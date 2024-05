Murió una nena de 10 años en Plottier: aclaran que el desafío de Tik Tok no es la hipótesis principal y que no hay detenidos

Una niña de 10 años murió en Plottier y el hecho se difundió rápidamente en la localidad, vinculándolo con un desafío de Tik Tok. Desde la Fiscalía explicaron que hay una investigación abierta y que el enlace con la red social no es parte de la hipótesis principal, aunque prefirieron no difundir más detalles. Se supo que la nena fue encontrada por su mamá, dentro de su habitación, la tarde del jueves. Además, se explicó que no hay detenidos.

Fuentes judiciales señalaron que si bien una persona fue demorada, se indicó que no está sospechada sino que se trató de una parte del procedimiento.

Si bien la identidad de la niña se difundió por redes sociales, Diario RÍO NEGRO no la comparte por respeto a su intimidad, como marca la ley 2302, y a que se trata de un hecho grave.

El fiscal Andrés Azar es quien está a cargo de la investigación que tiene conmocionada a Plottier y la región.

Desde Fiscalía indicaron que se ordenó que se realice la autopsia de la niña y esperan tener los primeros resultados este viernes, al mediodía.

Aclararon que a pesar de los mensajes que se difundieron a través de las redes sociales, no es su principal hipótesis que la muerte haya sido producida porque la niña realizó un desafío popular en la red social Tik Tok.

Indicaron, además, que, por el momento, no tienen información sobre un hermano de la niña que se encuentre internado, como también se viralizó.

Fiscalía ordenó que la casa de la niña, lugar donde fue encontrada sin vida, esté bajo consigna. También fueron secuestrados celulares y otros dispositivos electrónicos que se encontraron en la vivienda.

Murió una niña de 10 en Plottier: qué dijo la escuela

Además del mensaje viral, también se difundió el comunicado que envió la escuela donde la nena cursaba quinto grado.

La escuela suspendió las clases tanto este viernes como el próximo lunes.

«Les pedimos que estos días venideros acompañen a las infancias, observen ,agudicen la mirada y acompañen en el uso de redes sociales», solicitaron desde la institución.

También, aconsejaron que ante cualquier manifestación de «angustia desbordada», las familias recurran al hospital, los centros de salud o el área de mujer y familia del Municipio.