Qué veo: los mejores estrenos de Octubre en streaming, plataforma por plataforma

Star +

Los lanzamientos de octubre en Star + incluyen “Nada”; el estreno de la serie “Living for the Dead”; las nuevas temporadas de las series exclusivas “Bienvenidos al Wrexham”, “Station 19”, “Reservation Dogs” y “What We Do in the Shadows”; las películas exclusivas “La uruguaya”, “Oliva”, “El monstruo dentro de mí” y “Boogeyman: tu miedo es real», entre otros.

NADA

Estreno de la temporada (completa), el miércoles 11 de octubre

En “Nada”, Manuel (Luis Brandoni) es un sofisticado crítico culinario de Buenos Aires, amante del arte y provocador, quien vive hace décadas con una mujer (María Rosa Fugazot) que le resuelve todo, como una suerte de asistente personal, ama de llaves y cocinera. Sin embargo, un acontecimiento excepcional lo obliga a cambiar su rutina y contratar a Antonia (Majo Cabrera), una joven inexperta nacida y criada en un pequeño pueblo de Paraguay, para que lo ayude con las tareas domésticas. Es así como Manuel tiene que instruirla acerca de innumerables aspectos de su vida, desde sus relaciones y gustos personales hasta cuestiones estrictamente culinarias, y el choque de culturas y generaciones de cada uno deviene en insólitas, contradictorias y tiernas situaciones que dejan grandes aprendizajes para ambos.

En medio de este proceso, Manuel recibe la visita en su casa de su viejo amigo Vincent (Robert De Niro), un afamado escritor neoyorquino con quien comparte muchas aventuras entre degustaciones de comidas, lecturas, largas caminatas y charlas existenciales, todo con la imponente ciudad de Buenos Aires como fondo.

Realizada por Metrovisión, la serie fue creada y dirigida por los directores y productores de cine y televisión argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat (“El ciudadano ilustre”, “Competencia oficial”), los mismos creadores del gran éxito de Star+ “El encargado”. “Nada” está escrita por Emanuel Diez, Mariano Cohn y Gastón Duprat.

BIENVENIDOS AL WREXHAM

Segunda temporada, a partir del 11 de octubre

En “Bienvenidos al Wrexham”, Rob McElhenney y Ryan Reynolds dirigen el tercer club de fútbol profesional más antiguo del mundo. La serie documental explora los sueños y preocupaciones de Wrexham, una ciudad de clase trabajadora en el norte de Gales, Reino Unido, cuando dos estrellas de Hollywood se hacen cargo del histórico pero afligido club de fútbol de la ciudad. En 2020, Rob y Ryan se unieron para comprar el club de los Dragones Rojos, un equipo de quinta división, con la esperanza de sacar al club adelante, contar su historia de superación contra todo pronóstico y convertirlo en un club que todo el mundo pueda apoyar. A pesar de una dolorosa eliminación en los playoffs (2020-21), el club logra ascender a la Football League Two. Ahora, lucha por alcanzar la Premier League, la competencia más prestigiosa de la Liga Inglesa. Su dedicado personal y seguidores se aferran al sueño de devolver la gloria al equipo y a la ciudad mientras se preparan para los nuevos desafíos que la fama ha traído a su pequeña comunidad.

LA URUGUAYA

Miércoles 18 de octubre.

Basada en la novela homónima de Pedro Mairal y dirigida por Ana García Blaya, “La uruguaya” sigue la historia de Lucas Pereyra (Sebastian Arzeno), un escritor porteño que, en medio de una crisis existencial y financiera, viaja a Montevideo para cobrar un dinero que le pagaron por escribir una novela, y a encontrarse con Magalí Guerra (Fiorella Bottaioli), una admiradora 20 años menor que él. Sin embargo, al cruzar el río que separa la rutina agobiante de Buenos Aires de la mítica Montevideo, Lucas no volverá a ser el mismo.

OLIVA

Miércoles 25 de octubre

Dirigida por Luciano Leyrado, “Oliva” sigue la historia de Pascual Del Vecchio (Juan Leyrado) quien dedica su vida a lo que ama: los olivos y la producción del aceite de oliva junto con su hijo menor, Miguel (Ignacio Toselli). Un día, descubre la infidelidad de su esposa y, es tan grande el shock, que sufre un colapso. Al despertar, Pascual está convencido de que es un capo de la mafia. A partir de entonces, Miguel le sigue el juego a su padre, mientras intenta ayudarlo a volver a la realidad. Completan el elenco principal Andrea Frigerio (Graciela), Romina Fernandes (Gina), Ornella Cattaneo (Carola) y Humberto De Vargas (Salvador).

Netflix

Series

LUPIN

Tercera temporada, 5 de octubre:

El ladrón de guante blanco interpretado por Omar Sy, que se pirra por las aventuras de Arsène Lupin y ha dado nueva vida al legendario personaje literario francés en Netflix, intentaba acostumbrarse a la tranquilidad de su nueva vida clandestina, pero como suele suceder en estos casos, algo le hará volver a la faena.



La caída de la Casa Usher

12 de octubreDirigida por Mike Flanagan e inspirada en el famosísimo cuento de terror de 1839 del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, aunque con bastantes licencias. Flanagan, el maestro del terror, colabora de nuevo con Netflix siguiendo la estela de ‘La maldición de Hill House’ y ‘Misa de medianoche’. Su nueva adaptación de una de las novelas terroríficas más famosas de Poe incluye referencias a otras obras del escritor a través de la historia de los despiadados hermanos Roderick (Bruce Greenwood) y Madeline Usher (Mary McDonnell), quienes han convertido la Farmacéutica Fortunato en un emporio de riqueza, privilegio y poder.

Disney +

Locky:

Segunda temprada, 6 de octubre

Esta nueva entrega comienza después del impactante final de la primera temporada, cuando Loki se encuentra en una batalla por el alma de la Agencia de Variación Temporal. Junto con Movius, Cazadora B-15 y un equipo de personajes nuevos y recurrentes, Loki navega por un multiverso en constante expansión y cada vez más peligroso en busca de Sylvie.

Prime Video

Awareness

11 de octubre

Una ambiciosa producción de Prime Video de ciencia-ficción que cuenta con Pedro Alonso, María Pedraza y Carlos Scholz entre sus protagonistas. En forma de distopía futurista, la película cuenta la historia de un adolescente y su padre, quienes sobreviven gracias a pequeños hurtos en un mundo que entra en guerra.

‘Upload’ temporada 3

Tercera temporada, 20 de octubre

La sitcom de ciencia ficción de Greg Daniels entra en su tercera temporada ambientada en un futuro tecnológico tan solo una pizquita más distópico que nuestro presente, en el que se puede aspirar a la existencia eterna cuando al morir tu conciencia se sube a un servidor.

HBO Max

La edad dorada

Temporada 2, 30 de octubre

La segunda temporada de la serie de Julian Fellowes sobre la flor y nata de la sociedad neoyorquina comienza en la mañana de Pascua de 1883 con el matrimonio Russell (Carrie Coon y Morgan Spector) dispuestos a llevar la guerra social hasta sus últimas consecuencias.