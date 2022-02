Historia de un hit: «Follow you, follow me», la reinvención de Genesis para triunfar en los ’80

Sin Peter Gabriel no hay mañana para Genesis. En agosto de 1975, el talentosísimo y excéntrico fundador, letrista y frontman dejaba la banda que había creado a fines de los ‘60 en las afueras de Londres. Pionera del rock progresivo, el Genesis de Peter Gabriel era una puesta en escena donde la música funcionaba como soporte fundamental de la dramaturgia lírica e interpretativa propuesta por su líder sobre el escenario. ¿Qué sería de Genesis sin Gabriel?



La formación clásica de Genesis tomó forma definitiva a fines de 1970 con las salidas del guitarrista y miembro original Anthony Phillips y del baterista John Mayhew y los ingresos del guitarrista Steve Hackett y del baterista Phil Collins, quienes se sumaban al tecladista Tony Banks, el guitarrista Mike Rutherford y a Gabriel.

Fue este quinteto el que, durante escasos cuatro años y cuatro discos, sentó las bases del sonido y la estética que hicieron de Genesis una banda tan original y creativa como excéntrica. Algunas veces demasiado excéntrica. Por eso, tras la salida de Gabriel, todos, incluida la banda, se preguntaron ¿y ahora, qué?



Mientras audicionaban a decenas de postulantes a cantante de Genesis y fracasaban en el intento de reemplazar a Peter Gabriel (porque de eso se trataba de reemplazar a Gabriel), Phil Collins se hizo cargo de la voz para los ensayos de las nuevas canciones. Y funcionó.

Curiosamente (o no), el timbre de voz de Collins resultó muy similar al de Gabriel. El cuarteto, con su baterista como voz principal grabó dos discos de estudio, “A Trick of the Tail” (1976) y “Wind & Wuthering” (1976). Pero un nuevo cimbronazo sacudiría los cimientos de la banda.



A mediados de 1977, tras concluir la gira promocional de “Wind & Wuthering”, Hackett le comunicó a sus compañeros que se iba de la banda. ¿Los motivos? Nada personal con ninguno de ellos, solo que sentía que su aporte compositivo se no lo satisfacía. Sin Gabriel ni Hackett, Genesis se redujo a tres integrantes en tan solo tres años. Una vez más aquella pregunta reapareció: ¿ya ahora qué? Pero Phil Collins tenía planes para Genesis.

«Ande then there were three», el álbum que cierra con el hit «Follow You, Follow Me»



Con los ‘80 a la vuelta de la esquina, el baterista devenido líder de una banda que no creó, pero sí supo reformular a tiempo, le dio a Genesis un futuro y la estética progresiva no tenía lugar allí.

En septiembre de 1977, Collins, Rutherford y Banks comenzaron a trabajar en el siguiente álbum de Genesis. Editado el 7 de abril de 1978, “And Then There Were Three”, el noveno disco de la banda, llevaba en su propio nombre su impronta futura: “y entonces fueron tres”.

Quedaron tres pero… Para los vivos, Genesis sumó al baterista Chester Thompson para que Collins cantara, y al guitarrista Daryl Stuermer.



El disco marcó un obvio cambio de rumbo en su sonido hacia un pop más amigable que lo hecho hasta entonces. Pero el cambio no fue tan brusco como sugieren los fundamentalistas de la era Gabriel, porque ni antes era un progresismo hecho para entendidos de la escena, ni ahora, que eran tres, eran previsiblemente pop. La impronta progresiva se mantuvo incluso en el siguiente trabajo, “Duke” (1980).

«And Then There Were Three” funcionó como una despedida al viejo Genesis, canción a canción la banda se va despojando muy armónicamente de aquel sonido con el que se había identificado desde sus orígenes hasta llegar al sorpresivo y acaso inesperado último tema: “Follow you, follow me”.



Editada como single el 25 de febrero de 1978, su pop alejado de la épica progresiva exponía abiertamente los planes de Collins para con Genesis. Acreditada a los tres miembros de la banda, la canción partió de un riff suelto que Rutherford desarrolló con el aporte de Tony Banks. “En aquella época trabajábamos en trozos y los uníamos… Podría haber sido parte de una canción larga”, reconoció Rutherford años después. Con la música resuelta, el guitarrista se concentró en la letra: “Era la primera vez que escribía una letra tan sencilla. Se inspiró en mi mujer (Angie). Estábamos de gira y no la veía mucho. Así que pensé en ella. Era un sentimiento tan simple”.



“De repente, tuvimos nuestro primer éxito”, reconoce Rutherford. “En Estados Unidos éramos un grupo muy popular en directo, con seguidores de culto, pero teníamos problemas en la radio. Hasta que salió esta canción y a la gente le gustó y compró el álbum. Fue bonito tener un poco más de reconocimiento por parte de gente a la que antes no le gustábamos. La gente se sintió atraída por ella”.

“Follow you, follow me” fue la primera señal de una sensibilidad pop de desconocida hasta entonces. Genesis pudo desaparecer al menos dos veces en los 70, pero Phil Collins tenía otros planes y vaya si funcionaron.