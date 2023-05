Así despidieron Mick Jagger, Elton John y Barack Obama a Tina Turner, tras su muerte

Tras la muerte de Tina Turner a los 83 años, los homenajes para la superestrella musical no tardaron en llegar. Astros del rock, actores y atletas lamentaron la muerte de la artista ocurrida el martes en su casa en Küsnacht, Suiza.

«Estoy tan triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Ella era realmente una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré», señaló el icónico líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, en Instagram. Turner compartió escenario con Jagger durante un concierto en 1985 y estuvo de gira con la banda en los años 60.

«Hemos perdido a una de las artistas más emocionantes y eléctricas del mundo. Toda una leyenda en de los álbumes y en el escenario. Ella era intocable. Condolencias a Erwin y su familia. La noticia más triste», escribió Elton John para despedir a la legendaria intérprete.

«¿Cómo despedimos a una mujer que se adueñó de su dolor y trauma y los usó como un medio para ayudar a cambiar el mundo? A través de su valentía al contar su historia, su compromiso por mantener el rumbo de su vida, sin importar el sacrificio, y su determinación por hacerse un espacio en el rock and roll para ella y para otros que se parecen a ella, Tina Turner mostró a otros que vivían con miedo cómo debería ser un hermoso futuro lleno de amor, compasión y libertad», expresó Angela Bassett, quien interpretó a Turner en la película de 1993 «What’s Love Got to Do With It» («Tina»).

Y en la misma línea, añadió: «Sus últimas palabras para mí, para mí, fueron: ‘Nunca me imitaste. En cambio, llegaste a lo más profundo de tu alma, encontraste a tu Tina interior y se la mostraste al mundo’. Mantendré esas palabras cerca de mi corazón por el resto de mis días«.

«Descanse en paz una de mis artistas favoritas de todos los tiempos, la legendaria reina del rock n’ roll Tina Turner. La he visto muchas, muchas veces y, sin lugar a dudas, dio uno de los mejores espectáculos en vivo que he visto. Ella siempre te daba el valor de tu dinero», comentó la leyenda de la NBA Magic Johnson, quien publicó una foto con él y Turner en Twitter.

Alicia Keys también se mostró conmovida por la partida de Turner y recordó su reacción al conocerla: «¡Qué mujer, qué vida, qué guerrera!!! ¡¡El día que la conocí, sra. Tina, no podía creer que estaba en presencia de su grandeza!! (¡Gracias a mi hermana mayor @oprah!)».

Y precisó: «Las canciones que cantaste nos dieron valor para dar un paso al frente y ser nosotros mismos. ¡Eres una fuerza feroz como mujer y como artista! ¡¡Todas estas cosas han sido faros de luz no solo para mí, sino para todas las personas alrededor del mundo encontrándonos a nosotros mismos y nuestra valentía, a través de nuestra vulnerabilidad!!«.

«Una verdadera rockera. La más grande intérprete. La mujer más profundamente sexy. Qué dinamo, qué historia, qué heroína. Siempre una inspiración energética para mí, siempre aprovechando la fuente. Tina por siempre. Siempre he estado asombrado por ella y el poder infinito«, comentó Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, en Instagram.

Por su parte, la Casa Blanca lamentó la «enorme pérdida» para la cultura de Estados Unidos registrada con la muerte de la icónica cantante de rock, soul y R&B. «Es una noticia increíblemente triste. Tina Turner era un ícono, un ícono de la música«, dijo la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre.

Otra figura que despidó a la Turner a través de Twitter fue Barack Obama. «Ella era poderosa. Ella era imparable. Y ella era ella misma sin pedir disculpas, hablando y cantando su verdad a través de la alegría y el dolor; triunfo y tragedia. Hoy nos unimos a los fanáticos de todo el mundo para honrar a la Reina del Rock and Roll, y una estrella cuya luz nunca se desvanecerá«, señaló.

Murió Tina Turner: una cronología de su vida

Las principales fechas en la vida de la cantante y reina del rock Tina Turner, que falleció este miércoles 24 de mayo a los 83 años.

– 26 de noviembre de 1939: Nace Anna Mae Bullock en el seno de una familia pobre del sur de Estados Unidos. Desde muy joven, Anna Mae se dedica a cantar en corales de iglesias locales.

– 1956: Conoce al músico de blues Ike Turner en San Luis y ella se incorpora rápidamente al grupo Kings of Rhythm.

– 1960: Ike cambia su nombre y la rebautiza como Tina Turner. Durante veinte años, formarán el dúo Ike & Tina Turner Revue y harán más de una veintena de álbumes.

– 1962: Tina se casa con Ike Turner en Tijuana (México).

– 1978: La pareja se divorcia.

– 1984: Ella publica su primer álbum en solitario «Private Dancer» que incluye la canción «What’s Love Got To Do With It», la más exitosa de su carrera y que le permitió ganar el Grammy de Grabación del Año.

– 1985: Interpreta ante Mel Gibson el papel de malvada en la película «Mad Max: más allá de la cúpula del trueno».

– 1986: Revela en su autobiografía «Tina Turner» las agresiones que sufrió por parte de Ike Turner durante su matrimonio.

– 1993: Se estrena la película biográfica de la cantante en que Angela Basset hace de Tina Turner.

– 2013: Obtiene la nacionalidad suiza y se casa con el productor musical alemán Erwin Bach.

– 2017: Le hacen una operación de trasplante de riñón.

– 2018: Su hijo mayor muere a los 59 años debido probablemente a un suicidio. A Tina le quedan tres hijos.

Con información de AFP y AP