«Con su blanca palidez», el hit absoluto que Procol Harum le prohibió grabar a Charly García

«Estás más pálida que el blanco”. Esta frase que escucho de boca de un hombre de dedicada a una mujer, Keith Reid deseó haberla dicho él apenas la escuchó. Y no porque hubiera deseado estar en lugar de aquel hombre hablándole a aquella mujer (o sí, no lo sabemos), sino porque Reid, que era poeta, sintió la poesía en esas palabras. “Estas más pálida que el blanco”. De algún modo Reid se dio el gusto de decirlas en una de las canciones más populares de la historia de la música moderna, una que se titula justamente con esas palabras: “A Whiter Shade of Pale”, el éxito absoluto de Procol Harum traducido al castellano como “Con su blanca palidez”.



Para fines de 1966, Gary Brooker, un experimentado tecladista londinense miembro de The Paramounts fallecido esta semana a los 76 años, estaba pensando en otro proyecto musical, uno que nutriera sus raíces de rhythm & blues y rock clásico con música clásica, sobre todo la de Johann Sebastian Bach. A comienzos de 1967, el manager Guy Stevens le presentó a Keith Reid, que no era músico, pero sí un letrista en potencia. Brooker se unió a Reid, sumó al organista Matthew Fisher, al guitarrista Ray Royer y al bajista David Knights y, en abril de 1967, formó Procol Harum.

Todos ellos, junto al baterista de estudio Bill Eyden, el productor Denny Cordell y el ingeniero de sonido Keith Grant grabaron la primera canción del que se considera el primer grupo de rock progresivo, una canción que será definitiva aunque se trate de la primera. Sí, hablamos de “Con su blanca palidez”.



Aquella frase oída por Reid era ahora el núcleo de las composiciones más brillantes de la historia de la música. Una vez incorporado al proyecto musical de Brooker retomó aquella frase y comenzó a trabajar alrededor de ella. El resultado fue una letra hecha de retazos sacados del surrealismo de Dalí y Magritte, de libros, de charlas ocasionales en fiestas animadas y del cine francés de la época en torno a lo que se conoció como Nouvelle Vague. Y todo esto bajo la influencia a su vez de otra marca de época: Bob Dylan y su modo de jugar con las palabras.

La letra propone un viaje, de hecho, Reid sugirió alguna vez que pudo estar fumado cuando lo vio todo en aquella fiesta. Pero no cuando la escribió, aclaró de inmediato. Así las cosas, “Con su blanca palidez”, evoca una historia de abandono, la de alguien que deja a alguien, a la vez que busca imprimir un estado de ánimo en el oyente. “Es una especie de película”, conté Reid sobre la letra. “Hay personajes, hay una localización, hay un viaje. No es una colección de versos puestos juntos. Hay un hilo conductor. Intentaba evocar tanto un estado de ánimo como una historia sencilla de una persona que deja a otra”.

Apenas tuvo la letra en sus manos, Brooker compuso la música en el piano e inmediatamente supieron que tenían algo importante allí. En los ensayos le incorporaron el resto de la instrumentación: la guitarra de blues y el órgano Hammond, que resultaría decisivo. Eso era Procol Harum: guitarra, piano, órgano Hammond y la lírica de Reid. Eso fue “Con su blanca palidez” y fue suficiente.

Editado el 12 de mayo de 1967, fue el primer single de Procol Harum y como era costumbre por aquellos años en Gran Bretaña, los singles no iban al LP. Por eso, no aparece en el primer disco de la banda, sosa que sí sucedió (como era costumbre por aquellos años) en la edición norteamericana.

Procol Harum fue una influencia inevitable para muchos músicos. Pero lo fue sobre todo para dos músicos argentinos: David Lebón y Charly García. Cada uno por su lado admiraban la música de esta banda progresiva londinense. Hasta que se juntaron en Serú Girán, cuyo sonido progresivo de los primeros dos discos le deben mucho a Procol Harum.

Veinte años después, Charly se obsesionó con “Con su blanca palidez”: no sólo la incluyó en sus shows de fines de los 90, sino que, traducción al castellano mediante, era parte de “El aguante”, su disco de 1998. De hecho, el disco estaba listo para editarse con el cover del hit de Procol Harum incluido. Pero algo pasó. Enterados del cover, los mismísimos Procol Harum le bajaron el pulgar en desacuerdo con la traducción de Charly bajo amenaza de iniciar acciones legales si era incluida en el disco. Los ingleses sostenían que Say No More había desvirtuado el sentido original de la letra al punto, dicen los rumores de la época, de convertirla en una oda a la cocaína.

