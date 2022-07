«Capitán América 4» ya tiene director y otros detalles que tenés que saber

El cineasta nigeriano-estadounidense Julius Onah, director de «The Cloverfield Paradox», estará a cargo de la dirección de la cuarta película del Capitán América para Marvel Studios.

Según publicó The Hollywood Reporter, la producción protagonizada por Anthony Mackie y escrita por Malcolm Spellman («Soldado de Invierno») y Dalan Musson («Falcon y el soldado del invierno»), todavía no tiene fecha de estreno.

Mackie ha estado en otras cintas de la franquicia como Sam Wilson/Falcon, pero gracias a las piruetas narrativas llevas adelante en la serie de Disney+ «Falcon y el soldado del invierno», el personaje, finalmente, aceptar portar el traje y el escudo del Capitán América original de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans.

Respecto a la participación de Evans, el medio estadounidense explica que todavía no está claro si sucederá o no, debido no sólo a lo que exija la trama, sino, también, a la cargada agenda que tiene el actor estadounidense.

Onah nació en Markurdi, Nigeria y vivió en lugares de todo el mundo gracias a su padre diplomático, antes de establecerse en Estados Unidos. Sus cortometrajes rondaron los festivales, mientras que su película de tesis de la escuela de cine de la Universidad de Nueva York atrajo a Spike Lee como productor ejecutivo.

JJ Abrams, uno de los productores del momento de Hollywood, lo contrató para dirigir un largometraje ambientado en el mundo de Cloverfield. También dirigió los dramas «Luce», con Naomi Watts, Tim Roth y Octavia Spencer, que tuvo un paso por Sundance en 2019 y tres nominaciones a los premios Indie Spirit, incluida la de mejor director.