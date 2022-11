Divididos, el Metal Valley Festival, Bardero$, mucho teatro y más: la agenda de espectáculos para este fin de semana

Prestale atención a estos shows

Metal Valley Festival

En Fernández Oro

Este viernes, a partir de las 17, el Polideportivo Stihmpra del Sindicato de Trabajadores del Hielo (Ruta 65 km. 1181, Fernández Oro) abrirá sus puertas para una nueva edición del Metal Valley Festival, el encuentro metalero más importante del país, tras su última edición, en mayo de 2019.

Luego de aquella ausencia de tres años debido a la pandemia, el Metal Valley Festival regresa con una grilla de lujo: Malón, Asspera, Arde La Sangre, Plan 4, Elnueveonce y los regionales Elessar.

Quince minutos después de la apertura, a las 17:15, Elessar dará comienzo al festival; luego, a las 18, subirá Elnueveonce; a las 19, Plan Cuatro; a las 20:20, Arde la Sangre; a las 21:40, Asspera; y el cierra, a las 23, con Malón.

Las entradas se encuentran a la venta por sistema en: livepass.com.ar y puntos físicos habilitados: Croma (Perito Moreno 151- Neuquén), Flipper (Av. Argentina 179-Neuquén), Nikel (San Martín 526-Cipolletti) y Hey Jude (Italia 1542-Gral Roca). Link de venta por sistema: https://livepass.com.ar/events/metal-valley-festival-2022-en-rionegro.

Divididos

En el Ruca Che

Cada vez que Divididos tocó en Neuquén se sintió como en casa, por eso, que mejor que volver a “la casa de la gente”. Tras su impresionante show de febrero pasado, en el marco de la Fiesta de la Confluencia, la Aplanadora del Rock regresa a la ciudad para un nuevo show, esta vez en el estadio Ruca Che, este sábado a las 21.

Entradas anticipadas en Flipper (Av. Argentina 179), boletería del Complejo Cultural Cipolletti y en entradauno.com.

Fernando Cabrera

En Neuquén

Llega a Neuquén el músico y compositor Uruguayo Fernando Cabrera: se presentará este sábado, a las 21, en la sala Desafíos (Brentana 46). En donde hará un recorrido por las canciones más representativas de su repertorio, incluyendo las de su último álbum “simple”.

Referente indiscutido de la nueva generación de jóvenes creadores de la música popular uruguaya, su obra es versionada por un arco que va desde el nuevo folklore y una generación que busca redefinir las estructuras del rock, hasta la música electrónica y la maquinaria rítmica de una orquesta de tango.

Entradas anticipadas: Flipper (Av. Argentina 179) y por sistema web: livepass.com.ar/events/fernando-cabrera-en-neuquen .

Bardero$

En Bariloche y Neuquén

El dúo de raperos Bardero$, conformado por Tomás Manuel Campos, más conocido como C.R.O., y Lucas Darío Giménez, reconocido por su seudónimo Homer el Mero Mero, se presentarán en Bariloche y Neuquén como parte de la gira nacional “Inmortales” que tendrá su velada culminante en el Luna Park porteño.

El recital de los neuquinos en Bariloche será este viernes, a las 20, cuando, como corolario de la actuación de bandas locales y regionales, se suban al escenario del gimnasio María Auxiliadora. La gira nacional de Bardero$ continuara con presentaciones en la ciudad de Neuquén este sábado (agotado) y el domingo en Mood Live y el viernes 18 en la Sala de las Artes en Rosario, para finalmente desembarcar el 20 en el estadio Luna Park.

Neuquén

“El amor es una mierda”

Teatro

Este viernes, a las 22, en Ámbito Histrión (Chubut 240), Crash Teatro presenta “El amor es una mierda”, de Cecilia Meijide, con la dirección de Pablo Todero y la actuación de Mariana Corral. Una mujer ensaya lo que le dirá a su reciente ex pareja, a quien debe enfrentar en un inminente encuentro para firmar, en aparente común acuerdo, los papeles de separación.

Reservas de entradas al 2994530771.

“Así de simple”

Teatro

Este sábado, a las 21:30, en Ámbito Histrión (Chubut 240) sube a escena esta obra escrita por Sofía González Gil e Ignacio Bresso, con dramaturgia de Malena Albarracín.

Así de Simple expone los clásicos conflictos de las parejas a la hora de llevar una relación adelante y nos invita a pensar: ¿Qué es lo que sucede cuando el amor no alcanza? Clara y Joaquín se conocen, se gustan, se seducen, se enamoran y comienzan a convivir. C

Actúan Josefina Porte Farías, Pablo Cosa, Sabina Nozzi, Facundo Selva, Magalí Presa, Martín Pedersen.

Festival Patricia Suárez

Teatro

Este festival de cinco obras de la prestigiosa dramaturga rosarina se lleva a cabo durante todos los viernes, sábados y domingos de noviembre en El Arrimadero Teatro (Misiones 234) .

Este festival se gestó en los talleres de producción que dirige Silvana Feliziani. Para informarte más sobre las funciones y reservar entradas, podés seguir en Instagram @festivalpatriciasuarez o comunicarte al 299 483-7547.

Para informarte más sobre las funciones y reservar entradas, podés seguir en Instagram @festivalpatriciasuarez o comunicarte al 299 483-7547. Este fin de semana podrá verse

“Carmencita”

Una comedia de encuentro con mucho humor e ironía. Menena y Rosario son dos hermanas que se vuelven a juntar por la muerte de su madre, luego de años sin verse. Las mentiras del pasado, las verdades ocultas y un sinfín de malos entendidos, acompañaran a estas hermanas a descubrirse de otra manera, con una nueva mirada. Ambas intentaran desnudar sus almas para reencontrarse.

Este viernes, a las 21. Dramaturgia: Patricia Suárez. Dirección: Silvana Feliziani. Actúan: Tamara Frezza y Graciela Pareja. Vestuario: Gisela Capeche GC confecciones. Diseño lumínico: Bárbara Treves. Diseño gráfico: laotrajulia

“La otra mitad”

La obra plantea una mirada diferente sobre el amor. ¿Acaso elegimos de quién enamorarnos? ¿Podemos confiar en la ciencia para ser felices? Dos hombres buscan su alma gemela y las hermanas se debaten entre lealtades y traiciones.

Este sábado, a las 21. Dramaturgia: Patricia Suárez. Codirección: Silvana Feliziani y Mauricio Villar. Actúan: Claudia Re, Adrián Sánchez, Jorge Sznek y María del Rosario Trebino. Vestuario: Matías Spinelli. Diseño gráfico: laotrajulia.

“Under Pressure”

Está a punto de declararse la guerra de Malvinas. ¿Cómo los distintos protagonistas viven el mismo hecho? Argentina y Gran Bretaña: dos caras de la misma historia.

Este domingo, a las 21. Dramaturgia: Patricia Suárez. Dirección: Silvana Feliziani. Actúan: Cane Aiello, Romina Ansaldi, Valeria Bacigaluppe, Fernanda D’Argenio y Gabriela Gaumet. Asistencia de dirección: Mauricio Villar. Vestuario: Matías Spinelli. Escenografía: Bárbara Treves. Diseño gráfico: laotrajulia.

Roca

“Siete Perros”

Teatro

Transhumans Theatre presenta “Siete perros”, este sábado y domingo, a las 21, en Club de Arte “El Biombo” (Rodhe 1454). “Siete Perros” es una obra desafiante y monstruosa, en donde los lenguajes se cruzan y entremezclan; cargado de opulencia y ambición este unipersonal nos interroga ¿Cuánto puede un cuerpo en escena? Siete universos poéticos, interpretados por una sola actriz bajo la mirada de siete directorxs. Actúa Sofy Ávila; dirigen Aejandra Sponda, Cata Fanello, Marina Gala Di Giovani, Agus Downes. Ayelen Painevilu. Mariano Newen Pera y Amalia Arias.

Entradas: $1200 (Consultar descuentos estudiantes). Reservas y anticipadas al 299-5528165.

2° Patagonia Rock

FCP presenta la segunda edición del evento Patagonia Rock, este viernes a las 21 h en el Espacio Cultural de FCP (San Luis 2085) de Roca. La propuesta contará con la participación de Rock FCP, Susi Blú y La Bagliani Rock Band.

Rock FCP compartirá un programa compuesto por “Manuel Santillán” (Los Fabulosos Cadillacs), “Vamos las bandas” (Patricio Rey y los Redonditos de Ricota), “Selva” (La Portuaria), “Sin cadenas” (Los Pericos), “Ula Ula” (Illya Kuryaki and the Valderramas), “A rodar mi vida” (Fito Páez) y “What about me?” (Snarky Puppy).

Susi Blú, icónico grupo del rock local, ofrecerá su propuesta de la mano de un programa compuesto por “Atenderme”, “Sola”, “No es amor”, “Necios”, “Día tras día”, “Afuera” y “Se dice”. El grupo está formado por Lieza Solaro, guitarra y coros; Marianela Di Meglio, bajo y coros; Adriana Stobbia, batería y coros y Paula Mira, voz. Susi Blú cuenta, en su repertorio, con composiciones propias en castellano, mientras que las canciones de otros artistas como Etta James, Big Mama Thornton, Ray Charles, etc. son adaptadas al castellano e interpretadas al estilo de la banda.

La Bagliani Rock Band es un grupo roquense que tiene más de 25 años 20 con la formación actual). Por estos días la banda presenta su espectáculo Tributo a Creedence, que se desprende de su trabajo discográfico de igual nombre, en un recorrido por las mejores canciones del legendario grupo Californiano. La Bagliani Rock Band está formada por Pablo Pelletieri, guitarra y coros; Carlos Pichiñan, batería y coros; Martín López, bajo y Alejandro Sandoval, guitarra, violín y voz.

La entrada general para el 2° Patagonia Rock, posee un valor de $650 y tiene descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA, y docentes afiliados a UNTER.El espectáculo posee el descuento 2 x 1 para socios del Club Río Negro.

Las localidades se pueden adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263, Roca), de lunes a viernes de 9 a 19 h. El día de la función, a partir de las 20 h, la venta de entradas es en San Luis 2085.

Además, es posible obtener las mismas mediante WhatsApp al 298 486 6666, de lunes a viernes entre 9 y 19.

“Las mil y una noches”

Orquesta Sinfónica FCP

Fundación Cultural Patagonia (FCP) presenta a la Orquesta Sinfónica con “Las mil y una noches”, este sábado, a las 21, en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263).

El programa para ambos conciertos, está compuesto por “Danzas Polovtsianas” del príncipe Igor-Alexander Borodin y “Scheherezade” (“El mar y el barco de Simbad”, “La historia del príncipe Kalendar”, “El joven príncipe y la joven princesa” y “Festival en Bagdad. El mar. El barco se estrella contra un acantilado coronado por un guerrero de bronce”) de Nicolái Rimsky-Kórsakov.

La Orquesta Sinfónica FCP, dirigida por Fabrizio Danei, está compuesta por más de 50 integrantes, en violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, oboes, fagotes, cornos, clarinetes, trompetas, trombones, tuba, piano, arpa y percusión.

“Crónicas gauchescas”

Teatro

Este viernes, a las 21, en Teatro de la Estación (9 de Julio 960) el elenco Argonautas presenta “Crónicas gauchescas”, una obra humorística que cuenta las vivencias de tres personajes atravesados por un hecho extraordinario y paranormal, el encuentro con seres de otro planeta.

Entradas: anticipadas/ estudiantes $300, en puerta $500. Para entradas anticipadas: WApp: 2984674288; IG: @argonautas_elenco

“Amalgama II: El Show”

Música y danza

Este viernes, a las 22, en Sala II de Casa de la Cultura, la Cía. Propone este espectáculo enmarcado en el ciclo de Intervenciones que realiza la compañía reuniendo en esta oportunidad a un invitado especial a nivel nacional y provincial Daniel García en arpa. Se recrearan diferentes estilos y géneros que confluyen en un objetivo común: promover el arte ancestral en sus diferentes manifestaciones., homenaje a nuestros grandes referentes de la música popular.

Entradas: anticipadas $1000, en puerta $1200.

“Volver al cuerpo”

Una obra de Movimiento y teatralidad del Elenco del Laboratorio del Movimiento, este viernes, en Sala II de Casa de la Cultura, la obra “Volver al cuerpo”. Sinopsis: “Cuerpos que se viven como salas de espera, alienadxs entre sí, cada unx en el propio. Un cuerpo que va y viene entre la angustia y la desesperación. Sin embargo una suerte de epifanía se presenta ante ellxs: la tierra se manifiesta. Hay algo más poderoso que éstos cuerpos en estado de vacío: hay un pulso, una textura, un aroma que les recuerda que hay otros modos de vivir. Es urgente volver al cuerpo”.

Entradas: $1000 Socios y anticipadas, $1200 Puerta.

“Lúnáticas”

Narración oral escénica

Este sábado, a las 21:30 en Teatro de la Estación (9 de Julio 960) el Grupo Lunáticas presentan su espectáculo de narración oral escénica.

Entradas: anticipadas $800 (en venta en Dual Time, Tucumán 1179), en puerta $1000

Reservas: 2984662688, 2984730403 o 2984603062.