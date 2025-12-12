Municipales piden al intendente de Bariloche un bono navideño de 500 mil pesos y otros 500 mil como suma no remunerativa

El Soyem quiere que el intendente de Bariloche, Walter Cortés, tenga una respuesta al pedido del bono y la suma no remerativa antes del 17 de diciembre. (foto de archivo)

El intendente de Bariloche Walter Cortés tiene sobre su despacho una nota del Soyem, que es el sindicato que representa a los trabajadores municipales, con un pedido de un bono de 500 mil pesos y de una suma fija de 500.000 pesos no remunerativa.

El pedido lo presentaron este viernes en una nota que presentaron en la delegación de Trabajo, con copia al Ejecutivo municipal.

Un numeroso grupo de trabajadores municipales participó este viernes de una asamblea, que se desarrolló en el predio del gimnasio del Soyem, ubicado en Brown y Castex de esta ciudad.

La asamblea resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 17 de diciembre próximo, cuando los municipales se concentrarán desde las 8 en el Centro Cívico de la ciudad.

Así lo informó la secretaria general del Soyem, Brenda Morales, a Diario RÍO NEGRO. “Las notas están presentadas tanto a delegación de Trabajo como a la Intendencia”, indicó. El objetivo es que el intendente responda antes del 17 de diciembre.

El jefe comunal y el Soyem están enfrentados públicamente. De hecho, este año han protagonizado varios cruces. Es más, el sindicato ha denunciado al intendente por supuestos maltratos al personal.

Cortés intentó hacer un referéndum para consultar a la ciudadanía de Bariloche sobre varios asuntos de interés público. El intendente pretendía que los barilochenses definieran en ese referéndum si estaban a favor de eliminar el pago de sueldos a los dirigentes del Soyem con licencia.

Por eso, cuando el Superior Tribunal de Justicia admitió un recurso de los concejales de la oposición y anuló la convocatoria de Cortés al referéndum, el Soyem salió a las calles a celebrar el fallo.

Lo que reclama el sindicato

“Se comunica formalmente el mandato asambleario referido a la propuesta salarial que deberá ser puesta en consideración del Ejecutivo municipal”, dice la nota que el Soyem presentó a Cortés. Como primer punto, solicita el pago de un bono de 500 mil pesos “a abonar en efectivo por tesorería destinado personal de planta, contratados y horas cátedras”.

“Para el régimen de horas cátedra, el monto deberá ser íntegro y no proporcional”, aclara en la nota.

El segundo punto reclama la asignación de una suma fija de 500 mil pesos no remunerativa con pase al salario básico en las liquidaciones de enero y febrero.

“La asamblea mantiene el cuarto intermedio abierto a la espera de una propuesta concreta del Ejecutivo municipal siendo imprescindible contar con una respuesta en la próxima instancia convocada”, indica en la nota.