Vuelven los Beatles con una canción inédita: «Now and Then»

Más de 53 años después de su separación, los Beatles vuelven con una nueva canción, mezclada y masterizada gracias a las nuevas tecnologías, lo que ha permitido ‘reunir’ a los cuatro cantantes de Liverpool. Los dos miembros que aún viven del cuarteto legendario, Paul McCartney y Ringo Starr, hicieron oficial este jueves la salida el 2 de noviembre de ‘Now and Then’.



«Este último tema de los Beatles fue escrito y cantado por John Lennon, desarrollado y trabajado por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y terminado por estos dos últimos, más de cuatro décadas después», resume la presentación del trabajo. La canción fue realizada a partir de una maqueta grabada en los años 1970 por John Lennon en su apartamento neoyorquino.



Tras su asesinato en 1980, su viuda Yoko Ono había entregado el material, con voces y piano, a los miembros vivos de la banda en 1994. Estos últimos la reelaboraron y completaron, pero nunca pudieron publicarla, ya que las técnicas entonces disponibles no permitían extraer la voz de John Lennon con suficiente calidad.

Conmovedor



Pero ahora se ha podido, en colaboración con Peter Jackson, el director de cine que estaba detrás de la producción de la serie documental «The Beatles: Get Back». El director de la trilogía «El señor de los anillos» extrajo la voz de Lennon de un casete, separándola del piano con la ayuda de la inteligencia artificial.



«Nos encontramos con que la voz de John aparecía tan clara como el cristal», explicó Paul McCartney, citado en el comunicado. «Es muy conmovedor y todos tocamos con él, es una grabación real de los Beatles”, continuó el músico de 81 años.



A la maqueta original se agregaron grabaciones de guitarra eléctrica y acústica de George Harrison que datan de 1995, antes de su muerte en 2001. La canción se completó el año pasado en los estudios de Los Ángeles, con la batería de Ringo Starr, el piano y el bajo de Paul McCartney, así como las voces de los dos Beatles vivos.



«Fue muy emocionante para todos nosotros. Es como si John hubiera estado entre nosotros», contó Ringo Starr, de 83 años.



En abril de 1970, seis meses después de la salida del álbum «Abbey Road» y uno antes de «Let it be», los Beatles anunciaron su separación. Los diez años de vida en común de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr se plasmaron en catorce ‘long plays’, auténticos éxitos, con casi mil millones de discos vendidos y el rodaje de varios filmes.



Pese a la muerte de Lennon en 1980 y de Harrison en 2001, la «Beatlemanía» sigue vigente en el mundo y las posibilidades de ofertas por parte de la inteligencia artificial se han plasmado en intentos de sus seguidores por reunirlos.

McCartney lo adelantó



Paul McCartney había avanzado en junio en la BBC la preparación de esta canción inédita. «Hemos logrado hacer lo que sería la última grabación de los Beatles, era una maqueta de John desde la que hemos trabajado», explicó McCartney.



Frente a las dudas provocadas por este anuncio, Paul McCartney había precisado que «nada ha sido creado artificialmente o de manera sintética. Todo es verdadero. Hemos limpiado algunas grabaciones».



El cantante no había nombrado la canción, pero todo indicaba que se trataba de ‘Now and Then’.



La existencia de la maqueta era conocida y Paul McCartney no había ocultado su deseo de darle una nueva vida a la canción. Pero siempre había explicado que el proyecto no había llegado nunca a concretarse debido a la oposición de George Harrison, a quien no le gustaba el tema.



La canción se venderá a partir de las 13:00 GMT del 2 de noviembre. La víspera se estrenará un documental de 12 minutos en el canal de YouTube sobre los Beatles. El 10 de noviembre se lanzarán dos recopilatorios de sus álbumes con temas adicionales.



© Agence France-Presse