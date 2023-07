Murió Sinéad O’Connor, la cantante irlandesa conocida por el tema «Nothing Compares 2 U»

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor, conocida por su hit «Nothing Compares 2 U», murió a los 56 años, según ha informado este miércoles el diairo «Irish Times».

«Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil», indicó la familia en un comunicado difundido por el canal público RTE sobre la muerte de Sinead O’Connor.

Aún no se conoce el motivo el motivo del fallecimiento de Sinead O’Connor, que era madre de cuatro hijos, uno de ellos había muerto el año pasado a los 17 años, y que enfrentaba problemas de salud.

O’Connor cuando se hizo famosa por «Nothing Compares 2 U», tema de Prince.

La vida de Sinead O’Connor siempre estuvo marcada por los extremos y muchas veces ella misma manifestó que fue tortuosa.

En 1990 lanzó I Do Not Want What I Haven’t Got, con el hit Nothing Compares 2 U, una canción originalmente escrita por Prince. La interpretación de O’Connor alcanzó el número 1 en varios países y le valió una nominación al Grammy por grabación del año, así como otra nominación a la mejor interpretación vocal femenina de rock. El álbum le valió un Grammy a la mejor interpretación de música alternativa.

Sinead O’Connor y el día que rompió una foto del papa

En 1992 fue como invitada musical a SNL. Mientras cantaba War de Bob Marley, Sinead O’ Connor rompió una foto del Papa Juan Pablo II como denuncia de los abusos de algunos miembros de la Iglesia Católica.

En 2015 la irlandesa despertó la preocupación de sus seguidores al compartir en Facebook un aparente mensaje suicida. Después de ese mensaje fue internada para recibir tratamiento médico.

En el citado mensaje, Sinead O’Connor decía haber sido “traicionada” por su familia y amigos y aseguró ser víctima de una “espantosa crueldad” tras haberse sometido a una histerectomía (extirpación del útero) en marzo pasado.

En 2011 se conoció que el cuarto matrimonio de O’Connor duró solamente 16 días. La cantante anunció el 24 de diciembre de ese año que se había separado de su marido Barry Herridge, con quien se había casado el 8 de este mes en Las Vegas.

Quién era Sinéad O’Connor

Sinéad O’Connor se convirtió en una superestrella a los 20 años y fue conocida tanto por sus luchas privadas y acciones provocativas como por su música feroz y expresiva.



Reconocible por su cabeza afeitada y rasgos de elfo, O’Connor comenzó su carrera cantando en las calles de Dublín y pronto saltó a la fama internacional.

Fue una estrella con su álbum debut de 1987 «The Lion and the Cobra» y se convirtió en una sensación internacional en 1990 con su versión de la balada de Prince «Nothing Compares 2 U», una actuación demoledora que encabezó las listas de popularidad desde Europa hasta Australia y se intensificó por su video en el que O’Connor aparecía con los ojos llorosos en un intenso primer plano.

Sinéad O’Connor, talentosa y provocadora



«Nothing Compares 2 U» recibió tres nominaciones al Grammy y fue la canción principal de su aclamado álbum «I Do Not Want What I Haven’t Got», lo que ayudó a que Rolling Stone la nombrara Artista del Año en 1991.



«Ella demostró que una artista de la grabación puede negarse a ceder y aun así conectarse con millones de oyentes hambrientos de música con sustancia», declaró la revista.



Fue una inconformista de toda la vida (diría que se afeitó la cabeza en respuesta a que los ejecutivos discográficos la presionaron para que fuera convencionalmente glamorosa), pero sus posturas políticas y culturales y su vida privada problemática a menudo eclipsaron su música.

Se peleó con Frank Sinatra por su negativa a permitir que tocaran el himno nacional estadounidense en uno de sus espectáculos y acusó a Prince de amenazarla físicamente.

En 1989 declaró su apoyo al Ejército Republicano Irlandés, declaración de la que se retractó un año después. Casi al mismo tiempo, se abstuvo de asistir a la ceremonia de los Grammy, diciendo que era demasiado comercial.

La cantante, que en 2018 anunció su conversión al islam, dio que hablar también con una serie de polémicas.