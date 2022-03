La agenda de espectáculos para este fin de semana en el Alto Valle

No te pierdas…

«Sería una pena que se marchitaran las plantas»

Este domingo, a las 19, estrena en Neuquén “Sería una pena que se marchitaran las plantas”, con dramaturgia de Ivor Martinic, traducción de Nikolina Zidek, la dirección de Guillermo Cacace y las actuaciones de Ana Muzzin y Nicolás Caminiti.

A instancias de su separación una pareja ensaya distintos modos de poder dar cierre a la relación. Los tomarán los recuerdos, la ternura, la agresión, los celos, los reclamos de la piel, el abismo que se impone como futuro: ¿Y ahora qué? ¿De cuántas cosas nos separamos al separarnos de un otre? Les espiaremos, seremos los cómplices, los testigos de un movimiento necesario.

Por reservas de entradas: WhatsApp 2915038387

Deriva Teatro

Sarmiento 841, Neuquén

Ni tampoco…

Orquesta Sinfónica del Neuquén

Concierto Apertura Temporada 2022

Bajo la dirección del Mtro. Andrés Tolcachir, el “Concierto Apertura – Temporada 2022” se presentará con dos funciones consecutivas, este viernes y sábado, ambos días a las 21.

El repertorio incluirá las siguientes obras:

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera “La flauta mágica” K620

Astor Piazzolla

Tangazo, variaciones sobre Buenos Aires

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Sinfonía nº5 Op.64

Entrada general: $800. En venta en Todo Música y en Cine Teatro Español.

Teatros

Ámbito Histrión

Micro Teatro

Este viernes, a las 22, se estrena Micro Teatro. Una propuesta de salida nocturna diferente y disruptiva que fusiona el teatro con la gastronomía. La cita consiste en disfrutar de obras de 15 minutos, para un público de 15 personas, representadas en salas de 15 metros cuadrados. Las cinco obras que comienzan este ciclo son:

“Cosas en común”

Actúan: Roxana Bravo, Estefanía Martínez y Juan Fontana

Dirección: Verónica Fallik y Ana Velaz

Sinopsis: Cuando una propuesta destruye todo lo pensado. ¿Podrá el amor sobrevivir a tanto?

“Pacto de función” de Martín Pedersen

Actúan: Carolina Sancho, Raúl Braga, Ana Velaz y Nahuel Hernández

Dirección: Maximiliano de la Parra y Facundo Selva

Sinopsis: Aún luego de una vida de trabajo, el descanso final no siempre está asegurado

“Estábamos enamorados” de Cecilia Meijide

Actúan: Mercedes Pederiva, Alejandra Kasjan, Ariel Azcurra y Pablo Di Lorenzo

Dirección: Pablo Todero

Sinopsis: Todas las parejas ocultan algo. El problema no es lo que se oculta, el problema es lo que sale a la luz. A veces es preferible una me tira que te haga feliz.

“Los reyes de la burocracia” de Martín Pedersen

Actúan: Martín Pedersen, Facundo Selva, Pablo Cosa, Pablo Frizan y Maximiliano de la Parra

Dirección: Pablo Todero

Sinopsis: La verdad detrás de la fantasía, hasta los reyes magos pueden tener desacuerdos y enemigos. Una historia que no oculta nada.

“El juego del indio” de Carolina Laursen

Actúan: Irma Tomaszcik, Carlos Barro y Pablo Cazayous

Dirección: Diego Arangue y Leandro Elosú

Sinopsis: Pablo y Laura participan de un concurso bastante peculiar. Cuando un acontecimiento del pasado irrumpe inesperadamente y pone en peligro todos sus planes. ¿Podrán seguir adelante?

GRAN CIERRE A CARGO DE DJ ADAMA

Producción técnica general: Crash Teatro

RESERVAS: 299 4530771

“El trencito de la alegría”

Teatro

Este sábado, a las 21:30, sube a escena “El trencito de la alegría”, la comedia de la Compañía Crash Teatro.

Actúan: Pablo Cosa, Martín Pedersen, Pablo Di Lorenzo, Facundo Selva.

Dirección: Pablo Todero.

RESERVAS: 299 4530771

“Criaturas”

Café Concert

Este sábado, a las 23, Crash Teatro presenta “Criaturas”. Noches de monólogos en el Patio del Bar del Teatro. ¡Un espectáculo de humor desopilante para no parar de reírse!

Reservas al 0299-154530771

Entrada general $500,00

Ciclo “Tríada”

Arte en movimiento

Este domingo, a las 20, tendrá lugar este ciclo de tres obras.

“Intemperie”

Dirección y creación: Malena Campora y Valentina Gallo

Danza por Valentina Gallo

Música por Francisco Cossavella

Video por Malena Cámpora

Fotos analógicas sacadas en 35mm

“Desderbordes”

Idea y Dirección: Débora Sansó Neculman

Cámara y Montaje: Laureano Molina

Post-producción de sonido: Joaquín Segade

Danza: Debora Sansó Neculman Débora Sansó Neculman

“+Turba”

Nombre de Directorx: Doxa Morfa

Ficha Técnica

Dirección e intérprete: Doxa Morfa

Cámara y edición: Lila Dagna

Estilismo: Sol Lemonni

Teatro Ámbito Histrión

Chubut 240, Neuquén

El Arrimadero Teatro

Franklin, El Galán

Música del Caribe

Este sábado, a las 22:30, se presenta Franklin, el Galán, cantante y bailarín cubano que interpreta canciones de su propia autoría. El show es una propuesta musical que abarca un repertorio amplio que va desde baladas, salsas, bachatas, cuartetos y cumbias, entre otros géneros musicales; acompañadas del baile y el carisma que transporta al espectador a la alegría del Caribe.

“Fotofobia”

Teatro de muñecos y objetos

Este viernes y domingo, a las 21, “Fotofobia”, un compendio de tres obras y un prólogo: “Varados a 38 km. De Chacharramendi”, “Amamantarse en Siberia” y Pequeño organito para el teatro”.

Son ensayos teatrales, muestras objetuales inconexas sobre la muerte, sobre el deterioro, sobre la fantasmagoría. Humor negro disfrazado de blanco, de pálido, de olvido y de desazón. Las piezas serán presentadas por un Tersites Fantasmagórico que hace las veces de “muerto” parodiando a la propia muerte.

Fotofobia no es una tragedia, es un miedo, una aversión a esa luminosidad iridiscente que es la existencia. Es morirse de soledad en medio de la vida. Pero también es un compendio de piezas breves vinculadas por el olvido.

Para público adolescente y adulto. No es apta para infancias. Entradas: $700. Reservas al: 2995 18-8503

El Arrimadero Teatro

Misiones 234, Neuquén

Te.Ne.As.

Este sábado, desde las 21, el elenco TransHumans Theatre llevará adelante una noche de función doble, despidiendo el proyecto “Sibilinas” – Ciclo de Unipersonales

La entrada tendrá un costo de $750 anticipadas y $900 en puerta. Las funciones serán todos los sábados de marzo desde las 21 presentando dos obras distintas por noche.Reservas y consultas al 299 5528 165.

En esta oportunidad se presentarán las obras:

“Glabra Incandescencia”

Escrita y actuada por: Rayén Calfú

“Tablajería Atinente”

Escrita y actuada por: Karen Sepulveda

Dirección de obras: Sofy Avila

Te.Ne.As.

Leguizamón 1701, Neuquén

Casa de la Cultura de Roca

Cine Club TYÖ

Festival Audiovisual

Este sábado:

20:00 Música en el Bistró: Delta Calibre (Música Wetsern de Neuquén).

22:00 Proyección en Sala 2: “Arrebato” (1979, España), de Iván Zulueta.

00:00 Música en el Patio: LMDG Rock Experimental (La Plata).

01:00 After en el Patio: DJ Maxi Cayón Black Power.

01:00 Cine Trasnoche en Sala 2: “Dios me lo ordenó” (1976, EE.UU.), de Larry Cohen.

Artista Visual: Julieta Santamaría.

Casa de la Cultura

9 de Julio 1043, Roca

Fundación Cultural Patagonia

Caribe FCP

En Roca y Cinco Saltos

Caribe FCP hará una doble presentación durante este fin de semana: este viernes, a las 21, subirá al escenario del Anfiteatro al aire libre de FCP, ubicado en San Luis 2085 de Roca; mientras que el domingo, a las 20, se presentará en Cinco Saltos, en la Península Ruca Có – Lago Pellegrini en el marco de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Agua.

El espectáculo, para ambas funciones, abarca no solo la música de Cuba, sino también canciones de América Central y Latinoamérica. La propuesta está dividida en tres bloques: en el primero, se podrá disfrutar de guajira, son, cha cha cha y vallenato (temas como “Dejame así”, “Ratón”, “El bodeguero” y “La gota fría”, entre otros). El segundo segmento presentará cumbias colombianas (“La canoa rancha’a”, “Caballo viejo” y “Sobre tu playa”) y en el tercero, el cierre con variados mambos como “Cumbanchero” y “Negra caridad”, y el clásico caribeño “No Valentín”.

Caribe FCP está integrado por Martín Bascur, bajo; Francisco Araya, percusión; Emanuel Beron, batería; Guillermo Lancelotti, trompeta y Diego Bascur, piano.

La entrada general, para el concierto en Roca, posee un valor de $400 y tiene el descuento 2 x 1 Club Río Negro. La misma se puede adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263). Además, es posible obtener las entradas mediante WhatsApp al 298 486 6666.



Gala de Clásicas y Modernas

Ballet Río Negro FCP

La propuesta subirá al escenario del Anfiteatro al aire libre ubicado en San Luis 2085 de Roca, este sábado a las 21.

El Ballet Río Negro FCP compartirá una gran variedad de coreografías desde grandes clásicos del repertorio del Ballet, pasando por tangos, coreografías de rock nacional, música brasilera y finalizando con “Bolero” de Maurice Ravel.

Los bailarines que actuarán en “Gala de Clásicos y Modernas” son Sabrina Carreño, Verónica Arévalo Schiavo, Rita Larroulet, Cintia Lemarchand, Victoria Dorrego, Giuliana Papino, Natalí Orlando, Camila Tasso, Ornella Natalini, Jimena López, Sergio Nova, Fabricio Michel, Gonzalo Pradas, Marcelo Lujambio Juárez y Diego Hernández. La dirección general y puesta en escena pertenecen a Cecilia Lizarraga.

La entrada general posee un valor de $400 y tiene el descuento 2 x 1 con Club Río Negro. La misma se puede adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263). Además, es posible obtener las entradas mediante WhatsApp al 298 486 6666.

Música

Orquesta Sinfónica del Neuquén

Concierto Apertura 2022

Bajo la dirección del Mtro. Andrés Tolcachir, el “Concierto Apertura – Temporada 2022” se presentará con dos funciones consecutivas, este viernes y sábado, ambos días a las 21.

El repertorio incluirá las siguientes obras:

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera “La flauta mágica” K620

Astor Piazzolla

Tangazo, variaciones sobre Buenos Aires

Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Sinfonía nº5 Op.64

Entrada general: $800. En venta en Todo Música y en Cine Teatro Español.

The Never Eaters

Rock británico

Este viernes, a las 22, en Vieja Estación (Belgrano 195, Centenario); y el sábado,, a las 22, en La Casa de la Bodega (Tres Arroyos 375, Cipolletti). The Never Eaters son Diego “Countryman” Contreras, en bajo; Isaac “Yiddish” Nun, en batería; y Simon “Peter” Molina, en guitarra.