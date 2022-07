Denuncian que no habilitaron los dos shows de La Renga en Tecnópolis

Productores de La Renga denuncian que municipio de Vicente López "no autoriza" los shows en Tecnópolis.

Los productores José Palazzo y Eduardo Sempé, a cargo de la producción de los shows de La Renga en Tecnópolis, acusaron a las autoridades del municipio de Vicente López de cometer «un acto intencional, discriminatorio y de censura» contra el grupo por no expedirse sobre los permisos para las funciones del 20 y 27 de agosto.

Sempé -a cargo de la productora SyE producciones- sostuvo que los trámites formales comenzaron el 4 de julio con la presentación de «toda la documentación» que requieren las normas del municipio y que incluso la acompañaron por «una declaración de las autoridades de Tecnópolis diciendo que se podían hacer las fechas».

El productor relató que «hubo una reunión presencial en la que nos dijeron que no nos iban a dar los permisos»: «Les pedimos que nos contestaran por escrito y no lo hicieron. Presentamos un recurso de ‘pronto despacho’ para que contestaran y tampoco. Y ahora nos dicen que nos mandaron una nota a nuestro domicilio, pero no llegó nada».

Según palabras de José Palazzo, se trata de «un acto intencional, discriminatorio y de censura» contra el trío rockero: «Tecnópolis es un espacio popular, inclusivo, diverso, masivo e igualador. En el caso de La Renga y Vicente López no es igualador. Esperemos que se revea esta medida y que podamos hacer La Renga en Tecnópolis que es un gran deseo de la banda», señaló.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el productor cordobés señaló que «la prohibición de tocar no solamente se hace de manera fehaciente sino también con la omisión» de información y respuestas oficiales que permitan avanzar con su realización. «Necesitamos una respuesta urgente del Municipio», insistió.

En el mismo sentido, AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales), expresó «preocupación por la decisión del Municipio de Vicente López de no otorgar la solicitud presentada para la realización de los shows de La Renga, programados para el 20 y 27 de agosto de 2022 en el Predio Tecnópolis».

Tras el regreso del grupo a los escenarios en Córdoba, San Luis, Salta, Río Negro, La Renga consumó tres fechas consecutivas en el Estadio Único de La Plata, un escenario que estaban por volver a repetir hasta el llamado de las autoridades de Tecnópolis para recibir en ese predio al grupo con mayor cantidad de conciertos masivos en el interior del país y con más «cantidad de estadios de fútbol» encima de la historia.

«Ante la invitación, nos encargaron a Eduardo Sempé (Rock & Reggae) y a mí que los ayudemos con la producción del show en Tecnópolis, un show muy importante para La Renga, y nos pusimos a trabajar con la gente de Tecnópolis», relató Palazzo, para luego repudiar y exponer la doble vara del municipio a la hora de confirmar las habilitaciones.

Según recordó, en ese mismo playón del predio estatal se concretó recientemente la vuelta del Quilmes Rock ante más de 150 mil personas y se presentaron en los últimos años artistas como Radiohead, Judas Priest, Gorillaz, Deep Purple, Antrax, Soy Luna, Evanescence, Primal Scream y otros artistas nacionales como Duki, Attaque 77, Estelares, Kapanga y cinco funciones del show de Tini Stoessel en la piel de Violetta.

«Es además es una de las ferias mas importantes de Argentina. Y como está en el partido de Vicente López recurrimos a su municipalidad para pedir la habilitación del espectáculo, así como habilitaron todos estos espectáculos que acabo de nombrar», agregó.

AADET acompañó los dichos del mentor del Cosquín Rock y sostuvo en un comunicado que «los casos de discrecionalidad a la hora de decidir sobre el otorgamiento o no del permiso de realización de un espectáculo masivo, afecta sensiblemente el derecho impostergable del libre desarrollo y al acceso a diferentes manifestaciones artísticas«.

«Rechazamos cualquier medida arbitraria que limite, por acción u omisión, no sólo a la libertad de expresarse, sino también al ejercicio de nuestra profesión de productores y a los miles de puestos de trabajo que se crean, a la vez que tiene como resultado la restricción de oportunidades para nuestros públicos», se señaló.

El texto de la entidad que agrupa a los empresarios del espectáculo, advirtió que «de la misma manera, sostenemos que no se debe estigmatizar a la música popular con connotaciones negativas, ni priorizar géneros artísticos por encima de otros. Desde nuestro sector, defendemos y trabajamos en todo momento con un alto grado de compromiso profesional para con los artistas, los trabajadores y nuestros públicos».

Agencia Télam