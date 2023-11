Mariana Enríquez: «No voy a escribir un libro donde Milei sea un monstruo»

Fotógrafo: Sara G. - NO UTILIZAR SIN PERMISO DE FOTOGRAFÍA - 28/03/2022 - Barcelona - Cataluña - Entrevista a la escritora Mariana Enriquez





En una entrevista realizada en México, la escritora aMariana Enríquez dijo que no cree que el presidente electo Javier Milei sea «un monstruo», pero aseguró que «inevitablemente» estará en alguno de sus futuros libros de terror político y social.

«No voy a escribir un libro donde Milei sea un monstruo, primero porque no creo que lo sea y porque no es justo para la gente que lo votó», afirmó Enríquez en una rueda de prensa en Ciudad de México. La autora, ganadora del premio Herralde de Novela 2019 y encumbrada por la crítica internacional como la nueva reina del terror latinoamericano, consideró que la gente que apoyó al candidato ultraliberal lo hizo «de buena fe porque está cansada».

«Casi el 60% de mis compatriotas lo votó, se presentó a elecciones, es un candidato democrático», expresó Enríquez, quien señaló, no obstante, que ella «claramente no quería estos resultados» en el balotaje del pasado domingo. «Me resulta imposible votarlo», aseguró la narradora, quien rechaza las posturas de Milei sobre derechos civiles, el negacionismo de los crímenes de la última dictadura militar argentina (1976-1983) o sus planes de privatizar la salud y la educación públicas.

Estimó, sin embargo, que su triunfo electoral responde a la polarización generada por muchos años de crisis económica sin solución, así como el carácter de una nueva generación de votantes que no vivió la dictadura ni anteriores periodos de turbulencia. «Voy a cumplir 50 (años) y tengo cuatro crisis encima, pero yo no puedo pedirle a una persona de 30 años, que tiene dos o tres hijos, que no trate aunque sea desesperadamente de elegir otra cosa», afirmó Enríquez.

La escritora, quien también tiene un sólido trayecto en el periodismo, señaló que trabajar el terror «con elementos políticos y sociales» hace que la presencia de un personaje como Milei en futuras creaciones sea casi un hecho. «Inevitablemente va a estar», afirmó Enríquez, anticipando que dicha presencia podría darse «en el sentido de la incertidumbre» que supone el ascenso de un presidente que, a su juicio, es «único en el panorama» político de Argentina y el mundo.

«Ningún gobierno argentino dejó de darme satisfacciones en cuanto al espanto. Todos fueron, de una manera u otra, un caldo para usarlos, así que no tengo por qué pensar que no éste», afirmó.

(AFP)