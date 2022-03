«Ecos de un crimen», la película argentina más vista del año, llega al streaming

El cineasta Cristian Bernard regresó a la pantalla grande tras casi catorce años con el estreno del thriller psicológico «Ecos de un crimen», y que desde este viernes estará disponible en plataforma HBO Max, en lo que fue su debut tanto en el cine industrial como en el terror, además de ser su primera película sin su habitual socio creativo, Flavio Nardini.

«Al igual que mis otras películas, ‘Ecos’ es una historia que transcurre en una noche», indicó el cineasta a Télam, sobre el único factor común entre sus anteriores producciones y este último estreno, que tiene en su elenco a Diego Peretti, Julieta Cardinali, Carla Quevedo, Diego Cremonesi y Carola Reyna.

La cinta cuenta la historia de Julián Lemar, un escritor de best-sellers de suspenso, quien se va de vacaciones con su familia a una cabaña en un bosque. La primera noche, durante una fuerte tormenta, se corta la luz y una mujer se presenta pidiendo ayuda desesperada: su marido mató a su hijo y ahora quiere acabar con ella.

Con «Ecos de un crimen» Bernard encaró por primera vez tanto un guion ajeno -en este caso de Gabriel Korenfeld- como el género en que se enmarca, luego de destacarse con la comedia negra de culto «76 89 03» (2000), referencia más experimental y alternativa en relación con el denominado nuevo cine argentino, y hacer «Regresados» (2008), ambas en sociedad con Nardini.

Al igual que mis otras películas, ‘Ecos’ es una historia que transcurre en una noche». Cristian Bernard, director de «Ecos de un crimen»

En charla con esta agencia, el director y guionista repasó su trayectoria, desde sus primeros cortos y las películas experimentales con Nardini hasta sus impresiones sobre hacer una película para el público masivo.

P: Siempre te moviste por la comedia en cine, ¿cómo se te dio por el terror?

Cristian Bernard: Caigo en la comedia negra cuando empiezo con Nardini y nos metimos con esa comedia deforme que fue «76» y después «Regresados», que las amo, pero mi primer corto es de ciencia ficción. Igual que el de «Historias Breves», que es de una invasión extraterrestre, «Encuentros Lejanos». (La miniserie) «Germán: Últimas viñetas» (2013) tiene elementos fantásticos porque es el universo de Oesterheld. Hay una película que pospuse que también es de terror y la dibujé plano a plano, igual que «Ecos». Ya venía entrenándome en el género y con ganas de hacer algo de eso. Tengo dos o tres guiones de género que estoy trabajando.

P: ¿Este cambio de género es parte de una nueva etapa o vas a volver a las comedias?

CB: Muy probablemente volvamos a hacer una con Nardini. La próxima, en preproducción, también es de terror, «Bajo tus pies». Y después tengo otra más ligada a la aventura, «Trueno en el camino», que es sobre el rarísimo universo del las apuestas de las carreras de Scalxtric.

P: Escuché de Nardini que cuando codirigían hacían una división del trabajo en la que vos te focalizabas en la puesta en escena, el arte y la fotografía porque no te gustaba tanto trabajar con los actores y él, viceversa. ¿Cómo anduvo entonces este vínculo nuevo con los intérpretes?

CB: No es que no me gusta trabajar con actores, me encanta. Te diría que ahora me fascina más trabajar con actores que en lo demás. Sucede que considerábamos con Nardini cuando codirigíamos que no había nada peor para un actor que dos personas dándole indicaciones al mismo tiempo. El laburo con el actor tiene visiones tan subjetivas y personales que nos dividíamos las tareas. De todas formas, yo estaba en los ensayos y Flavio estaba cuando yo planificaba la puesta y hablábamos de eso. Pero hace muchos años que dirijo solo publicidad. Y surgió alguna leyenda de que yo no tengo buena onda con los actores, pero los amo. En «Ecos de un crimen» el 50 por ciento son ellos.

Hace muchos años que dirijo solo publicidad. Y surgió alguna leyenda de que yo no tengo buena onda con los actores, pero los amo». Cristian Bernard, director de «Ecos de un crimen».

P: Se habló mucho ya sobre «76 89 03», ¿qué reflexión tenés catorce años después de la segunda película de ustedes, «Regresados»? ¿Por qué estuvo la decisión de romper con el realismo que venían manejando en una de las historias?

CB: El desafío desde el inicio fue contar diferentes historias en distintos tonos y géneros. Y queríamos hacer una de las tres historias más extravagante. Para muchos fue un error y fue criticado. Es probable que lo saque un poco al espectador. A mí me gustó, pero fue una jugada: te salen bien o mal, pero fue la intención, no es que nos equivocamos. Mucha gente lo cuestionó pero a otra le encantó. A mí es una de las historias que más me gustan de la película pero entiendo que el espectador pueda sentir como un cambio de canal.

P: ¿Qué te resultó más difícil en tu debut industrial?

CB: Fue muy difícil toda la película porque transcurre todo a la noche. Fuera de un estudio, con corte de luz en la historia y teniendo que haber una supuesta oscuridad cinematográfica. Además, fue bajo lluvia y en invierno, con 3 grados. Un quilombo. La locación que encontramos fue una casa en San Isidro y los exteriores en una reserva en Lomas de Zamora. El dato más curioso es que la filmamos todo de día, utilizando una técnica que ya no se usa, que es la ‘Noche Americana’, que se usaba en Hollywood para filmar de día la noche: hay que filmar en un horario establecido con la luz del sol incidiendo de determinada manera y con filtros de tal obturación. Todo un proceso. En los exteriores fue así y para los interiores se cubrió toda la casa con una estructura gigante, como si fuera una carpa rodeada de mangueras, para simular la lluvia.

P: ¿Y cómo te llevaste con toda la estructura industrial de los estudios, con productores detrás y tanto aparato?

CB: Nunca había pasado por un estudio tan importante para la historia del cine como Warner, que para mí es el Vaticano, o trabajado con HBO. No quiero parecer chupamedias de las empresas, pero realmente eran dos estudios muy importantes y yo no había tenido experiencia en el cine industrial. Y tuve muchísima libertad, sería muy ingrato si te dijera que me volvieron loco. Sí quizá hubo algunas diferencias en el montaje, pero finalmente llegamos a una versión que nos gustara a todos. Había otro corte sugerido por mí pero que solo tenía cinco minutos más. Pero eso mejoró la película. Así que fue un proceso de aprendizaje.