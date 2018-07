2018 fatal: en seis meses 20 personas murieron en la Ruta 22

“El mensaje para la gente es que respeten las normas”

Cumplir las normas de tránsito es la principal recomendación en que se hizo hincapié desde la unidad policial de Tránsito en la zona Alto Valle Este, cuya jurisdicción abarca desde Chichinales a Allen.



Es que más allá de la necesidad de ampliación de la calzada para mejorar el flujo de tránsito vehicular, enfatizan en la importancia de disminuir las fallas humanas a la hora del manejo.



El jefe de la seccional roquense, Ceferino Purrán, remarcó la necesidad de hacer un manejo defensivo.



“Hay que atender la seguridad pasiva del vehículo, mayormente en ésta época sale de vacaciones. Verificar el estado de las cubiertas, las luces, los elementos de seguridad dentro del vehículo como el cinturón de seguridad, apoya cabezas”, explicó.



“También la seguridad activa, eso significa que hagan uso del manejo preventivo, que respeten las velocidades, las distancias, que no cometan maniobras de adelantamiento”, agregó.



“Pedimos que la gente se haga de paciencia, de acá a Neuquén podes ir a 60 kilómetros por hora, y si no puede adelantar, no adelante”, señaló y consideró que “en el Alto Valle está demasiada cargada la ruta, tenemos gente que se tira a adelantar, las personas que no dejan la distancia, los vehículos no pueden volver a su carril, que derivan en los siniestros”.