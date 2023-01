Gabriel Luch: últimas noticias de la pista de baile

Nacido, criado y (pre)formado en Huergo, formado en el IUPA de Roca y (des/trans)formado en la escena platense, Gabriel Luch ha recorrido un largo camino a la búsqueda de un sonido, una lírica y una estética musical hasta llegar a este puñado de cuatro canciones que oscilan entre el rock, el pop y el funk, pero todas antecedidas por el prefijo “electro. Canciones a las que ha decido ponerle su nombre, luego de casi diez años en banda y que serán parte de su primer disco solista que el músico proyecta editar en unos pocos meses.



De visita en el Alto Valle, el ex Peces Raros y Vicerboy (ya hablaremos de estos proyectos) dio forma a una banda soporte conformada por Mauro Di Tocco (bajo), Ángel Pino (guitarra), Daniela Llordella (teclado y voces) y Pablo Pizzi Rizzi (batería), que lo acompañó durante enero en una serie de presentaciones por la región. La gira terminará este domingo, a las 21, en Lupular (Córdoba 1430, Roca), con entrada libre y gratuita. Formado en ese semillero imbatible que suelen ser las bandas adolescentes de covers nacionales, Luch comenzó de manera temprana sus estudios formales de música: a los 15, mientras cursaba el colegio secundario, se inscribió en el profesorado de guitarra en el IUPA, donde estudió varios años hasta que, terminado el secundario, aceptó la invitación de un amigo de viajar a La Plata. Gabriel aceptó, fue, vio y no volvió.

Gabriel Luch – «Degradé»



“A las 15 empiezo en el IUPA en Roca”, cuenta Gabriel a RÍO NEGRO. “Mi formación académica arranca ahí. Estudiaba guitarra, en el profesorado con un nivel tremendo. Me levantaba a las 6 me iba a Roca, volvía a la 1 de la tarde para ir al colegio y así hasta que egresé. En el IUPA, en cambio, llegué a terminar el ciclo básico porque me fui a La Plata por invitación de un amigo. Y cuando fui, flasheé”.

Luch, que ahora tiene 32 años, tenía 20 cuando se fue a La Plata. Allí se inscribió en la Facultad de Bellas Artes y se encontró con un mundo muy distinto al que conocía en el IUPA. Cuando llegó a La Plata su formación se apartó de la música clásica para sumergirse en lo contemporáneo: cambió lo estético por la búsqueda de un concepto.

“Yo venía escribiendo obritas de cámara, estaba muy enfocado en la música académica y no tanto en el rock y en las canciones. En La Plata pasó que conozco a tres pibes que estaban con ganas de hacer una banda y me dicen ‘hagamos algo’, nos empezamos a juntar y así, entre los pasillos de la facultad se armó Peces Raros”, resume Luch.

Gabriel Luch, de Peces raros y Vicerboy al inminente proyecto solista. (Foto: Sergio López/Prensa Gabriel Luch)



Peces Raros fue su primera experiencia “post-banda-de covers”. Formada por compañeros de estudio de Bellas Artes, grabaron su primer disco, “No gracias” (2014), pero al poco tiempo decidió irse por diferencias estéticas. Es que Peces Raros, que había comenzado como banda de rock de corte brit pop con pinceladas electrónicas mutó o, mejor, dicho, profundizó ese costado electrónico diluyendo de algún modo la idea de canción.

“Estuve en la banda hasta 2014, llegué a grabar el primer disco y si te fijas no tiene nada que ver con lo que hizo Peces Raros después, ese fue uno de los motivos por los que me fui. Porque estaba haciendo otra búsqueda artística, no quería volcarme a la electrónica del modo en que la banda lo estaba haciendo, yo venía del formato canción del rock nacional. Me encanta lo que hacen los chicos, pero yo no estaba para ese tipo de proyecto, quería hacer otras cosas más del tipo Jamiroquai”, asume.

Gabriel Luch – «Un recuerdo más»



En Peces Raros, Gabriel Luch tocaba el bajo. Luego de poco más de tres años siendo parte, decidió irse. Al poco tiempo, muy al poco tiempo, armó Vicerboy, “un proyecto de computadoras, una música que tenga electrónica pero que se pueda pasar por la radio, que la gente pueda cantar un estribillo. Mezclamos el baile, la electrónica y el rock, donde la banda se a lo más importante. Que la música electrónica no tape a los músicos”, dice Luch sobre su segundo proyecto platense.

Vicerboy generó expectativas inmediatas: todo el mundo iba verlos, todo el mundo quería escuchar sus canciones y todos le anunciaban un gran futuro, entre ellos las discográficas. Con su primer disco homónimo editado en 2018, la banda comenzó a tener conversaciones con Warner para un posible contrato discográfico. En tiempos en que la industria devolvía contratos, ellos estaban por firmar, pero… sí, la pandemia.

Gabriel Luch Ft Pastelita – «Tu desnudez»



“Veíamos que el proyecto iba a funcionar, pero lamentablemente no funciono porque vino la pandemia. Se nos hizo complicado mantener un vínculo, éramos una banda sin poder tocar, sin poder proyectar, sin poder siquiera vernos y nos desgastó. ‘Banquen’, nos dijeron, pero no bancamos. Si bien se charló en algún momento, no se dio. Ya estábamos bien con nuestros propios proyectos”.

Aun así, Luch tenía sus dudas sobre seguir un camino solista o volver a conformar una banda. Finalmente, se decidió por seguir solo, aunque no sea tan así. Su música ahora lleva su nombre, pero no trabaja solo.

A la salida de la cuarentena, a comienzos de 2021, Gabriel comenzó a trabajar en material que ya tenía de Vicerboy para darle forma a lo que sería su nuevo repertorio. Así fue que reformuló “Degradé” y “Un recuerdo más”, sus dos primeros singles solistas editados en 2021 y 2022, respectivamente.

Gabriel Luch – «El perfume de tu piel»



“‘Degradé’ es una canción que tenía de 2018 pero no había entrado en Vicerboy. La que quedó fue la última de las tres versiones que tiene esa canción. Si bien mantiene esa línea funky bailable que caracterizaba a Vicerboy le metimos violines, arreglos de vientos, le produje una parte más orquestal. Y “Un recuerdo más” es otra canción de la etapa de Vicerboy que les había mostrado a los chicos pero que no generó demasido interés. En clave electrofunk remite a Daftpunk”, describe Gabriel.

Gabriel Luch, en vivo. (Foto: Sergio López/Prensa Gabriel Luch)



Hasta ahí Vicerboy, porque los otros dos singles, los más recientes, ya cuentan con una impronta personal que remite a nuevas búsquedas estéticas y crossovers, como el que se dio en “Tu desnudez”, el tercer single, que cuenta con la participación de Pastelita. “Me permití explorar en la música más low-fi, junto a una artista que canta trap”. Por último, “El perfume de tu piel”, el single más reciente, “es una canción más roquera con influencias directas de Fito Páez y Andrés Calamaro”.

Con estos cuatro adelantos, más otro que proyecta publicar en breve, Gabriel Luch se inscribe en la tradición del pop electrónico con toques de funk que la escena nacional conoció en los 80 con bandas como Virus, Suéter, Los Abuelos, el primer Fito Páez y el Charly García de aquellos años. Sonoridades que convivirán en su inminente primer disco solista, al que el propio Luch anticipó como “un varieté de rock, trap, synthwave y electrónica”.