Es falso el tuit en el que el ex presidente uruguayo José Mujica felicitó a la Argentina y a Alberto Fernández por el triunfo del Frente de Todos

Se hizo viral, y fue replicado por medios argentinos, un tuit publicado por una “cuenta en homenaje” al ex presidente del Uruguay José “Pepe” Mujica. En la publicación, el falso Mujica felicita a la Argentina por “librarse del yugo del neoliberalismo” y a Alberto Fernández por haber ganado las elecciones nacionales el 27 de octubre último. José Mujica se ha reunido durante la campaña con el presidente electo, a quien calificó de “amigo”, pero no tiene ninguna cuenta en redes sociales, por lo tanto no afirmó eso.