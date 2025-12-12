Cómo sigue la alerta por viento en Neuquén y Río Negro este sábado: el peor horario en el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro para este sábado 13. Las nuevas zonas afectadas y los peores horarios.

El organismo detalló que las localidades bajo alerta de ambas provincias se verán afectadas por «vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 100 km/h».

Mapa de alerta del SMN para este sábado 13.

Qué pasa en el Alto Valle este sábado

Según precisó el SMN, en los departamentos Confluencia (Neuquén) y General Roca (Río Negro) se emitió alerta amarilla por viento y posibles ráfagas superiores a los 100 km/h en horas de la madrugada de este sábado 13.

Alerta por viento: los peores horarios

En cuanto al resto de los departamentos de Río Negro bajo alerta por viento (Bariloche, Pilcaniyeu, Ñorquincó, 9 de Julio, 25 de Mayo y el oeste de El Cuy), se espera una jornada complicada este sábado. El Servicio Meteorológico advirtió que las fuertes ráfagas se pueden llegar a sentir desde la madrugada hasta la tarde.

Mientras tanto, del lado neuquino, en Picún Leufú y la zona este de Añelo y Pehuenches estarán bajo alerta sólo durante la madrugada.

Después, se aguardan intensos periodos de viento desde la madrugada hasta horas de la tarde en: