Quién es Leonel Chiarella, el joven de 36 años que fue designado nuevo presidente de la UCR

Desconocido para la gente e incluso para buena parte de la política, el intendente de Venado Tuerto y vicepresidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, fue elegido este viernes presidente del Comité Nacional del partido, un cargo en el que sucederá a Martín Lousteau.

El joven dirigente radical contó con el apoyo de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Pablo Valdés (Corrientes); de los exmandatarios Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy); y del propio Lousteau (líder de la corriente Evolución) y del presidente del Comité bonaerense, Maximiliano Abad.

Al plenario donde Chiarella fue ungido al frente de la UCR, no ingresaron los delegados de Mendoza y Chaco, disconformes con la decisión que tomó la mayoría del partido a instancias de una propuesta de Pullaro.

“No entramos al plenario porque no estamos conformes con llevar al partido a Provincias Unidas”, reconoció Cornejo.

Pese al rechazo de Mendoza y de Chaco, Chiarella se convirtió a sus 36 años en el presidente más joven de la historia del partido centenario, y le tocará el desafío de recuperar el protagonismo de una fuerza política que atraviesa la crisis más profunda desde la vuelta de la democracia.

“Vamos la UCR, carajo”, gritó al asumir el mandato como flamante presidente partidario en la sede del Comité Nacional de la UCR, en la calle Alsina de la Capital Federal.

“Vamos a dejar la vida por este partido”, arengó el jefe comunal de Venado Tuerto ante una sala que estaba colmada de dirigentes radicales de todo el país.

“Decían que agarraba una papa caliente, pero asumir es el desafío más hermoso de nuestra vida política”, expresó con emotividad.

En su mensaje, Chiarella se posicionó en una perspectiva anti polarización, y al respecto señaló que “la grieta solo beneficia a los que forman parte” de ella.

“Nosotros queremos decirle a la sociedad que hay otra forma de ejercer y practicar la política. Lo decimos porque son los hechos los que respaldan las gestiones de nuestros cinco gobernadores y de nuestros intendentes”, completó.

Chiarella sostuvo que durante su gestión buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo de la UCR”.

“La UCR gobierna 5 provincias, más de 500 intendentes y demostramos en todas nuestras gestiones la eficiencia y que, cuando no hay corrupción, los recursos alcanzan”, subrayó.

Leonel Chiarella fue designado nuevo presidente de la UCR: las disidencias

La elección de Leonel Chiarella no contó con el visto bueno de todos los sectores, y la prueba es que los congresales de Mendoza y Chaco, que suman cerca de un cuarto del total, ni siquiera ingresaron al plenario donde asumieron las nuevas autoridades partidarias.

Fuentes cercanas a Cornejo señalaron que “Lousteau, (Emiliano) Yacobitti y Morales controlan la mayoría del plenario e impusieron una conducción débil” que va a “profundizar la debilidad del radicalismo”.

Y agregaron que “es obvio” que fue Pullaro quien “puso a ese chico”, de quien aseguran que va a alinear el partido a Provincias Unidas, lo cual califican como un “error”.

“Es una solución de compromiso. Los principales dirigentes como Lousteau o Morales están desgastados y ninguno de los gobernadores quería ponerle al frente. No es personal contra nadie, pero lo de este chico es una presencia débil”, resaltaron.

“El radicalismo ha salido debilitado en las elecciones y hoy se ratificó una conducción débil que va a profundizar este proceso”, lamentaron.

Para el cornejismo, “esto no es más que la continuidad del conflicto en Diputados, donde cinco diputados se fueron a Provincias Unidas, una armó un monobloque y seis se quedaron en el bloque orgánico”.

“Nosotros no proponemos llevarlos a La Libertad Avanza, pero tampoco ponerlos en Provincias Unidas”, explicaron. Otro sector con menos peso político del ecosistema radical tampoco avaló la nueva conducción que definió el radicalismo.

El llamado “Radicalismo Auténtico”, conformado por figuras como el experimentado Federico Storani, Juan José Casella y Luis Cáceres, no están de acuerdo con la integración al armado de Provincias Unidas, que “ya resultó un fiasco electoral en la provincia de Buenos Aires”, señalaron.

La crisis del radicalismo y la fragmentación parlamentaria

Tras una deslucida participación electoral en octubre, el bloque radical “puro” en la Cámara de Diputados quedó reducido a apenas seis integrantes, mientras que otros cinco legisladores encontraron cobijo en la variopinta bancada de Provincias Unidas, y Karina Banfi hizo rancho aparte con un monobloque.

Chiarella asume como presidente de la UCR en medio de este delicado escenario de fragmentación parlamentaria.

Si bien en los papeles el nuevo conductor del radicalismo debería respaldarse en el bloque de la UCR, buena parte de los apoyos que recibió para su encumbramiento en el partido provino de dirigentes que se encuadraron en Provincias Unidas, como Lousteau, Pullaro y Sadir.

El intendente de Venado Tuerto busca ser la cara de la renovación de los “boina blanca” y para ello tiene a su favor el hecho de no pertenecer a ninguna de las facciones internas que se disputan el poder.

Las diferencias irreconciliables del cornejismo (el sector más oficialista) con otras tribus de tinte más opositor como Evolución (Lousteau), el pullarismo santafesino y el moralismo jujeño le allanaban el camino a Gustavo Valdés como candidato natural para tomar las riendas del partido centenario.

El correntino gozaba de una base importante de consenso luego de haber ganado con contundencia las últimas elecciones con el sello de Provincias Unidas (tras desestimar un acuerdo deshonroso con La Libertad Avanza), pero desistió evitar el desgaste de tener que lidiar con los intereses de las distintas facciones del radicalismo.

En ese marco, ante la falta de otras figuras de consenso y para no caer en luchas intestinas estériles, se coló en la discusión el nombre de Chiarella, quien fue catapultado como presidente partidario.

Leonel Chiarella, nuevo presidente de la UCR: su postura sobre la reforma laboral

Consultado sobre la reforma laboral, Chiarella que trabajará junto a los bloques legislativos de la UCR y anticipó que “hay un sistema que no funcionó, porque hay más trabajadores en la informalidad que en la formalidad”.

“Tiene que haber una modernización laboral y trabajaremos para que estén representadas las pymes, los trabajadores y los pequeños comerciantes”, afirmó.

“Hay cuestiones que el Gobierno plantea con las que estamos de acuerdo, que no tienen que ver con una cuestión ideológica, sino con el sentido común: no es ideológico gastar menos de lo que se recauda; que los presos no puedan cometer delitos desde la cárcel y que el Estado acompañe al sector productivo”, ejemplificó.

