¿Pedro Pascal al Universo Marvel?: aseguran que el actor chileno protagonizará “Los 4 fantásticos”

Después de un fugaz paso por DC, Pedro Pascal podría unirse al universo de Marvel con uno de los papeles de los que más se ha hablado en los últimos años. Según informa Deadline, está muy cerca de convertirse en en Reed Richards en Los 4 fantásticos.

Aún no se ha finalizado un acuerdo y el calendario del actor es un factor crítico en las negociaciones, cuyo estado actual se mantiene incierto. Su incorporación representaría un movimiento significativo para el título, el cual está programado para ser estrenado el 2 de mayo de 2025.

El estudio se hizo con los derechos de la franquicia en 2019, después de que Disney adquirió 21st Century Fox. El equipo conocido como la Primera Familia de Marvel, creado por Stan Lee y Jack Kirby, ha encabezado varias películas previas bajo diferentes elencos, manteniendo a lo largo de las décadas gran popularidad entre los superhéroes más emblemáticos de los cómics.

Quién es Reed Richards, el personaje que podría interpretar Pedro Pascal

El personaje de Reed Richards, creador del cuarteto, fue inicialmente introducido en el cómic Los cuatro fantásticos n. 1″ de 1961, e interpretado exitosamente por Ioan Gruffudd en la saga de 2005 y por Miles Teller en 2015. Este último representó un gran fracaso tanto en taquilla como en la crítica, con una casi unánime desaprobación del 9% en Rotten Tomatoes, lo que supondría un reto mayor para Pascal en caso se integre al proyecto.

A la espera de los detalles finales, otros roles principales de la película, como Mujer Invisible, Antorcha Humana y La Cosa, aún están pendientes de ser asignados. El film será dirigido por Matt Shakman y se encuentra actualmente en preproducción en Pinewood Studios en Inglaterra, con Kevin Feige como productor.

Por su lado, Pascal aún tiene proyectos pendientes para el próximo año, incluyendo su rol estelar en Gladiator 2 y la segunda temporada de The Last of Us. También se confirmó su participación en el filme Weapons, la nueva epopeya de terror de Zach Cregger (Bárbaro) que se espera inicie su rodaje en 2024.

Con información de Infobae