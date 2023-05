Murió Tina Turner, la reina del rock, a los 83 años

La cantante Tina Turner murió hoy a los 83 años, según informó su representante. “Tina Turner, la reina del rock and roll ha muerto en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza)”, afirma el comunicado. “Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

Turner ha sido una de las artistas más grandes de todos los tiempos, conocida por éxitos como What’s Love Got to Do with It y The Best. La de Turner fue una vida marcada por el temprano apogeo; una brutal caída personal y artística, al ser víctima de violencia por parte de su marido y mentor Ike Turner; y un resurgimiento gracias a su talento y su espectacular despliegue escénico.

Inolvidable, la presencia de Tina Turner en los escenarios eclipsaba todo.

Durante sus últimos años de vida, la artista sufrió, además, problemas de salud. En 2016 fue diagnosticada con cáncer intestinal y recibió trasplante de riñón en 2017. Además, pasó por la enorme tristeza de perder un hijo.

Murió Tina Turner: una vida de gloria, pero también de dolor y sufrimiento

Su carrera musical despegó en la década de 1960 cuando se unió a Ike Turner -quien luego sería su marido- formando el dúo musical Ike & Tina Turner. Juntos, lanzaron éxitos como “River Deep – Mountain High”, “Proud Mary” y “Nutbush City Limits”. Sin embargo, el matrimonio de Tina con Ike estuvo plagado de abuso físico y emocional, y finalmente se divorciaron en 1978.

Con una potente voz, heredera de la tradición negra ligada al gospel, el soul y el rhythm & blues, que sobre el escenario se potenciaba gracias al torbellino corporal que ponía en marcha en cada interpretación.

En la segunda mitad de la década del ’70, cuando se divorció del abusivo Ike, nadie podría apostar un centavo por el futuro artístico de la mujer que había alcanzado el estrellato gracias a un marido que no sólo la había apuntalado en su carrera, sino que hasta le había impuesto su apellido.

Sin embargo, entre 1983 y 1984, la vida artística le dio una segunda oportunidad a la mujer que, a esa altura, no sólo se repuso al divorcio con fenomenal éxito comercial, sino que hasta se apoderó del apellido de su ex marido y lo confinó a un segundo plano en la consideración pública.

Su álbum de 1984, “Private Dancer”, fue un hito en su carrera y le valió múltiples premios, incluido el Grammy al Álbum del Año. El álbum incluía éxitos como “What’s Love Got to Do with It” y “Private Dancer”. Tina continuó lanzando álbumes exitosos en las décadas siguientes, consolidándose como una de las artistas más queridas y respetadas en la industria de la música.

A lo largo de los años cantó y grabó con músicos como Eric Clapton, David Bowie, Bryan Adams y Phil Collins. Entre otros galardones ganó 8 premios Grammy y en 2019, vendió a BMG su catálogo musical en 50 millones de dólares.

Junto a David Bowie, en el escenario.

Además de su éxito en la música, Tina Turner también incursionó en la actuación, protagonizando películas como “Tommy” (1975) y “Mad Max Beyond Thunderdome” (1985), donde interpretó el papel de Aunty Entity.

En 2013, Tina Turner anunció su retiro de los escenarios y la música. Sin embargo, su legado perdura y su música sigue siendo ampliamente admirada y reconocida en todo el mundo. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 200 millones de discos y ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluido su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Murió Tina Turner: una infancia difícil

De ascendencia afroamericana y nativa, Tina Turner nació como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 y fue criada por una familia adoptiva de blancos de Tennessee.

Sin embargo, la infancia de la futura estrella no fue fácil debido al divorcio de quienes la adoptaron, algunas situaciones de violencia entre ellos y la posterior crianza por parte de una de sus abuelas, ante el poco interés de sus padres de seguir haciéndose cargo de ella.

“Me trajeron al mundo en un sótano sin ventanas relegado a la maternidad de mujeres de color en el hospital del condado. Mi madre, Zelma, era cariñosa con mi hermana, pero conmigo era distinta. Yo sabía que nunca me había querido. Esa es una carga pesada para una niña pequeña”, escribió en sus memorias.

Tras una mudanza a St. Louis, la muerte de su abuela y en medio de su trabajo como enfermera, Tina se reunió con su hermana mayor Ruby Aillene, con la que formó un dúo musical.

En medio de ese peregrinar por clubes, a finales de la década del ’50, conoció a Ike Turner, un guitarrista y cantante que descollaba con su propia banda y siempre sumaba alguna vocalista femenina a su formación.

La década del 60 fue testigo de la consagración del dúo integrado por Ike & Tina Turner, a quien había cobijado artísticamente y la había rebautizado, a partir de incendiarias actuaciones y una catarata de éxitos, como el caso de «Proud Mary», «It’s Gonna Work Out Fine», «I Idolize You» y «River Deep, Mountain High», entre otros.

Murió Tina Turner: giras, exitos y cine

Hasta 2013, cuando se retiró de los escenarios, Tina Turner giró por el mundo, vendió millones de discos, posicionó en la lista de éxitos una gran cantidad de canciones, entre las que pueden mencionarse «The best», «Typical male», «I don’t wanna lose you» y «Steamy windows», entre otros.

Ya en la tranquilidad de su retiro, Tina Turner volvió a sufrir un fuerte revés con el suicidio de su hijo mayor Craig Raymond Turner. Desde entonces, casi no se la vio en público.