Es posible que la primera reacción ante un película de superación humana y de proeza deportiva, sea la desconfianza. Hay muchas películas de ese estilo que terminan siendo un panfleto lacrimógeno, algo torpe. No es el caso de “Nyad”. No es de ninguna manera el caso de “Nyad”, la película que está disponible en Netflix desde este mes y que conjuga una excelente historia con actuaciones que podrían valerle a las protagonistas mas de un premio.



Annette Bening y Jodie Foster son las protagonistas del filme de Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi, dos especialistas en filmar en deportes, como ya lo demostraron en su anterior trabajo, “Free solo”.



En este caso, cuentan la historia de Diane Nyad, una de las más grandes nadadoras en aguas abiertas de todos los tiempos.

Muy al principio del filme se ve una compilación de imágenes de archivo -sobre todo de la década del setenta- en la que quedan claras no sólo las proezas deportivas de Nyad, sino también su temperamento indómito, su voluntad de hierro.



Pero para cuando arranca la película, ya es mediados de la década pasada. Diane tiene más de 60 años y se propone cumplir un sueño que le quedó frustrado en su larga lista de logros:cubrir a nado los casi 180 kilómetros que separan a Cuba de Key West, atravesando las complicadísimas aguas del Estrecho de la Florida. Casi 60 horas adentro del agua, con todas las complicaciones que pueden aparecer: tiburones, medusas, aguas vivas, corrientes marinas, tormentas.



Bening interpreta Nyad, y Foster a Bonnie, su amiga, ex pareja, socia en sus aventuras y entrenadora.



A esta altura Nyad ya está retirada, pero se obsesiona con ese largo trecho pendiente. Las dificultades están a la vista: la mujer ha dejado de nadar. “Ahora tengo lo que me faltaba a los 28, cuando lo intenté. Tengo la mentalidad”, le dice Nyad a Bonnie. “Ahora tenés la mentalidad -le responde ella- pero no tenés el cuerpo”, le devuelve su entrenadora, que cree que puede hacerla desistir, convencerla de lo arriesgado que sería, de, lo absurdo de la idea. Pero Nyad, persistente, y testaruda, como es, no piensa abandonar el objetivo más grande que tiene.

Es el gran desafío, quizás el único, que le queda en la vida. Ella lo siente así . ¿Por qué algo podría interponerse en lo que es su impulso vital?



La película, entonces, se enfocará en ese desafío real que tomó como parte de su vida, en los entrenamientos, en los intentos y en todas las dificultades que se le presentan: las de la edad y las de la naturaleza. Porque Nyad no piensa rendirse y piensa hacerlo sin ninguna de las protecciones que serían aconsejables, como las jaulas para protegerse del posible ataque de los tiburones. Aunque ese será apenas uno de los obstáculos que podrían enfrentar en el extenuante recorrido.



Con la colaboración de John Bartlett (Rhys Ifans), como el piloto y navegante del barco que la acompaña y la guía en su recorrido, se pondrán en campaña. Bonnie tendrá más dudas, fundamentalmente porque Nyad es su gran amiga y sabe que corre grandes riesgos de vida en ese intento.



La película es la crónica de la búsqueda de esa hazaña, una mezcla de historias de vida de dos mujeres valientes con aventura. Lo que ponen en juego las protagonistas aparece también hábilmente conectado con un pasado marcado por traumáticas experiencias de abuso.

Las interpretaciones de las dos actrices son cruciales para que el filme alcance una profundidad que de otra manera podría haber naufragado en un cuento emotivo de superación personal.



Lo de Bening y lo de Jodie Foster, que con gestos mínimos y contenidos le da vida a un personaje que muestra el peso de la amistad y el amor, es sensacional. Pero además, la película -con todos los avances y retrocesos que implica el desafío encarado por la nadadora- está narrada con un nivel de precisión y sobre todo, sin los subrayados que podrían transformarla en otra cosa, que hacen de esta película y su relato, una experiencia tan única como esa hazaña de Nyad.