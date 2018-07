Por qué la zumba es un fenómeno tan convocante

“Se trabaja un montón lo emocional y lo social. El que va se divierte, no sos súper amiga del resto, pero la relación con el otro se establece. Hay intercambio, y se comparte. Ir a zumba es algo social de lo que te sentís parte”

Asisten personas con hipertensión , obesidad , diabetes , estrés y depresión , y otras que no sufren ninguna patología, pero están motivadas en mejorar su calidad de vida.

“La propuesta no es hacer coreografías estructuradas. Es una invitación a pasarla bien, a reírse, a sentirse bien. En ese camino, se trabaja la autoestima, la solidaridad, el respeto, la salud. Y bajan de peso y encuentran contención en un grupo. Dejan su teléfono, es un momento para ellas”

Una propuesta distinta

Entre las personas que asisten a las clases hay mayoría de mujeres, aunque hay hombres también. Pertenecen a distintos sectores y niveles sociales y confluyen, incluso son de variadas edades. Desde los 4 años y para arriba no hay límite de edad.

Masivo

Olga Sepúlveda, por su parte, realiza esta actividad porque “me gusta, pero no vengo siempre porque me queda lejos” aseguró.

Fernanda, la instructora, organizó una clase de zumba máster para que su alumna pueda pagar la operación y afrontar el costo de los tratamientos que eran necesarios. La convocatoria fue contundente, colmó las instalaciones de una escuela, y se recolectaron los fondos. “Fernanda me ayudó muchísimo, es muy solidaria”, acentuó Araceli.

Olga tiene 91 años y está más joven que nunca, su edad no le impide realizar ningún tipo de actividad física.

Julieta tiene síndrome de down, sus bailes en las clases transmiten alegrías y son deslumbrantes; le encanta estar frente a las clases y también participa de clases máster en zumba.

“Estoy contenta, voy a hacer mi historia”, relató.

Su sueño es ser profesora de zumba, pero “Fernanda me dijo que todavía no puedo, que me falta tiempo”, continuó.

La profesora es la que acompaña e invita a la joven a las actividades de zumba.