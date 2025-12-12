La AFA fue denunciada por ARCA: investigan un perjuicio fiscal superior a los 7 mil millones de pesos

Un nuevo frente de conflicto se abre para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia penal contra la entidad encabezada por el «Chiqui» Tapia por presunta apropiación indebida de tributos. El organismo estima un perjuicio fiscal que supera a los $7.500 millones de pesos.

La acusación, impulsada desde la estructura de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) bajo el organismo que encabeza Andrés Vázquez, abarca el período comprendido desde agosto de 2024 hasta la fecha actual.

Según la investigación oficial, la AFA habría actuado como agente de retención pero omitió ingresar al fisco sumas millonarias que ya había descontado a terceros.

La denuncia lleva la firma de Vanina Mariel Vidal y detalla que los montos retenidos superan ampliamente el umbral de punibilidad de $100.000 mensuales fijado por la Ley Penal Tributaria, imputando delitos previstos en los artículos 4° y 7° de dicha norma.

Los números rojos de la denuncia

Desde Infobae detallaron a partir de datos que aportó la División Recaudación Grandes Contribuyentes que la cifra multimillonaria que pone en jaque a las finanzas de la Casa Madre del fútbol argentino son:

$916.005.301,41 que corresponden a retenciones de IVA e Impuesto a las Ganancias no ingresadas en término entre agosto y septiembre de 2025.

que corresponden a retenciones de no ingresadas en término entre agosto y septiembre de 2025. $6.677.898.210,82 pertenecientes a contribuciones de la seguridad social, ingresadas fuera del plazo legal entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.



Tapia, en la mira de la DGI

El escrito judicial no solo apunta a la institución, sino que apunta a Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, como el principal responsable de las maniobras en su calidad de administrador de la clave fiscal y agente de retención.

Si bien el organismo aclara que la AFA no registra antecedentes penales previos en el sistema, la acusación recae sobre la administración que tomó la decisión de «financiarse» con dinero que le corresponde al Estado para cumplir con sus funciones.

Qué implica la denuncia de «financiamiento indebido»

El análisis jurídico de la DGI indica que la conducta de la AFA encuadra en la figura de apropiación indebida.

Según argumenta el organismo fiscal, se verificó que los fondos fueron efectivamente retenidos a los contribuyentes y que la entidad tenía la capacidad financiera para depositarlos, pero decidió no hacerlo.

Citando el precedente «Lambruschi» de la Corte Suprema, ARCA sostiene que los fondos retenidos «no constituyen fondos propios» de la AFA, por lo que no pueden usarse libremente para otros fines. Para la DGI, la demora en el depósito implica un mecanismo de financiamiento indebido y pone en riesgo la actividad del Estado, dado que el gasto público depende de esa recaudación.