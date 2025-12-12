Identificaron a dos sospechosos por el crimen en el oeste de Neuquén: la Policía emitió orden de captura

Un importante avance en la investigación por el crimen del oeste de Neuquén se reveló este viernes. Los principales sospechos de la muerte de Néstor Pino, el hombre que murió en el hospital tras recibir un tiro en la cabeza, fueron identificados por la Policía. Emitieron orden de captura.

«La Policía del Neuquén solicita la colaboración de la comunidad a fin de aportar información que permita dar con la ubicación de personas investigadas en relación a un hecho ocurrido el 10 de diciembre, en el barrio San Lorenzo, donde resultó víctima un masculino de 44 años de edad«, sentenciaron las autoridades.

Los dos personas buscadas por la Policía son Gonzalo Salvador Santibañez y Julian Agustín Vilo: «Ante cualquier información, se solicita comunicarse de manera inmediata con la unidad policial más cercana o al 101«.







Qué se sabe del asesinato en el oeste de Neuquén

El tiroteo ocurrió este miércoles después de las 23.30 en la esquina de Albardón y Rafaela, en el barrio San Lorenzo Norte.

Los disparos provinieron desde una moto y uno de los proyectiles impactó en el rostro del hombre, comprometiendo seriamente su estado de salud.

Vecinos de la zona trasladaron a la víctima al hospital Heller, desde donde fue derivado al hospital Castro Rendón debido a la gravedad de las heridas.

El herido se encontraba en estado delicado y en horas de la tarde de este jueves fuentes judiciales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que perdió la vida. El mismo fue identificado como Nelson Pino de 40 años.

El hecho ocurrió en la jurisdicción de la comisaría 16, que actuó desde que se dio aviso del tiroteo. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la fiscal Guadalupe Inaudi está a cargo de la investigación.