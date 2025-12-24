Mientras Christian Petersen continúa internado, su hijo reapareció con un mensaje en redes

La internación de Christian Petersen mantiene en vilo al mundo gastronómico y televisivo. Por el momento se encuentra alojado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de haberse descompensado durante una excursión al volcán Lanín.

El hijo de Christian Petersen se mostró en redes

Quien reapareció públicamente fue Hans Petersen, el hijo mayor del cocinero, quien a través de una historia en su cuenta de Instagram realizó un posteo que no pasó desapercibido.

La publicación del joven de 26 años muestra una selfie frente al espejo, con un efecto visual que equilibra la imagen y un emoji de una planta verde.

Además, le puso la canción ‘Follow God’ (Sigue a Dios), de Kanye West, cuya letra dice: “Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”, reza uno de los versos de la canción.

La historia del Hans Petersen.

La salud de Christian Petersen se encuentra en el centro de la atención pública tras el complejo episodio que protagonizó en San Martín de los Andes.

Mientras el reconocido cocinero continúa bajo observación médica, su entorno más cercano dio escueta información para llevar claridad sobre su estado actual, en una semana marcada por la filtración de un examen toxicológico que habría arrojado resultados positivos para diversas sustancias.

Con información de NA