en el ciclo que inaugura el Shopping Paseo de la Patagonia “Terraza, terraza”, donde todos los miércoles se presentarán las bandas más destacadas de la región y con entrada libre y gratuita.



En diálogo con RÍO NEGRO, la formación hablo de su presente y estos shows.

– ¿Por qué decidieron hacer un tributo a Guns n’ Roses?

R: – Porque coincidimos en que GNR es una de nuestras bandas favoritas de todos los tiempos, además de ser una banda ícono del Rock internacional, nos encantan sus canciones, las que hemos escuchado y disfrutado durante décadas y en este momento de nuestras vidas nos hemos encontrado con la necesidad de disfrutarlas interpretándolas y llevarlas al en vivo.



-¿Cuándo definieron hacerlo?

-Empezamos a ensayar a comienzos de 2023 y desde ahí le fuimos dando forma a este espectáculo eligiendo las canciones que más nos gustan.



-¿Cómo son los ensayos de la banda?

-Son intensos, aprovechamos mucho el tiempo, somos muy puntillosos en ello, tratamos de arrimarnos a las versiones originales que están registradas en cada álbum y trabajamos mucho en cada detalle de las mismas a las cuales también les ponemos un poco de nuestra impronta.



– ¿Son todos de Neuquén?

-Somos todos oriundos de la ciudad de Neuquén, donde hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas. Ahora algunos vivimos en los alrededores del alto valle, pero siempre Neuquén será nuestra ciudad, nuestra casa.



-¿Quién está a cargo del sonido, las luces, la escenografía, por ejemplo?

-Negro Farías es quien siempre está a cargo de dirigir la técnica de la banda. Cuando tocamos en bares, él toca y hace sonido a la vez. En escenarios más grandes contamos con otros profesionales para esas tareas.



-¿Hacen temas propios?

– No en esta banda porque cada uno tiene su banda de canciones propias además de integrar Serpentine, por ejemplo: Negro Farías toca en Pornoser, Howen Rava en Ellesar y Ricardo Gutiérrez en Monasterio, todas situaciones musicales muy diferentes…



– ¿Habrá invitados?

– Nuestros conciertos están preparados para nosotros, pero siempre existe esa posibilidad dado que tenemos músicos amigos que también aman las canciones de GNR.



-¿Cómo definen el repertorio?

-Nuestro repertorio está lleno de clásicos de cada álbum de GNR, “Welcome to the jungle”, “Nightrain”, “Stranged”, “Patience”, “You cold be mine” son solo algunas de las canciones que tocamos…



-¿Cómo manejan las ansiedades para el primer recital del año?

-Más que ansiedad diríamos que tenemos mucho entusiasmo de comenzar a tocar este Enero de 2024, la respuesta del público en nuestros conciertos para con nuestra joven banda ha sido excelente y gratificante, hemos vuelto a casa muy felices con esa devolución de la gente hacia nuestras interpretaciones.



-¿Dónde se obtienen las entradas?

– Las entradas se obtienen en los lugares donde tocamos, en nuestras redes siempre publicamos toda la información para que puedan adquirirlas; pueden buscarnos en instagram como @serpentinecoverband y en Facebook como @serpentinegunnerband